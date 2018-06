330 43

COMUNICADO: Los datos muestran beneficios de eficacia consistentes de Mavenclad en la EM recurrente (1)

DARMSTADT, Alemania, June 18, 2018 /PRNewswire/ --

- El análisis post-hoc del estudio CLARITY sugiere una eficacia clínica consistente e imagen de resonancia magnética en los subgrupos de pacientes jóvenes y adultos tratados con MAVENCLAD (cladribina comprimidos) - Utilizando una metodología recomendada por la AEM para comparar los perfiles de beneficio-riesgo de los tratamientos de EM, Mavenclad tuvo el valor de preferencia ponderado más alto en pacientes con EM altamente activa

Merck, una compañía líder en ciencia y tecnología, ha anunciado hoy la presentación de nuevos datos de evaluación de eficacia y beneficio-riesgo para MAVENCLAD(R) (Cladribina comprimidos) en el 4thCongress of the European Academy of Neurology (EAN), en Lisboa, Portugal. Los resultados de un análisis retrospectivo del estudio CLARITY de fase III mostraron beneficios en pacientes con EM recurrente remitiendo (RRMS) de edad menor o igual que50 y >50 y tratados con MAVENCLAD(R), con mejoras observadas en los resultados de tasa de recurrencia e imagen de resonancia magnética (MRI) al compararlo con placebo.

El objetivo del análisis post-hoc del estudio CLARITY de fase III fue investigar si el beneficio clínico y efectos de MRI de MAVENCLAD(R) son consistentes en pacientes mayores y adultos jóvenes. Los resultados destacan las mejoras observadas en la tasa de recurrencia anualizada (ARR) y resultados de MRI frente a placebo en ambos subgrupos de pacientes de RRMS, menor o igual que50 y >50 años; MAVENCLAD(R) redujo el riesgo de recurrencia en comparación con el placebo en un 59 y 52%, respectivamente. En los pacientes tratados con placebo, hubo cifras medias más altas de nuevas lesiones T1 Gd+ y T2 activas para los de edad menor o igual que50 en comparación con los pacientes de edad >50. A pesar de esto, el tratamiento con MAVENCLAD(R) demostró importantes efectos en las medidas de MRI en ambos grupos de edad (P<0,0001). Estos datos tienen el potencial para diferenciar la eficacia de MAVENCLAD(R) de la de otros fármacos modificadores de enfermedad de alta eficacia (DMDs) en el tratamiento de pacientes mayores con EM.

"Estos datos han proporcionado más evidencia, lo que confirma Mavenclad como un tratamiento efectivo para adutos más jóvenes y mayores", dijo el profesor Gavin Giovannoni, investigador líder en los estudios CLARITY y jefe de Barts and The London School of Medicine and Dentistry, Reino Unido. "Esto es algo que no hemos visto consistentemente en todos los puntos clínicos con algunos de los tratamientos RRMS de alta eficacia más nuevos y ofrece una perspectiva valiosa de las opciones de tratamiento disponibles".

Los datos adicionales presentados en EAN 2018 ofrecen los resultados de la primera solicitud de la metodología Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) recomendada por la AEM para evaluar el perfil de beneficio-riesgo de MAVENCLAD(R) frente a otros DMDs[*] recientemente aprobados en pacientes con EM con una alta actividad de la enfermedad.

Los resultados de esta aplicación sistemática de la tecnología MCDA indican un perfil de beneficio-riesgo comparable o más favorable para MAVENCLAD(R) en pacientes con alta actividad de enfermedad en comparación con la de otros DMD. Concretamente, en pacientes con alta actividad de la enfermedad, MAVENCLAD(R) tuvo el valor de preferencia ponderado más alto en comparación con otros DMD evaluados, seguido de alemtuzumab y natalizumab. En la población RRMS general, MAVENCLAD(R) estuvo muy cerca de dimetil fumarato en clasificarse por tener la mejor relación beneficio-riesgo, con un valor de preferencia ponderado general de 62 frente a 63, respectivamente.

