330 43

COMUNICADO: skyDSL supera las expectativas de la UE para 2020 al ofrecer Internet a 50 Mbps en todos los hogares

BERLIN, June 14, 2018 /PRNewswire/ --

-- Cross reference: Picture is available at epa european pressphoto agency http://www.epa.eu and http://www.presseportal.de/nr/82808 -

La UE no cumple su propio objetivo: no se logrará el acceso terrestre rápido a Internet para el 100 % de los hogares

El proveedor internacional de telecomunicaciones skyDSL, en cooperación con Eutelsat, el operador europeo de satélites de telecomunicaciones, lanzará hoy su nueva tarifa plana de 50 Mbps con amplia disponibilidad. Con esta oferta, skyDSL supera a sus homólogos terrestres, logrando una cobertura de banda ancha de alta velocidad del 100 %, incluso en áreas rurales o remotas, en 20 países europeos.

"Esta es una noticia fantástica para todas las regiones donde haya un servicio insuficiente o totalmente inexistente", señala Jan Hesse, Managing Director de skyDSL Group. "Especialmente después de que el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (TCE) subrayase en el informe especial publicado hace unos días que la cobertura de banda ancha rápida resulta problemática en la mayor parte de los Estados miembros y que aún sigue llegando solo al 50 % de las áreas rurales en la mitad de los Estados miembros de la Unión Europea. Por ello, según el informe, es poco probable que se cumpla el objetivo de la Unión de dar acceso a todos los residentes a más de 30 Mbps".

En los últimos años Internet no solo se ha convertido en un requisito básico en la vida diaria de cada hogar, sino también en la piedra angular esencial para el desarrollo económico y social de todas las regiones. Todos los expertos coinciden en que garantizar las conexiones y el acceso rápidos a Internet para todo el mundo es esencial para la continuidad de la competitividad internacional de Europa, teniendo en cuenta además, que de otro modo se produciría la despoblación gradual de regiones enteras. Esto exige a los políticos que creen incentivos para desarrollos tecnológicos futuros que de verdad beneficien a todos los ciudadanos.

Es evidente que parece no haber un interés real en instalar tecnologías basadas en la fibra o en xDSL en las áreas rurales. Además, la construcción y el mantenimiento son caros y económicamente inviables, y requeriría elevadas inversiones que no podrían amortizarse en estos días de grandes cambios tecnológicos. Sin el desarrollo adicional de tecnologías inalámbricas, se generaría un círculo vicioso que provocaría la exclusión social y el empobrecimiento de las poblaciones de las áreas rurales, y con ello, un éxodo no deseado pero inevitable de las personas hacia las ciudades a causa de la migración de las empresas.

Incluso aunque la conexión a Internet vía satélite aún no pueda competir totalmente con las ofertas terrestres, es la única respuesta verdaderamente real y sostenible a la cuestión de cómo llevar un acceso a Internet de alta calidad a todos los ciudadanos en el futuro. Solo la tecnología de satélite, por su naturaleza de suministrar a todos por igual, es una tecnología moderna y democrática, especialmente porque la inversión en infraestructura por usuario ya es inferior a la de la fibra o el 5G.

Especialmente la gente joven depende cada vez más y exclusivamente de las tecnologías inalámbricas. Por ello, es previsible que las inversiones en infraestructuras terrestres cada vez compensen menos en el futuro. Al mismo tiempo, los proyectos internacionales en el sector de los satélites ponen de manifiesto el camino que puede seguir la tecnología. Los satélites LEO o MEO para el Internet de conexión rápida, o la recepción sin antenas de satélite convencionales contribuirán a una mejora tecnológica significativa en las tecnologías inalámbricas vía satélite. Sin embargo, aún teniendo esto en cuenta, no hay duda de que queda mucho camino por recorrer en Europa. Hoy en día, más que nunca, debemos garantizar nuestra prosperidad en Europa mediante inversiones económicamente eficientes y orientadas hacia el futuro.

La atractiva oferta de Internet de skyDSL brinda a todo el mundo la oportunidad de utilizar hasta 50 Mbps de datos ilimitados, en cualquier sitio. El paquete skyDSL2+ FLAT L Premium, diseñado a medida para clientes particulares, incluye un módem satelital y tarifa plana de telefonía con un precio de 49,80 euros al mes, incluyendo el bono de fidelización. En el caso de los usuarios empresariales y profesionales, skyDSL también ofrece una gama de soluciones de Internet de alta velocidad y de copia de seguridad. Las conexiones por satélite de skyDSL ofrecen una alternativa tecnológica auténtica y atractiva, y proporcionan a los clientes particulares y empresas opciones de acceso a Internet en zonas rurales que son comparables a las opciones disponibles en las áreas urbanas.

Si desea obtener más información sobre el producto, visite http://www.skydsl.eu.

Acerca de skyDSL

skyDSL Europe B.V. y skyDSL Deutschland GmbH son empresas subsidiarias de skyDSL Global GmbH, un grupo internacional de empresas especializado en servicios de satélite de banda ancha en el sector de las telecomunicaciones. skyDSL lleva 20 años desarrollando innovaciones en el sector de los satélites y actualmente ofrece productos y soluciones para las comunicaciones por satélite en 20 países europeos.

CONTACTO: skyDSL Europe B.V. Correo electrónico: press@skydsl.eu Francia Tel.: +33-173-039-999 Italia Tel.: +39-0695-2828-99 España Tel.: +34-919-04-0899 Bélgica Tel.: +32-2896-6499 skyDSL Deutschland GmbH Correo electrónico: presse@skydsl.eu Alemania Tel.: +49-30-590086-671 Otros datos de contacto en http://www.skydsl.eu Oficinacentral skyDSL Global GmbH Waldstr. 86 - 90 13409 Berlín Alemania

PUBLICIDAD