COMUNICADO: Cifras de tráfico de Fraport: mayo de 2018: Fraport Group registra un sólido crecimiento continuo (2)

Cifras de tráfico de Fraport Mayo de 2018 Aeropuertos del Grupo Fraport(1) Mayo de 2018 Acumulado anual en 2018 Fraport Pasajeros Carga* Movimientos Pasajeros Carga Movimientos Aeropuertos totalmente consolidados cuota (%) Mes % Mes % Mes % Acumulado anual % Acumulado anual % Acumulado anual % --- --- --- --- --- --- FRA Fráncfort Alemania 100,00 6 136 753 9,5 181 117 -1,6 45 708 9,0 26 311 419 8,9 895 080 0,1 201 843 8,5 --- --------- -------- ------ --------- --- ------- ---- ------ --- ---------- --- ------- --- ------- --- LJU Liubliana Eslovenia 100,00 167 257 14,4 1026 1,7 3228 1,7 654 411 15,4 5032 9,1 13 687 5,0 --- --------- --------- ------ ------- ---- ---- --- ---- --- ------- ---- ---- --- ------ --- Fraport Brasil 100,00 1 120 524 3,2 6644 28,3 11 581 8,9 5 741 739 4,0 32 520 43,2 55 217 3,1 -------------- ------ --------- --- ---- ---- ------ --- --------- --- ------ ---- ------ --- FOR Fortaleza Brasil 100,00 472 280 9,0 3825 17,6 4624 14,4 2 471 163 3,7 17 551 22,5 21 760 3,2 --- --------- ------ ------ ------- --- ---- ---- ---- ---- --------- --- ------ ---- ------ --- POA Porto Alegre Brasil 100,00 648 244 -0,7 2819 46,3 6957 5,4 3 270 576 4,3 14 969 78,5 33 457 3,0 Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia A+B 73,40 3 143 697

Definiciones:( 1) Según la definición de ACI: Pasajeros: solo tráfico comercial (llegada+salida+tránsito se cuenta una vez), Carga: tráfico comercial y no comercial (llegada+salida, excluyendo tráfico en tránsito, en toneladas métricas), Movimientos: tráfico comercial y no comercial (llegada+salida); (2) Cifras preliminares; (3) Tráfico comercial y no comercial: Pasajeros (llegada+salida+tránsito se cuenta una vez, incl. aviación general), Carga (llegada+salida+tránsito se cuenta una vez, en toneladas métricas), Movimientos (llegada+salida); (4) Solo tráfico entrante; (5 ) Tráfico previsto y chárter; (6) Cambio absoluto con respecto al año anterior en %; * Carga = flete y correo

