COMUNICADO: Rinehart Motion Systems adquiere una certificación de seguridad funcional con la ayuda de LHP Engineering Solutions

Rinehart Motion Systems ha aprovechado la Functional Safety Expressway (Autopista de Seguridad Funcional) de LHP para abrir las puertas a una nueva certificación empresarial y de seguridad.

COLUMBUS, Indiana, 12 de junio de 2018 /PRNewswire/ -- El pasado mes de noviembre, LHP presentó la Functional Safety Expressway [http://info.lhpes.com/functional-safety-expressway] como respuesta a las nuevas normas fundamentales para la seguridad (ISO 26262) que, este año, afectan al diseño y desarrollo de todos los vehículos para carretera, incluidos camiones, autobuses, tráileres, semitráileres y ciclomotores.

La FSXpressway se centra en mejorar la posición de pequeñas empresas y empresas emergentes para ejecutar proyectos de seguridad funcional y afinar sus procesos de cumplimiento normativo. LHP se esfuerza por ofrecer una solución completa y una vía para el cumplimiento normativo de productos que no solo aborda los obstáculos técnicos y de procesos, sino también las limitaciones del negocio. Por medio de la exclusiva colaboración norteamericana de LHP con TUV Nord, el mayor órgano de certificación del mundo, LHP puede ayudar a las empresas a adaptarse a la ISO 26262 en tan solo seis meses.

Rinehart Motion Systems (RMS), proveedor de convertidores de tracción y componentes de electrónica de potencia para aplicaciones nuevas y emergentes de vehículos terrestres eléctricos e híbridos, adoptó rápidamente la FSXpressway y, desde entonces, se ha abierto a nuevos mercados automovilísticos. Tras adoptar el modelo FSXpressway, RMS ha transformado su modelo de negocio y ha aprovechado varias oportunidades de desarrollo de productos fundamentales para la seguridad.

El Sr. Steve Neemeh, presidente del grupo de Soluciones de Software de LHP, dijo: "Al colaborar y combinar nuestras experiencias respectivas en este ámbito, hemos podido transformar el modelo de negocio de RMS para incluir aplicaciones fundamentales para la seguridad. Hemos creado un modelo por medio del cual las empresas pequeñas pueden competir en un entorno regulador exigente, lo que es clave para la innovación en diseño".

En menos de un año tras su adopción, el equipo de RMS/LHP ha desarrollado los procesos internos, ha mejorado las contraprestaciones del diseño en hardware y software, ha detallado el proceso de producción y ha establecido una estructura que permite cumplir con las normas de seguridad. TUV Nord, órgano de certificación reconocido a escala mundial, se ha encargado de validar estos pasos.

Además, aprovechando sus décadas de experiencia en diseño aeroespacial, LHP también ha respaldado a RMS en la ampliación del proceso hacia las normas de seguridad aeroespaciales, lo que ha generado ventas en un mercado nuevo para la empresa.

El Sr. Larry Rinehart, presidente de RMS, afirmó: "Nos encontramos en medio de un cambio decisivo para el sector. Hace dos años, ninguno de nuestros clientes necesitaba, ni le preocupaban, los productos que se ajustasen a la seguridad funcional. No obstante, ahora, casi todos están buscando soluciones que lo hagan, quizá no para este trimestre ni este año, pero muy pronto. Gracias a nuestra colaboración con LHP, ahora somos el primer pequeño proveedor de componentes electrónicos de tracción que puede decir de forma fiable a sus nuevos clientes que está completamente cualificado para aceptar el reto de desarrollar un producto reglamentario que satisfaga sus necesidades. No puedo dejar de recalcar la ventaja competitiva que nos da esto, y el acceso a nuevos segmentos de mercado que se abre ante nosotros".

Para obtener más información sobre la FSXpressway de LHP y preparar a su empresa para cumplir con las exigentes normas de seguridad, visite el sitio web de LHP www.LHPES.com/Functional-Safety [http://www.lhpes.com/Functional-Safety] o envíe un correo electrónico a sales@lhpes.com[mailto:sales@lhpes.com].

Para contactar con RMS, visite http://www.rinehartmotion.com/contact.html [http://www.rinehartmotion.com/contact.html], llame al 503-344-5085 o envíe un correo electrónico a sales@rinehartmotion.com[mailto:sales@rinehartmotion.com]

LHP Engineering Solutions

Desde 2001, LHP Engineering Solutions (LHP) ha ofrecido servicios de ingeniería e integración tecnológica para controles integrados, telemática, análisis de datos y diseño por modelos. LHP se especializa en la creación de soluciones tecnológicas personalizadas, flexibles y completas en los campos automotor, aeroespacial y médico. La empresa ofrece tecnologías de pruebas vanguardistas, conceptos de diseño por modelos, arquitectura de software integrada y estandarizada, formación personalizada y completas soluciones de flujo de trabajo para la seguridad funcional.

Rinehart Motion Systems

Fundada en 2002, Rinehart Motion Systems (RMS) ha desarrollado un singular enfoque del empaquetado (con 6 patentes hasta la fecha), ha establecido un nuevo proceso de realización de productos que se ajusta a la TS16949 y ha forjado una relación de producción con fábricas de automoción con certificación TS en EE. UU., Asia y Europa. Las transmisiones RMS suelen tener la mitad de tamaño y peso, son más robustas y, en general, resultan más fáciles de usar que los productos de la competencia. La empresa también ofrece singulares servicios de personalización y nuevas opciones de software, protocolos de comunicaciones, carcasas personalizadas y funcionalidades especializadas para diferentes aplicaciones.

