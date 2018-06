330 43

COMUNICADO: Huawei lanza la solución FusionCloud 6.3 para acelerar la migración e innovación de la nube empresarial

HANNOVER, Alemania, 12 de junio de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ - En CEBIT 2018, Huawei ha lanzado oficialmente FusionCloud 6.3, una solución completa de nube privada de última generación para empresas. Huawei FusionCloud 6.3 es la primera nube de desarrollo completo que ha satisfecho las demandas de las empresas en una amplia gama de industrias. La arquitectura de la solución se basa en "One Cloud, One Lake y One Platform" para ayudar a las empresas a acelerar la migración de la nube y lograr la transformación digital.

«El traspaso a la computación en la nube no es el objetivo final para la mayoría de las empresas», ha declarado William Dong, vicepresidente de ventas de soluciones de marketing de Huawei Enterprise Business Group. Y continúa: «En cambio, se centran en cómo la nube puede ayudarlos a transformar sus negocios para responder a las demandas competitivas del mercado. La solución de Huawei, recientemente lanzada, permite la migración rápida de servicios críticos a la nube a través de servicios en la misma basados en la sinergia entre software y hardware. Además, la solución permite a las empresas implementar rápidamente aplicaciones que operan con sus negocios, lo que les permite aumentar el ritmo de la innovación y lograr un valor comercial real».

One Cloud acelera la migración de aplicaciones principales a la nube

FusionCloud 6.3 ofrece una nube convergente que integra infraestructura unificada, administración y servicios en grupos de recursos compartidos para impulsar la eficiencia y la agilidad. La solución de nube privada utiliza pilas de tecnología basadas en la sinergia de software y hardware para proporcionar servicios en la nube de alto rendimiento. Es la que mayor cantidad de servicios ofrece en la nube IaaS con 42 servicios en la nube en total. La solución aprovecha tecnologías innovadoras que incluyen la configuración total, la mejora de GPU y servicios de acceso a la nube SAP HANA para ayudar a las empresas a trasladar fácilmente sus aplicaciones principales a la nube. Huawei es el único proveedor que ofrece servidores, productos de almacenamiento y plataformas de virtualización que están certificados por SAP para ofrecer servicios de acceso a la nube SAP HANA de alta especificación. FusionCloud 6.3 proporciona servicios de computación heterogéneos (GPUs + CPU) basados en la plataforma de computación heterogénea Atlas de Huawei. Un solo servidor admite el procesamiento de vídeos de 512 canales, lo que mejora las capacidades de procesamiento de vídeo de un solo nodo en 32 veces. Además, FusionCloud 6.3 es la única solución que admite una amplia gama de servicios de Recuperación de Desastres (DR, en sus siglas en inglés) a nivel de inquilino, como RD local, intracomunitario e interregional, alta disponibilidad de servidor en la nube y respaldo de nube cruzada para garantizar continuidad del negocio. La solución también es compatible con la nube pública de Huawei, API y servicios unificados, y ofrece una experiencia consistente para permitir la implementación de servicios sin fisuras y la migración a través de las nubes.

One Lake impulsa el valor comercial de los activos de datos

FusionCloud 6.3 incluye un lago de datos que proporciona capacidades completas de procesamiento del ciclo de vida, incluida la agregación de datos, almacenamiento, informática, administración y utilización para ayudar a los clientes a transformar los recursos de datos en activos de datos. Proporciona capacidades de análisis de Big Data específicas para determinados escenarios, admite la distribución de segundo nivel de servicios de Big Data y acelera la migración de Big Data a la nube. FusionCloud 6.3 admite cinco tipos de bases de datos mainstream (Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL y MPPDB) y proporciona servicios de seguridad de base de datos únicos para mover bases de datos de forma rápida y segura a la nube.

Una plataforma aumenta el ritmo de la innovación empresarial

FusionCloud 6.3 ofrece una plataforma de habilitación de aplicaciones que integra servicios de datos básicos, programas intermedios de propósito general y específicos de la industria para permitir a los clientes y los ISV de la industria desarrollar nuevos servicios basados en múltiples tipos de programas intermedios. La orquestación híbrida de contenedores y máquinas virtuales permite la distribución automática y la implementación de servicios complejos. FusionCloud 6.3 también utiliza catálogos de servicios en la nube (CSC) para integrar aplicaciones de terceros, habilitar el acceso basado en servicios a aplicaciones de ISV y adaptarse rápidamente a los requisitos de servicios específicos del escenario, ofreciendo un ecosistema para la innovación empresarial. Huawei coopera con más de 300 ISV industriales para satisfacer las necesidades de diferentes escenarios empresariales y permite a los clientes migrar fácilmente sus servicios a la nube para acelerar la innovación comercial.

La nube privada de Huawei proporciona soluciones líderes, productos y tecnologías para facilitar la transformación digital empresarial. En los últimos años y hasta marzo de 2018, Huawei ha atendido a más de 4.300 clientes en 144 países y regiones, cubriendo una amplia gama de industrias que incluyen gobierno, servicios públicos, telecomunicaciones, energía, finanzas, transporte, fabricación, medios de comunicación, cuidado de la salud y educación.

Huawei junto con sus socios y clientes está presentando nuevas soluciones de transformación digital para orquestar una sinfonía digital en CEBIT del 11 al 15 de junio en Alemania, el hogar de la música clásica. También organiza actividades y comparte las mejores prácticas sobre Cloud Computing, Inteligencia Artificial (IA), Big Data, Internet de las Cosas (IoT) y Redes Definidas por Software (SDN), las cuales juegan un papel fundamental en la transformación digital actual.

La caseta de Huawei está en el Area C01, Pabellón 13 del Centro de Exposiciones de Hannover, Alemania. Para más información sobre Huawei en CEBIT, por favor visite: http://e.huawei.com/topic/cebit2018-en/index.html [http://e.huawei.com/topic/cebit2018-en/index.html]. Para saber más sobre casos globales de clientes de Huawei que utilizan "Leading New ICT", por favor visite: http://e.huawei.com/topic/leading-new-ict-en/index.html [http://e.huawei.com/topic/leading-new-ict-en/index.html].

