COMUNICADO: Phoenix Integration y No Magic continúan con su larga colaboración

Los productos de Phoenix Integration y No Magic trabajan unidos para reducir el tiempo y el coste necesario para desarrollar sistemas.

BLACKSBURG, Virginia, 19 de junio de 2018 /PRNewswire/ -- Manteniendo su productiva asociación, Phoenix Integration acudió al Simposio Mundial No Magic del 20 al 23 de mayo de 2018. Los asistentes al simposio descubrieron cómo los productos ModelCenter de Phoenix Integration y MagicDraw / Cameo de No Magic trabajan juntos para ayudar a los ingenieros a reducir de manera significativa el tiempo y el coste necesario para desarrollar sistemas, y, de ese modo, ayudar a cumplir la promesa de la Ingeniería de Sistemas Basada en Modelos (MBSE, por sus siglas en inglés). Phoenix Integration también anunció que la nueva versión del ModelCenter MBSEPak, la versión 2.4, será totalmente compatible con la versión 19 de los paquetes de productos MagicDraw y Cameo de No Magic.

AQUI se puede ver un ejemplo reciente que ilustra cómo Lockheed Martin Space Systems se está beneficiando de las soluciones integradas de Phoenix Integration y No Magic: https://www.phoenix-int.com/integrated-model-based-systems-engineering-mbse-applied-simulation-osiris-rex-mission-lockheed-martin-space/ [https://www.phoenix-int.com/integrated-model-based-systems-engineering-mbse-applied-simulation-osiris-rex-mission-lockheed-martin-space/]

En palabras de la presidenta y consejera delegada de Phoenix Integration, Jane Trenaman: "Phoenix Integration está comprometida a apoyar a la comunidad MBSE, y nuestra relación y colaboración con No Magic es una parte muy importante para conseguirlo. Esperamos continuar nuestro trabajo con No Magic para crear mejores herramientas de software que ayuden a nuestros usuarios a diseñar mejores productos y sistemas".

Acerca de Phoenix Integration

ModelCenter® de Phoenix Integration es el entorno para la ingeniería basada en modelos. ModelCenter® es un marco de software neutral con respecto a proveedores diseñado para crear y automatizar flujos de trabajo multiherramienta, optimizar diseños de producto, y compatibilizar la Ingeniería de Sistemas Basada en Modelos (MBSE, por sus siglas en inglés). Es utilizado por organizaciones líderes de todo el mundo para reducir los costes de desarrollo, mejorar la eficiencia de ingeniería, estimular la innovación y diseñar productos más competitivos. Es posible encontrar aplicaciones exitosas en múltiples sectores, incluidos el aeroespacial, automoción, defensa, electrónica, energético, industria pesada y el de la construcción naval.

Para obtener más información, visite jcunningham@phoenix-int.com [http://www.phoenix-int.com/].

Contacto: Julie Cunningham Phoenix Integration, Inc Tel.: 586.484.8196 Correo electrónico: jcunningham@phoenix-int.com[https://prnnj3-irisxe10.prnewswire.local/ewebeditor/jcunningham@phoenix-int.com]

Sitio Web: http://www.phoenix-int.com/