COMUNICADO: Osteria Francescana de Massimo Bottura recupera el puesto No.1 de la lista The World's 50 Best Restaurants 2018 (2)

-- Twitter: @TheWorlds50Best [https://twitter.com/theworlds50best] #Worlds50Best -- Facebook: @50BestRestaurants [https://www.facebook.com/50BestRestaurants] -- Instagram: @TheWorlds50Best [http://www.instagram.com/theworlds50best] -- YouTube: #Worlds50Best [http://www.youtube.com/worlds50best] -- Sitio web: theworlds50best.com [http://www.theworlds50best.com/]

Notas a los editores

William Reed Business MediaLa lista The World's 50 Best Restaurants, organizada por William Reed Business Media, se publica desde 2002. William Reed Business Media es el único responsable de organizar los premios, recopilar los votos y elaborar la lista.

Sobre el colaborador anfitrión: VizcayaVizcaya, incluida su bahía, es la provincia más grande del País Vasco. Su capital, Bilbao, tiene una arraigada tradición y, a la vez, un aura de modernidad que asombra a quien la descubre. Los visitantes son bien recibidos en una tierra en la que la gastronomía siempre ha sido la principal experiencia social, y en la que la comida conforma la base del tejido social: desde el peregrinaje diario de familias y grupos de amigos que saborean, de taberna en taberna, cientos de "pintxos" diferentes, hasta los rituales de las sociedades gastronómicas locales, conocidas como "txokos". Vizcaya es ahora testigo del nacimiento de una nueva generación de cocina vasca, que hace que los amantes de la comida que la visitan se sientan, por fin, "en casa".

Sobre el patrocinador principal: S.Pellegrino y Acqua PannaS.Pellegrino y Acqua Panna son los patrocinadores principales de The World's 50 Best Restaurants. S.Pellegrino y Acqua Panna son las aguas minerales naturales líderes en el mundo de la alta gastronomía. Juntas, interpretan el estilo italiano en todo el mundo como síntesis de excelencia, placer y bienestar.

Otros patrocinadores

-- Miele - patrocinador prémium, proveedor oficial de electrodomésticos de cocina y presentador de #50BestTalks; patrocinador del premio Miele One To Watch Award -- elit® Vodka - patrocinador y proveedor oficial de vodka; patrocinador del premio elit® Vodka World's Best Female Chef -- BBVA - banco colaborador oficial; patrocinador de la beca 50 Best BBVA Scholarship -- Diners Club International® - patrocinador y tarjeta de crédito oficial; patrocinador del premio Diners Club® Lifetime Achievement Award -- Ferrari Trento - patrocinador y proveedor oficial de vino espumoso; patrocinador del premio Ferrari Trento Art of Hospitality Award -- Lavazza - patrocinador y proveedor oficial de café; patrocinador del premio Highest Climber Award -- The Dalmore - patrocinador y proveedor oficial de whisky escocés -- Grana Padano - patrocinador y proveedor oficial de queso -- Estrella Damm - patrocinador y proveedor oficial de cerveza; patrocinador del premio Chefs' Choice Award -- Sosa - patrocinador y proveedor oficial de ingredientes para chefs; patrocinador del premio The World's Best Pastry Chef -- Beronia - patrocinador y proveedor oficial de vino -- Dekton® by Cosentino - patrocinador y proveedor oficial de superficies de trabajo; patrocinador del premio Sustainable Restaurant Award -- Aspire Lifestyles - patrocinador y servicio de conserjería oficial; patrocinador del premio Highest New Entry Award -- Cinco Jotas - patrocinador y proveedor oficial de jamón ibérico -- Gin Mare - patrocinador y proveedor oficial de ginebra -- OpenTable - patrocinador y plataforma de reservas oficial -- Seafood from Norway - patrocinador y proveedor oficial de marisco -- Seedlip - patrocinador y proveedor oficial de destilados no alcohólicos -- Calia - patrocinador y proveedor oficial de productos frescos especiales -- Jaén Selección - patrocinador y proveedor oficial de aceite de oliva -- Sustainable Restaurant Association - colaborador de auditoría de sostenibilidad -- Farm Africa - entidad sin ánimo de lucro oficial -- Deloitte - colaborador oficial de adjudicación independiente

CONTACTO: CONTACTOS: Contactos de prensa: Anita Gryson/Chanelle Kasik,Worlds50best@relevanceinternational.com, +44(0)203 868 8700 / +1(0)212 9207057

Sitio Web: http://www.theworlds50best.com/