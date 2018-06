COMUNICADO: Boreal refuerza el Comité de Asesoramiento Técnico con el nombramiento de Rodney Allen

VANCOUVER, British Columbia, June 20, 2018 /PRNewswire/ --

Boreal Metals Corp. ("Boreal" o la "Compañía") se complace anunciar el nombramiento de Rodney Allen, PhD, al Comité de Asesoramiento Técnico de Boreal.

"Boreal da la bienvenida a la experiencia y conocimientos de Rodney Allen a nuestro Comité de Asesoramiento Técnico", dijo Karl Antonius, consejero delegado y director general. "Rodney tiene un historial de éxito en el sector de la minería, incluyendo su importante contribución al descubrimiento de nuevos recursos mineros y expandiendo las reservas en la mina de zinc Garpenberg de clase mundial de Boliden en Suecia, que está en el mismo cinturón mineral que nuestro proyecto Gumsberg. Esperamos que Rodney contribuya al equipo de Boreal y asesore a la Compañía con sus inestimables perspectivas de los depósitos VMS en este distrito".

Rodney Allen es geólogo económico con 39 años de experiencia en exploración mineral e investigación geológica de regiones volcánicas antiguas complejas. Allen ha llevado a cabo trabajos para más de 50 compañías mineras y de exploración mineral, universidades y agencias gubernamentales en Australia, Europa, Canadá, Turquía y Japón. Fue director de Investigación y Desarrollo de Geología para Boliden Group, en Suecia, durante 10 años y actualmente es geólogo consultor y consejero delegado de Volcanic Resources. Las interpretaciones geológicas de Allen fueron fundamentales en el descubrimiento de cuerpos de mineral de zinc-plomo-cobre-plata-oro valorados en 33.000 millones de dólares en Garpenberg y Renström en Suecia y Rosebery en Australia.

Acerca de Boreal Metals Corporation

Boreal es una empresa de exploración minera centrada en el descubrimiento de yacimientos de zinc, cobre, plata, oro y cobalto en áreas de proyectos mineros históricos excepcionales, que abarcan Suecia y Noruega. La compañía tiene como objetivo descubrir nuevos yacimientos de minerales económicos en distritos mineros conocidos que han visto pocas o ningunas técnicas modernas de exploración. La Compañía está liderada por un experimentado equipo de gestión y equipo técnico, con exitosos registros en descubrimiento de minerales, desarrollo minero y financiación.

En nombre de Boreal Metals Corporation Karl Antonius, director general

Para más información sobre Boreal, visite el sitio web de la Compañía en http://www.borealmetals.com o contacte con Alexandra Woodyer Sherron en +1-604-922-8810 o alexandra@borealmetals.com.