COMUNICADO: The Stars Group anuncia la oferta pública propuesta de acciones ordinarias

The Stars Group Inc. ("The Stars Group" o "la compañía") anunció hoy que ha cumplimentado el suplemento del prospecto preliminar (el "suplemento preliminar") para su prospecto de base de estante de forma breve con fecha de 16 de enero de 2018 relacionado con la oferta pública comercializada suscrita propuesta de acciones ordinarias de la compañía (la "oferta"). La oferta contempla una oferta de tesorería de 15.000.000 acciones ordinarias por medio de la compañía, además de una oferta secundaria de 6.000.000 acciones ordinarias por medio de algunos accionistas (los "accionistas de venta"). La oferta tendrá un precio dentro del contexto del mercado que presentará un precio y tamaño total de la oferta que estará determinado en el momento de entrar en un acuerdo de suscripción para la oferta.

La compañía y los accionistas de venta concederán también a los suscriptores de la oferta una opción de exceso de asignación para la compra de hasta un 15% adicional de las acciones ordinarias que se venderán tras la oferta. La opción de exceso de asignación podrá ejercitarse durante un periodo de 30 días después de su cierre.

The Stars Group busca utilizar los beneficios netos de la oferta de tesorería, junto a la financiación de la deuda y de los activos en mano para disponer de fondos de la adquisición anunciada anteriormente de Sky Betting & Gaming (la "adquisición"). La oferta no es contingente al cierre de la adquisición o de cualquier financiación de la deuda. Si por algún motivo no finaliza la adquisición, la compañía va a utilizar los beneficios netos de la oferta con fines empresariales generales.

Morgan Stanley, J.P. Morgan y Deutsche Bank Securities Inc. actúan como gestores de la reserva conjunta y representantes de los suscriptores de la oferta. Los responsables de la reserva conjunta adicional de la oferta son Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays, BMO Capital Markets y Macquarie Capital (USA) Inc. Los responsables conjuntis de la oferta son Blackstone Capital Markets, Cormark Securities (USA) Limited, Canaccord Genuity Corp., Union Gaming Securities, LLC y Investec Bank plc.

La oferta está pendiente a las condiciones de cierre personalizadas, incluyendo pero no limitándose, a la cotización de las acciones ordinarias de tesorería en la Bolsa de Valores de Toronto y en Nasdaq, además de la aprobación por medio de la Bolsa de Valores de Toronto.

El suplemento preliminar se ha cumplimentado con las autoridades normativas de valores en cada una de las provincias y territorios de Canadá. El suplemento preliminar se ha cumplimentado además con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (la "SEC") como parte de la declaración de registro en el Formulario F-10 (la "declaración de registro") según el U.S./Canada Multijurisdictional Disclosure System. El suplemento preliminar y la declaración de registro contienen información detallada importante acerca de la oferta. La copia del suplemento preliminar y del prospecto de base de estante de forma breve está disponible en SEDAR a través de http://www.sedar.com y en EDGAR a través de http://www.sec.gov, y la copia de la declaración de registro se puede encontrar en EDGAR a través de http://www.sec.gov. Las copias del suplemento preliminar y de la declaración de registro se pueden conseguir en Estados Unidos por medio de Morgan Stanley, a la atención de: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, Nueva York, NY 10014; J.P. Morgan Securities LLC, a la atención de: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717; o Deutsche Bank Securities Inc., a la atención de: Prospectus Group, 60 Wall Street, Nueva York, NY 10005-2836 y en Canadá por medio de J.P. Morgan Securities Canada Inc., a la atención de: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717. Los inversores prospectivos deberán leer el suplemento preliminar y la declaración de registro antes de llevar a cabo una decisión de inversión.

Este comunicado no constituye una oferta de venta o solicitud de oferta de compra de cualquier valor, ni debe haber ninguna venta de valores en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o cualificación bajo las normas de valores de cualquier jurisdicción.

Acerca de The Stars Group The Stars Group es un proveedor líder de productos y servicios tecnológicos en las industrias internacionales de juegos y entretenimiento interactivo. The Stars Group posee de manera directa o indirecta, también a través de su división Stars Interactive Group, negocios y marcas de juegos y comercialización relacionada, incluidos PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, and the PokerStars Players No Limit Hold'em Championship, European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour, Asia Pacific Poker Tour, PokerStars Festival y la gira de póker en vivo y las marcas del evento PokerStars MEGASTACK. Juntas, estas marcas reúnen a millones de clientes registrados en todo el planeta y constituyen el mayor negocio de póker del mundo al comprender juegos y torneos de póker, competencias patrocinadas de póker en vivo, acuerdos de marketing para salas de póker con marca y programación y contenidos de póker creados para la televisión y el público en línea. The Stars Group, mediante algunas de estas y otras marcas, también ofrece otros productos de entretenimiento interactivo. The Stars Group, a través de algunas de sus subsidiarias, cuenta con licencia o aprobación para ofrecer u ofrece, mediante licencias o autorizaciones de terceros, sus productos y servicios en diversas jurisdicciones del mundo, como Europa, tanto dentro como fuera de la Unión Europea, Australia, América y otras. En particular, PokerStars es la marca de juegos en línea con más licencias del planeta, pues posee licencias o autorizaciones de operación en 17 jurisdicciones.

Nota de aviso relacionada con las declaraciones de futuro y otra información Este boletín de prensa puede contener declaraciones prospectivas e información que se encuadra en el significado de las leyes aplicables de títulos o valores, incluyendo, sin limitación, la conversión esperada de las acciones preferentes convertibles de The Stars Group dentro de acciones ordinarias establecidas anteriormente. Las declaraciones prospectivas pueden, aunque no siempre, identificarse mediante el uso de palabras como "espera", "planea", "continúa", "estima", "prevé", "podría", "habrá de", "pretende", "podría", "puede", "haría", "debe de", "considera" y otras referencias parecidas al futuro, así como la forma negativa de estas palabras y expresiones. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales de la gerencia y están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres y supuestos. Es imposible asegurar que los resultados de hecho no se diferenciarán sustancialmente de lo expresado o implicado en las declaraciones prospectivas. No debe confiarse excesivamente en las declaraciones prospectivas. Por favor, consulte el formulario de información anual más reciente de The Stars Group y sus declaraciones financieras anuales e intermedias, así como los debates y análisis de su gerencia para obtener más información sobre los factores, supuestos y riesgos aplicables a las declaraciones prospectivas de The Stars Group. Cada declaración prospectiva hace referencia únicamente a la fecha indicada y The Stars Group no asume obligación alguna de corregir o actualizar ninguna declaración prospectiva, ya sea debido a la disponibilidad de información nueva, eventos futuros o cualquier otra razón, excepto cuando así lo requiera la ley correspondiente.

