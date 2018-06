330 43

COMUNICADO: Johnson & Johnson anuncia la aceptación de la oferta vinculante de Platinum Equity para adquirir LifeScan, Inc.

NUEVO BRUNSWICK, Nueva Jersey, 12 de junio de 2018 /PRNewswire/ -- Johnson & Johnson ha anunciado hoy que ha aceptado la oferta vinculante de Platinum Equity, anunciada previamente el 16 de marzo de 2018, para adquirir su negocio de LifeScan aproximadamente por 2100 millones de dólares. LifeScan, Inc. es un líder en productos de medición de glucosa en la sangre y creadora de la marca de productos OneTouch®.

Esta aceptación tuvo lugar después de una consulta con los comités de empresa y representantes sindicales correspondientes. El cierre de la transacción está previsto para finales de 2018, pendiente de la correspondiente aprobación normativa y demás condiciones de cierre habituales.

La familia de empresas de Johnson & Johnson seguirá apoyando a las personas afectadas de diabetes con productos, servicios y soluciones innovadoras a través de sus negocios de dispositivos médicos, productos farmacéuticos y bienes de consumo. Entre estas iniciativas se encuentran importantes tareas de liderazgo e innovación en áreas tales como la cirugía bariátrica y a través de medicamentos como INVOKANA® (canagliflozina) e INVOKAMET® (canagliflozina/metformina HCL).

Acerca de LifeScan

LifeScan, Inc. es un líder mundial en la medición de glucosa en la sangre. En los Estados Unidos, LifeScan, Inc. es el fabricante líder de sistemas de medición de glucosa en la sangre y los productos de su marca OneTouch® son los más recomendados por endocrinos y médicos de atención primaria en relación con cualquier otra marca.(1) En todo el mundo, más de 20 millones de personas dependen de los productos de la marca OneTouch® para realizar pruebas sencillas y obtener resultados precisos que les ayuden a gestionar su diabetes. Para obtener más información, visite: www.OneTouch.com [http://www.onetouch.com/].

Acerca de Johnson & Johnson

En Johnson & Johnson creemos que una salud óptima es la base de una vida dinámica, comunidades prósperas y progresos innovadores. Por eso llevamos más de 130 años intentando que las personas se encuentren bien a todas las edades y en todas las etapas de la vida. Hoy, como la empresa de atención médica más grande y con una base más amplia del mundo estamos comprometidos con utilizar nuestro alcance y tamaño con un buen fin. Nos estamos esforzando para mejorar el acceso y la asequibilidad, crear comunidades más sanas y poner en todas partes y al alcance de todo el mundo una mente, un cuerpo y un entorno saludables. Queremos cambiar profundamente la trayectoria de la salud para la humanidad con una mezcla de corazón, ciencia e ingenuidad.

Nota sobre las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas", según se define en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados Unidos de 1995, en relación con la venta de activos de los negocios de LifeScan. Se advierte al lector de que no confíe en estas declaraciones prospectivas, ya que se basan en expectativas actuales acerca de eventos futuros. Si las suposiciones resultan erróneas, o se materializan riesgos o incertidumbres conocidos o desconocidos, los resultados reales podrán diferir materialmente con respecto a las expectativas y proyecciones de Johnson & Johnson. Entre estos riesgos e incertidumbres están, sin limitarse a, la posibilidad de que las transacciones no se realicen o, si se realizan, que no ocurran en el plazo previsto y que, potencialmente, los esperados beneficios estratégicos u oportunidades asociadas a la venta de activos no surtan efecto, o bien que lleven más tiempo en hacerse plausibles de lo esperado. Para acceder a un listado completo de estos riesgos, incertidumbres, su descripción y otros factores, consulte el Informe Anual de Johnson & Johnson, a través del Formulario 10-K para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017, incluido en la sección titulada "Nota de advertencia sobre las declaraciones prospectivas" y "Punto 1A. Factores de riesgo", así como los Informes Trimestrales posteriores de la empresa, a través del Formulario 10-Q y otras tramitaciones ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC). Se pueden encontrar copias de estos archivos en los sitios web www.sec.gov, www.jnj.com o en Johnson & Johnson mediante solicitud. Cualquier declaración prospectiva hecha en este comunicado de prensa solo expresa la situación existente a fecha del mismo. Johnson & Johnson no asume obligación alguna de actualizar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de información nueva o bien de eventos o desarrollos futuros.

(1) Estudio Global Brand Equity Insights, febrero de 2015

CONTACTO: CONTACTOS: Contactos de Medios: Natalia Salomao, (732) 325-8306,Nsaloma7@its.jnj.com; Donna Lorenson, (410) 258-8571, dlorens@its.jnj.com;Contacto para inversores: Lisa Romanko, (732) 524-2034

