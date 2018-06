COMUNICADO: Invictus firma una declaración de intenciones para la venta de cannabis en Alemania (1)

VANCOUVER, British Columbia, June 19, 2018 /PRNewswire/ --

INVICTUS MD STRATEGIES CORP. ("Invictus" o la "Compañía") (FRA: 8IS1) se complace anunciar que ha firmado una declaración de intenciones no vinculante ("LOI", por sus siglas en inglés), ejecutada el 13 de junio de 2018 para vender cannabis seco a un importador y distribuidor alemán de cannabis médico (el "Importador"). La Compañía se comprometerá inicialmente a vender 1.000 kg de flor de cannabis seca al año a un precio de 6,50 euros el gramo. Los volúmenes y respectivos precios de flor de cannabis seca para el segundo y años consecutivos se definirán en un Definitive Offtake Agreement (el "Offtake Agreement").

El importador, cuyo nombre permanecerá sin revelar hasta la ejecución del Offtake Agreement, combina un modelo empresarial altamente competitivo con una amplia red de distribución de 20.000 farmacias y un claro enfoque en el marketing de producto y educación profesional. El experimentado equipo directivo del Importador dirigió previamente una sociedad conjunta internacional con éxito a la fase final de la oferta alemana para la producción nacional de cannabis y unifica la experiencia de los profesionales médicos, expertos en regulación farmacéutica así como empresarios experimentados. Esta combinación única servirá para asegurar la importación y distribución seguras y fiables de los productos de Invictus al mercado exponencialmente creciente en Alemania y Europa.

Antes de cualquier envío de flor de cannabis seca al mercado alemán Invictus debe obtener primero un permiso de exportación de Health Canada así como una certificación de Good Manufacturing Practice ("GMP"), de acuerdo con las reglas que gobiernan los productos medicinales en la Unión Europea. La certificación EU-GMP es un requisito para distribuir cannabis médico a Alemania y en la Unión Europea. El importador debe obtener un permiso de importación.

Independientemente del Offtake Agreement, la compañía y el importador explorarán también la obtención de una licencia de cultivo en Alemania.

"Seguimos explorando oportunidades para ventas y distribución más allá de los límites de nuestra nación a países, como Alemania, que acogen productos de cannabis médico legalizados", dijo Dan Kriznic, fundador y consejero delegado. "Estas nuevas relaciones diversificarán nuestras operaciones y nos permitirán convertirnos en la compañía de cannabis de Canadá, y más allá".

Acerca de Invictus

Invictus posee y opera dos plantas de producción de cannabis, ambas con licencias de ventas, bajo la ACMPR en Canadá, con la visión de producir una variedad de productos de cannabis de alta calidad y bajo coste al mercado global, como permiten las regulaciones. La filial de propiedad total de la Compañía, Acreage Pharms Ltd. ("Acreage Pharms"), se localiza en West-Central Alberta. Los AB Laboratories Inc. ("AB Labs"), 50% propiedad de la Compañía, localizados en Hamilton, Ontario. AB Ventures Inc. ("AB Ventures") poseen 100 acres de tierra cerca de Hamilton, Ontario, que se utilizarán para el futuro cultivo de cannabis. Recientemente, la Compañía anunció que ha entrado en una declaración de intenciones para una opción de adquirir un solicitante (el "OptionCo") bajo la ACMPR. Combinada, la Compañía espera tener aproximadamente 332.000 y 822.000 pies cuadrados de capacidad de producción de cannabis para finales de 2018 y 2019, respectivamente.

Gene Simmons, leyenda de la música y magnate de los medios, transmite la visión de Invictus como líder evangelista.

La filial de propiedad total de la Compañía, Poda Technologies Ltd. ("Poda"), ha desarrollado el primer sistema vaporizador de limpieza cero del mundo. Las cápsulas totalmente biodegradables de Poda son autosuficientes, y no contaminan el vaporizador con olor, sabor o residuos.

Finalmente, Future Harvest Development Ltd. ("Future Harvest"), propiedad en un 82,5% de la Compañía, es un fabricante de fertilizadores y nutrientes de alta calidad, con sede en Kelowna, British Columbia. Future Harvest ha estado operativa durante más de 20 años dentro de la marca Plant Life Products and Holland Secret.

Huella de producción canadiense de Invictus:

Metraje cuadrado

Compañía Fase Provincia Actual 31-dic-18 31-dic-19

Acreage Pharms 1 Alberta 7.000 7.000 7.000

Acreage Pharms 2 Alberta 33.000 33.000 33.000

Acreage Pharms 3 Alberta 80.000 80.000

Acreage Pharms 4 Alberta 240.000

Total Acreage Pharms 40.000 120.000 360.000

AB Laboratories 1 Ontario 16.000 16.000 16.000

AB Laboratories 2 Ontario 40.000 40.000

Total AB Laboratories 16.000 56.000 56.000

AB Ventures 1 Ontario 21.000 21.000

AB Ventures 2 Ontario 80.000 80.000

Total AB Ventures - 101.000 101.000

Option Co 1 British Columbia 55.000 55.000

Option Co 2 British Columbia 250.000

Total Option Co - 55.000 305.000

Total Combined 56.000 332.000 822.000

