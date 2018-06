330 43

COMUNICADO: SPIC elogia las tecnologías bifaciales tipo N de alta eficiencia de Jolywood en la SNEC 2018

SHANGHAI, 14 de junio de 2018 /PRNewswire/ -- Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. (Jolywood), el proveedor líder a nivel mundial de módulos y células solares bifaciales tipo N de alta eficiencia, ha recibido los elogios de State Power Investment Corporation Limited (SPIC) y otros asistentes de la SNEC 2018 por sus últimos logros en materia de tecnología fotovoltaica, así como por toda su línea de productos nuevos e innovadores.

https://mma.prnewswire.com/media/703146/Jolywood_N_type_solar_cells.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/703146/Jolywood_N_type_solar_cells.jpg]

Entre lo más destacado de la exposición de Jolywood en la SNEC se encuentran su célula solar bifacial monocristalina tipo N TOPCON, su módulo bifacial tipo N de cristal transparente con lámina trasera, su sistema contraparte de aluminio para módulos bifaciales y su módulo flexible sin cristal de IA con tecnología de contacto interdigitado trasero (IBC), así como los nuevos productos de energía para el hogar. El Sr. Xia Zhong, director general adjunto de SPIC, visitó el estand de Jolywood y se quedó impresionado con lo que vio, específicamente con la promoción que hace la empresa de la paridad de red con sus células solares bifaciales monocristalinas tipo N, un tema de especial importancia para China y el mundo. También expresó su gran interés por el proyecto que emprende Jolywood en el emergente sector de la energía verde de uso doméstico, ya que generará muchas oportunidades y beneficios para las personas que viven en las zonas rurales de China.

El Sr. Lin Jianwei, presidente de Jolywood, afirmó: "Es un honor recibir los efusivos elogios del Sr. Xia por nuestros nuevos productos y por nuestra estrategia de futuro orientada al crecimiento en el sector residencial. SPIC es líder en la generación de energía y el hecho de que respalde nuestros esfuerzos es la mejor prueba de la calidad de nuestros productos y de las innovadoras personas de Jolywood que han trabajado para desarrollarlos".

"Nuestro sistema contraparte de módulos bifaciales de aluminio con elevada reflexión es el héroe anónimo de la línea de productos de Jolywood", continuó diciendo el Sr. Lin. "Ofrecen muchas ventajas: son livianos, de alta intensidad y reflexión, proporcionan una alta disipación del calor y una limpieza autónoma, y son resistentes al viento y a la nieve, además de muy longevos. Pueden reducir el coste de una planta de energía solar bifacial y mejorar su valor de producción".

En mayo, Jolywood forjó una alianza con HuangHe HydroPower Development Co., Ltd, una filial de SPIC, para desarrollar productos para el nuevo mercado energético de China, y HuangHe HydroPower le comprará a Jolywood módulos y células solares de hasta 5 GW. Con esta alianza, Jolywood promocionará la rápida aplicación de productos de alta eficiencia y fiabilidad, y se esforzará por lograr rápidamente la paridad de red fotovoltaica.

La eficiencia de la producción a gran escala de las células solares N-PERT que se emplean en el proyecto de cooperación entre Jolywood y SPIC se sitúa en el 21,7%, mientras que la de la nueva célula solar TOPCON solar aumentó en un 0,9% en comparación con N-PERT. Para finales de año, podría incrementarse un 0,4% hasta llegar al 23%. La tecnología bifacial tipo N aumentará la generación de energía global en más de un 17% en comparación con la tecnología de una sola cara tipo P. Mientras tanto, el módulo bifacial tipo N de cristal transparente con lámina trasera de la empresa dispone de una potencia frontal de hasta 400 W, y su potencia máxima integral excederá los 480 W. El módulo también emplea la lámina trasera transparente de TPT desarrollada por Jolywood y DuPont. Además, Jolywood ha mejorado la tecnología transparente y ha fabricado un producto de lámina trasera trasparente con elevada reflexión y de tipo red que ya ha sido patentado.

Acerca de Jolywood

Jolywood (Taizhou) Solar Technology, una filial de tecnología fotoeléctrica de propiedad integral de Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd., está volcada en la investigación y desarrollo, producción y comercialización de células solares, energía solar, silicio y servicios de asesoría técnica. Esta compañía ha ido reuniendo nuevas tecnologías desde su creación y hasta la fecha ha presentado más de 60, de las cuales 23 le fueron concedidas. Fundada en 2008, Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. es el mayor fabricante profesional de láminas traseras fotovoltaicas del mundo y tiene una capacidad de producción anual de más de 100 millones de metros. La empresa también está en lo más alto dentro del sector solar internacional con 2,1 GW de capacidad de fabricación de células solares bifaciales tipo N.

https://mma.prnewswire.com/media/703147/Jolywood_TOPCON.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/703147/Jolywood_TOPCON.jpg]

https://mma.prnewswire.com/media/703148/Jolywood_backsheet_series.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/703148/Jolywood_backsheet_series.jpg]

https://mma.prnewswire.com/media/703149/Jolywood_bifacial_solar_modules.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/703149/Jolywood_bifacial_solar_modules.jpg]

https://mma.prnewswire.com/media/703150/Jolywood_SPIC.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/703150/Jolywood_SPIC.jpg]

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/703146/Jolywood_N_type_solar_cells.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/703146/Jolywood_N_type_solar_cells.jpg]Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/703147/Jolywood_TOPCON.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/703147/Jolywood_TOPCON.jpg]Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/703148/Jolywood_backsheet_series.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/703148/Jolywood_backsheet_series.jpg]Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/703149/Jolywood_bifacial_solar_modules.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/703149/Jolywood_bifacial_solar_modules.jpg]Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/703150/Jolywood_SPIC.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/703150/Jolywood_SPIC.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Cathy Huang , 86 13401085512, cathy@jolywood.cn

PUBLICIDAD