"La presentación de estos datos destaca nuestro actual compromiso con conocer el perfil de beneficio-riesgo completo de Mavenclad en un amplio rango de pacientes. Los datos post hoc del estudio CLARITY, combinados con los resultados de un análisis de decisión multicriterio, que se basan en la evaluación de médicos expertos y consideraciones de tratamiento de práctica relevante forman una herramienta potencialmente útil para los médicos que consideran opciones terapéuticas para los pacientes con alta actividad de enfermedad", dijo Luciano Rossetti, director de I+D global para la división biofarmacéutica de Merck. "La metodología MCDA es la recomendada por la AEM, y estamos contentos de que Mavenclad tuviese un buen desempeño utilizando este enfoque, en comparación con otras terapias modificadoras de la enfermedad".

Además, los datos adicionales post hoc de estudios clínicos de pacientes tratados con Rebif (interferon beta-1a subcutáneo) mostraron que la puntuación MAGNIMS en el Año 1 predecía con fiabilidad un estado sin actividad de enfermedad clínica a largo plazo y progresión de la discapacidad. En el Año 1 el tiempo medio para un evento CDA fue más largo en pacientes con una puntuación MAGNIMS de 0, frente a los de puntuación 1 o 2. Además, el tiempo medio para la progresión de la Expanded Disability Status Scale (EDSS) se descubrió que era mayor en pacientes con una puntuación MAGNIMS en el Año 1 de 0 (7,5 años), frente a los de 1 (4,0 años) o 2 (2,5 años).

Además, una presentación de la EM patrocinada por Merck en el grupo de dirección paciente-médico del siglo 21 destacó los resultados de una encuesta sobre las necesidades no cubiertas a escala internacional, en la que se sugería una desconexión entre las perspectivas de pacientes y médicos sobre las decisiones del tratamiento de la EM. Los resultados de esta encuesta indican que los pacientes con EM tienen distintas percepciones de las actuales necesidades no cubiertas en el campo de la enfermedad en comparación con los profesionales sanitarios. Mientras el 87,7% de los profesionales sanitarios consideraba que implicaban a sus pacientes en el proceso de toma de decisiones, solo el 38,9% de los pacientes informó de que se sentían implicado en ese proceso. Abordar esta desconexión entre las perspectivas de los médicos durante las discusiones de tratamiento podría conducir a un diálogo mejorado entre los profesionales médicos y los pacientes, un paso fundamental para encontrar enfoques de tratamiento individualizados para cada paciente.

Todos los comunicados de prensa de Merck se distribuyen por e-mail al mismo tiempo que pasan a estar disponibles en el sitio web de Merck. Visite http://www.merckgroup.com/subscribe para registrarse online, cambiar su selección o interrumpir este servicio.

Acerca de MAVENCLAD(R)

MAVENCLAD(R) (cladribina comprimidos) es una terapia oral de curso breve que actúa de manera selectiva y sostenida sobre los linfocitos, los cuales intervienen en el proceso patológico de la esclerosis múltiple. En agosto de 2017, la Comisión Europea (CE) concedió la autorización de su comercialización de MAVENCLAD(R)como tratamiento en esclerosis múltiple recurrente (EMR) en los 28 países de la Unión europea (UE), además de Noruega, Liechtenstein e Islandia. MAVENCLAD(R) está ya disponible en más de 10 países en Europa, más Australia, Argentina y Emiratos Arabes Unidos. MAVENCLAD(R) aún no está aprobado para uso en Estados Unidos.

El programa de desarrollo clínico de MAVENCLAD(R) en la EM está formado por más de 10.000 años de datos de pacientes con más de 2.700 pacientes incluidos en el programa de ensayo clínico, y más de 10 años de observación en algunos pacientes. Estos ensayos clínicos incluyen los ensayos CLARITY de fase III, la ampliación de CLARITY y ORACLE MS, el ensayo ONWARD de fase II y el PREMIERE Long-term Safety Registry.

Indicación de la UE

(CONTINUA)

PUBLICIDAD