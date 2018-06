330 43

COMUNICADO: The Stars Group anuncia la recepción del Aviso de Aplicación

TORONTO, June 14, 2018 /PRNewswire/ --

The Stars Group anuncia la recepción del Aviso de Aplicación relacionado con la conversión pendiente de las acciones preferentes convertibles

The Stars Group Inc. anuncia hoy que ha recibido un Aviso de Aplicación cumplimentado por medio del Polar Multi-Strategy Master Fund (y de algunos fondos afiliados) y por Verition Canada Master Fund Ltd. (de forma conjunta, los "solicitantes") en el Tribunal Superior de Justicia de Ontario en relación a la conversión obligatoria pendiente de The Stars Group de todas las acciones preferentes convertibles destacadas en relación a sus términos.

El Aviso de Aplicación busca, entre otras cosas, una declaración del tribunal acerca de la condición de liquidez (definida en los términos de las acciones preferentes) necesaria por medio de la conversión obligatoria en el volumen de comercialización de las acciones ordinarias de The Stars Group únicamente en la Bolsa de Valores de Toronto, en oposición al volumen de comercialización del Nasdaq Stock Market o de cualquier bolsa o plataforma de comercialización.

The Stars Group disputa estas demandas, y cree que la condición de liquidez se ha cumplido. La condición de liquidez necesita de un volumen diario medio en cualquiera de los 20 días de comercialización (definido según los términos de acciones preferentes) (ya sean o no consecutivos) en un periodo de día de formación de 30 días consecutivos de al menos 1,74 millones de acciones ordinarias. Las acciones ordinarias de The Stars Group cotizan en Nasdaq como resultado de los términos de acciones preferentes, dentro de los 15 meses desde la fecha de emisión de las acciones preferentes en agosto de 2014, conseguidos y mantenidos en una segunda cotización en Nasdaq, la Bolsa de Valores de Nueva York o la Bolsa de Valores de Londres.

The Stars Group anunció el 5 de junio de 2018 su intención de convertir las acciones preferentes en acciones ordinarias de The Stars Group con efecto a partir del cierre de los negocios el 18 de julio de 2018 (la "fecha de conversión") como resultado de la cumplimentación del precio aplicable y condiciones de liquidez necesarias por medio de los términos de las acciones preferentes. Los solicitantes han indicado que disponen de la cifra agregada de 221.724 (o aproximadamente 11,7 millones de acciones ordinarias para conversión en la fecha de conversión) de las 1.138.978 emitidas actualmente y como acciones preferentes destacadas.

The Stars Group anticipa que el Aviso de Aplicación se escuchará en el tribunal el 13 de julio, antes de la fecha de conversión.

Acerca de The Stars Group

The Stars Group es un proveedor líder de productos y servicios tecnológicos en las industrias internacionales de juegos y entretenimiento interactivo. The Stars Group posee de manera directa o indirecta, también a través de su división Stars Interactive Group, negocios y marcas de juegos y comercialización relacionada, incluidos PokerStars PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, and the PokerStars Players No Limit Hold'em Championship, European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour, Asia Pacific Poker Tour, PokerStars Festival y la gira de póker en vivo y las marcas del evento PokerStars MEGASTACK. Juntas, estas marcas reúnen a millones de clientes registrados en todo el planeta y constituyen el mayor negocio de póker del mundo al comprender juegos y torneos de póker, competencias patrocinadas de póker en vivo, acuerdos de marketing para salas de póker con marca y programación y contenidos de póker creados para la televisión y el público en línea. The Stars Group, mediante algunas de estas y otras marcas, también ofrece otros productos de entretenimiento interactivo. The Stars Group, a través de algunas de sus subsidiarias, cuenta con licencia o aprobación para ofrecer u ofrece, mediante licencias o autorizaciones de terceros, sus productos y servicios en diversas jurisdicciones del mundo, como Europa, tanto dentro como fuera de la Unión Europea, Australia, América y otras. En particular, PokerStars es la marca de juegos en línea con más licencias del planeta, pues posee licencias o autorizaciones de operación en 17 jurisdicciones.

Nota de aviso relacionada con las declaraciones de futuro y otra información

Este boletín de prensa puede contener declaraciones prospectivas e información que se encuadra en el significado de las leyes aplicables de títulos o valores, incluyendo, sin limitación, la conversión esperada de las acciones preferentes convertibles de The Stars Group dentro de acciones ordinarias establecidas anteriormente. Las declaraciones prospectivas pueden, aunque no siempre, identificarse mediante el uso de palabras como "espera", "planea", "continúa", "estima", "prevé", "podría", "habrá de", "pretende", "podría", "puede", "haría", "debe de", "considera" y otras referencias parecidas al futuro, así como la forma negativa de estas palabras y expresiones. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales de la gerencia y están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres y supuestos. Es imposible asegurar que los resultados de hecho no se diferenciarán sustancialmente de lo expresado o implicado en las declaraciones prospectivas. No debe confiarse excesivamente en las declaraciones prospectivas. Por favor, consulte el formulario de información anual más reciente de The Stars Group y sus declaraciones financieras anuales e intermedias, así como los debates y análisis de su gerencia para obtener más información sobre los factores, supuestos y riesgos aplicables a las declaraciones prospectivas de The Stars Group. Cada declaración prospectiva hace referencia únicamente a la fecha indicada y The Stars Group no asume obligación alguna de corregir o actualizar ninguna declaración prospectiva, ya sea debido a la disponibilidad de información nueva, eventos futuros o cualquier otra razón, excepto cuando así lo requiera la ley correspondiente.

Para relaciones con los inversores contacte con: Tim Foran, Teléfono: +1 437-371-5730, ir@starsgroup.com ; para consultas de medios, contacte con: Eric Hollreiser, Press@starsgroup.com

