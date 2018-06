330 43

COMUNICADO: Resultados del estudio en Fase III de R2 frente a R-chemo en linfoma folicular de primera línea

ESTOCOLMO, June 15, 2018 /PRNewswire/ --

- European Hematology Association: ¿ Es RELEVANCE relevante? Resultados del estudio en Fase III de R2 frente a R-chemo en linfoma folicular de primera línea

La inducción de quimio-inmunoterapia (R-chemo) seguida de mantenimiento por rituximab es el estándar de tratamiento en los pacientes con linfoma folicular sintomático (FL) anteriormente no tratados. La lenalidomida es un agente inmunomodulador con mecanismos complementarios cuando se combina con rituximab (por ejemplo, R2). RELEVANCE es la primera comparación de superioridad aleatoria en fase III del régimen inmuno-modulador R2 frente al estándar R-chemo, seguido de mantenimiento con rituximab, en pacientes anteriormente no tratados con FL avanzado que necesitan de tratamiento. Hubo 1.030 pacientes aleatorizados 1:1 que recibieron tratamiento para una duración total de 120 semanas. El estudio cuenta con 2 objetivos co-primarios de respuesta completa (CR/CRu) en 120 semanas y una supervivencia libre de progresión (PFS; primer análisis interino en el 50% de los eventos). Ambos grupos presentan unas características de línea de base similares. La superioridad de R2 frente a R-chemo no se ha establecido para ningún objetivo co-primario. En un seguimiento medio de 37,9 meses, CR/CRu a las 120 semanas fue similar a los grupos respectivos R2 frente a R-chemo (48% frente a 53%), además de que las tasas de 3 años PFS fueron de un 77% frente a 78%. Las tasas de supervivencia generales de 3 años fueron elevadas para ambos brazos, situándose en un 94%. Los perfiles de seguridad para R2 frente a R-chemo fueron diferentes. La neutropenia de grado superior 3/4 (34% frente a 50%) y neutropenia febril (2% frente a 6%) se asociaron con R-chemo, además de las reacciones cutáneas de grado superior 3/4 (7% frente a 1%) que se asociaron con R2. Las malignidades primarias secundarias se indicaron en el 7% de los pacientes R2 y en el 9% de los pacientes R-chemo, mientras que los eventos secundarios de grado 5 fueron de un 1% en ambos brazos. En resumen, RELEVANCE es el primer ensayo aleatorio en fase III que compara R2 frente al estándar R-chemo, seguido de mantenimiento de rituximab, en pacientes que anteriormente no han sido tratados con FL. R2 y R-chemo demostraron una eficacia similar con un perfil de seguridad diferente. Estos resultados han demostrado que R2, una nueva aproximación inmuno-moduladora, es una opción potencial de primera línea para pacientes FL que necesitan tratamiento.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/622259/EHA_Logo.jpg )

Presentador: Dr Frank Morschhauser

Afiliación: Centre Hospitalier Universitaire Régional de Lille, Unité GRITA, Lille, Francia

Tema: RELEVANCE: ESTUDIO DE EFICACIA Y SEGURIDAD EN FASE III DE LENALIDOMIDA MAS RITUXIMAB (R2) FRENTE A RITUXIMAB MAS QUIMIOTERAPIA, SEGUIDO DE RITUXIMAB, EN LINFOMA FOLICULAR NO TRATADO PREVIAMENTE

El abstracto S154 lo presentará Frank Morschhauser el viernes 15 de junio de 17:00 a 17:15 en la sala A1.

Embargo

Tenga en cuenta que nuestra política de embargo se aplica a todos los abstractos seleccionados en los resúmenes de prensa. Para más información, consulte nuestras directrices para los medios del Congreso aquí [https://ehaweb.org/congress/23rd-c/media ].

www.ehaweb.org [http://www.ehaweb.org ]

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/622259/EHA_Logo.jpg

CONTACTO: Contact: Comunicación - +31-(0)-70-3020-099,communication@ehaweb.org

PUBLICIDAD