COMUNICADO: El concurso mundial de pitching FoodBytes! by Rabobank se celebrará en Londres

Empresas de reciente creación dedicadas a la alimentación, la tecnología alimentaria y la tecnología agrícola de vanguardia están invitadas a presentar sus proyectos

Rabobank, un importante banco mundial de alimentación y empresas agrícolas, llevará FoodBytes!, su evento de concurso de pitching y creación de redes de contactos en el campo de la alimentación y la agricultura, a Londres por primera vez el jueves 13 de septiembre en One Marylebone. En el evento, 20 empresas innovadoras de reciente creación presentarán sus proyectos ante una audiencia de cientos de inversores, empresas líderes del sector y otras empresas de reciente creación, todos pioneros en el futuro de la alimentación y la agricultura.

FoodBytes, que se puso en marcha en San Francisco en 2015 como parte de la estrategia Banking for Food (B4F) de Rabobank, ofrece una plataforma para que los emprendedores puedan acceder a las conexiones y el mecenazgo necesarios para que sus empresas crezcan. La estrategia B4F es parte de la misión del banco "Growing a Better World Together" (crear juntos un mundo mejor), que tiene como objetivo alimentar al mundo de forma sostenible para 2050 abordando el desperdicio y la pérdida global de alimentos, la agricultura sostenible y la estabilidad de la cadena alimentaria y de la nutrición. FoodBytes! ha atraído a más de 3500 asistentes y ha recibido más de 1400 solicitudes de participación procedentes de 35 países. Más de 210 empresas componen la comunidad de antiguos alumnos de FoodBytes!, incluidas las empresas de reciente creación Impact Vision [https://www.impactvi.com ], Koupe [https://www.koupe.com ] y Novolyze [http://www.novolyze.com ] con sede en Europa.

Ya se pueden enviar las solicitudes para participar en FoodBytes! London. Se anima a empresas de reciente creación de Europa que puedan demostrar la innovación de sus productos, viabilidad comercial, impulso e interés por la sostenibilidad, a presentar su solicitud de participación aquí [http://www.foodbytesworld.com/apply-to-pitch-london-2018 ] antes del domingo 1 de julio a las 23:59 horas GMT.

El evento de dos días de duración comenzará con una jornada mecenazgo el miércoles 12 de septiembre para las empresas de reciente creación seleccionadas, que estará liderado por expertos en captación de fondos, relaciones públicas, desarrollo de marca y tendencias de consumo, así como en estrategias legales y de salida al mercado.

Lisa Sohanpal, fundadora de Nom Noms World Food y miembro de la comunidad de antiguos alumnos de FoodBytes! ha comentado: "Las oportunidades que encuentro como consecuencia de haber participado en FoodBytes! son continuas e innumerables. Nunca podré agradecer lo suficiente a Rabobank su increíble apoyo, conexiones, red de contactos y socios".

FoodBytes! London cuenta con el respaldo del patrocinador principal ADM, un proveedor de ingredientes especiales para empresas de comida y bebida que quieren llegar al mercado rápidamente con productos que los consumidores adoren. El patrocinador secundario, la empresa láctea británica Dairy Crest, fabrica marcas de alimentos líderes en el mercado, incluyendo el queso cheddar de Cathedral City, así como ingredientes especializados para su uso en los mercados de fórmula infantil, nutrición humana y alimentación para animales. Entre las organizaciones asociadas a la comunidad se incluyen Food + Tech Connect [https://foodtechconnect.com ], HAX [https://hax.co ], The Kitchen [https://www.thekitchenhub.com ], Dishy Media [https://www.dishy.media ], Shake Up Factory [http://shakeupfactory.co ], YFood [https://yfood.com ], Food Evolutions [https://www.food-evolutions.com ], Future Food Institute [http://futurefood.network/institute ], RebelBio [https://rebelbio.co ] y Thought for Food [https://thoughtforfood.org ].

Envíe su solicitud de participación en FoodBytes! London antes del domingo 1 de julio a las 23:59 horas GMT. Las entradas para asistir ya están a la venta aquí. [https://www.eventbrite.co.uk/e/foodbytes-london-tickets-45517819022 ]

Manténgase al día de las novedades de FoodBytes! siguiendo el evento en Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn, o consultando el contenido depurado mediante los hashtags #FoodBytes y #London.

Notas para los editores:

FoodBytes! By Rabobank

!FoodBytes! es un concurso de pitching de próxima generación que tiene como objetivo descubrir a las nuevas empresas alimentarias y agrícolas más innovadoras para proporcionarles el mecenazgo y las conexiones que necesitan para crecer. Desde su puesta en marcha en 2015, 210 empresas de reciente creación han presentado sus proyectos en el escenario de FoodBytes!, 1400 empresas de reciente creación procedentes de 35 países han solicitado su participación y más de 3500 personas han asistido a los eventos de Norteamérica, Europa y Australia.

FoodBytes! es parte de la iniciativa Startup Innovation de Rabobank y está dirigido por un equipo global con sede en Nueva York y Utrecht (Países Bajos). Rabobank es un banco mundial líder en el campo de la alimentación y la agricultura, que ofrece experiencia en el sector, asesoramiento estratégico y soluciones financieras a medida para los clientes en toda la cadena de valor de la alimentación. Rabobank cree que la sostenibilidad y la innovación son fundamentales para promover una industria de alimentación y agrícola próspera que alimente a la creciente población mundial, un enfoque clave de su visión Banking for Food consistente en crear juntos un mundo mejor para 2050.

Enlaces de interés: http://www.foodbytesworld.com/london-2018 Pitch Winner FoodBytes! San Francisco [https://youtu.be/0hOJaUxPKr0 ] I Heart Foods - FoodBytes! Ganador del premio del jurado [https://youtu.be/1lAo90UgB8k ] Impact Vision [https://www.impactvi.com ] https://www.pieshell.com Koupe [https://www.koupe.com ] Novolyze [http://www.novolyze.com ] Banking for Food [https://www.rabobank.com/en/about-rabobank/food-agribusiness/what-we-do-banking-for-food/index.html ] http://www.rabobank.com

Contacto de prensa: si desea obtener información de prensa, entrevistas o fotografías, póngase en contacto con Melanie Rawlings: melanie@mrawcomms.co.uk / +44(0)7388-662-147

