COMUNICADO: Hainan Airlines ha completado con éxito su vuelo inaugural Edimburgo-Dublín

PEKIN, 14 de junio de 2018 /PRNewswire/ -- El vuelo HU749 de Hainan Airlines, con salida desde Pekín, aterrizó sin contratiempos en el Aeropuerto de Edimburgo a las 6:00 am el 12 de junio de 2018. Tras una breve parada, despego de nuevo y aterrizó en el Aeropuerto de Dublín a las 9:10 am, hora local el 12 de junio. Esta fue la primera llegada de un vuelo directo desde China Continental a los aeropuertos de Edimburgo y Dublín. El vuelo también representó el éxito del viaje inaugural de la ruta de transporte de Pekín a Edimburgo y Dublín, el primer servicio sin paradas entre China continental, Escocia e Irlanda.

La presentación incluye dos nuevas rutas: Los servicios Pekín-Edimburgo-Dublín-Pekín y Pekín-Dublín-Edimburgo-Pekín que proporcionan a los pasajeros que viajan entre China, Gran Bretaña e Irlanda opciones de viaje más convenientes.

El Aeropuerto internacional de la capital de Pekín ha establecido un hermanamiento con los aeropuertos de Edimburgo y Dublín. La presentación de las nuevas rutas ha sido altamente valorada por todas las partes implicadas. El mismo día del viaje inaugural, Hainan Airlines organizó 3 ceremonias para celebrar el viaje inaugural entre las tres ciudades. Entre los invitados, asistieron el Ministro escocés de Comercio, Innovación y Energía, Paul Wheelhouse, el Embajador irlandés a China, Eoin O'Leary, el Cónsul General de China en Edimburgo, Pan Xinchun, el Consejero Comercial de la Embajada china en Irlanda, Xue He, el Presidente de Hainan Airlines Bao Qifa y el vicepresidente Wang Yufei.

Hainan Airlines también ha creado amplias ofertas de transporte combinadas de las nuevas rutas con sus socios de aerolíneas internacionales con el objetivo de satisfacer las necesidades diversificadas de los pasajeros. Los viajeros se beneficiarán de servicios de transbordo y transporte combinados y podrán optar a más opciones de destinos. Además, para ofrecer a los pasajeros una mejor experiencia de viaje, Hainan Airlines presentará productos que incluyen múltiples paquetes de ida y vuelta así como servicios de recogida y traslado para pasajeros de clase Business.

Horarios del vuelo Pekín-Dublín-Edimburgo de Hainan Airlines:

N.º de vuelo Avión Días Ciudad de salida Hora de salida Hora de llegada Ciudad de llegada ------ ----- ---- ---------------- -------------- --------------- ----------------- HU749 330 Martes/Sábado Pekín 1:30 am 6:00 am Edimburgo ----- --- ------------- ----- ------- ------- --------- HU749 330 Martes/Sábado Edimburgo 8:00 am 9:10 am Dublín ----- --- ------------- --------- ------- ------- ------ HU750 330 Martes/Sábado Dublín 11:10 am 5:00 am +1 Pekín ----- --- ------------- ------ -------- ---------- ----- HU751 330 Jueves/Domingo Pekín 1:30 am 6:00 am Dublín ----- --- -------------- ----- ------- ------- ------ HU751 330 Jueves/Domingo Dublín 8:00 am 9:10 am Edimburgo ----- --- -------------- ------ ------- ------- --------- HU752 330 Jueves/Domingo Edimburgo 11:10 am 5:00 am +1 Pekín ----- --- -------------- --------- -------- ---------- -----

(Nota: Los horarios anteriores son solo de referencia, los horarios de vuelos del sitio web oficial de Hainan Airlines prevalecerán en caso de discrepancia.)

CONTACTO: CONTACTO: Yan Siyuan, 86-0898-6996-5119, siy.yan@hnair.com

