COMUNICADO: Merck impulsa el liderazgo intelectual en la ética de la edición de genes (1)

- Publicación de autoría compartida, "Ethical Considerations in the Manufacture, Sale and Distribution of Genome-Editing Technologies" (Consideraciones éticas en la fabricación, venta y distribución de tecnologías de edición del genoma), aceptada en una importante revista de bioética

- Destaca la importancia de la bioética científica en la edición del genoma y en los nuevos procesos para asegurar que los productos cumplan con las normativas más elevadas.

DARMSTADT, Alemania, 12 de junio de 2018 /PRNewswire/ -- Merck [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2159615-2&h=348791132&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2159615-2%26h%3D3771420116%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.merckgroup.com%2F%26a%3DMerck&a=Merck], una empresa puntera en ciencias y tecnologías y líder de la edición del genoma, ha anunciado hoy que la revista The American Journal of Bioethics ha aceptado una nueva publicación sobre las cuestiones éticas de la edición del genoma, la cual se imprimirá en su edición de julio. Se ha publicado un resumen del artículo en el blog [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2159615-2&h=1864215872&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2159615-2%26h%3D705077626%26u%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.bioethics.net%2F2018%2F05%2Fethical-considerations-in-the-manufacture-sale-and-distribution-of-genome-editing-technologies%2F%26a%3Dblog&a=blog] de The American Journal of Bioethics.

"La publicación de este trabajo demuestra que Merck es un verdadero innovador en cuestiones éticas", dijo Udit Batra, miembro del Comité Ejecutivo de Merck y consejero delegado de Ciencias Biosanitarias. "Merck ha creado un Organo Asesor en Bioética (un grupo diverso de expertos mundiales en bioética) con el fin de ofrecer orientaciones en materia de investigaciones en las que participe la empresa, como es el caso de los trabajos en los que se estudie o se emplee la edición del genoma. Y nos tomamos este trabajo muy en serio".

Publicado en autoría compartida por compañeros del Organo Asesor en Bioética de la empresa y otros colegas de las áreas de negocios de Ciencias Biosanitarias. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2159615-2&h=1184132450&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2159615-2%26h%3D3304720259%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.merckgroup.com%2Fen%2Fcompany%2Fwho-we-are%2Flife-science.html%26a%3DLife%2BScience&a=Ciencias+Biosanitarias.] y Atención Sanitaria [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2159615-2&h=2316910621&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2159615-2%26h%3D626654260%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.merckgroup.com%2Fen%2Fcompany%2Fwho-we-are%2Fhealthcare.html%26a%3DHealthcare&a=Atenci%C3%B3n+Sanitaria] de Merck, así como de la función de Asuntos Corporativos de la empresa, el artículo analiza las cuestiones éticas críticas implicadas en los procesos prácticos de descubrimiento, desarrollo, fabricación, venta y distribución de productos de tecnologías de edición del genoma, como las repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas (CRISPR, por sus siglas en inglés).

"Nuestra publicación incorpora las responsabilidades críticas de proveedores como Merck", dijo el Dr. Jochen Taupitz, experto de renombre en cuestiones de ética y profesor de la Universidad de Mannheim, El Sr. Taupitz también es miembro del Organo Asesor en Bioética.

"Como empresa que está a la vanguardia de la innovación en la edición del genoma, Merck reconoce la necesidad de desarrollar e implementar la bioética científica", dijo Steven Hildemann, director médico global del área de Atención Sanitaria de Merck y autor principal de la publicación. "Esta publicación describe nuestro nuevo enfoque para asegurar que nuestros productos de edición del genoma se desarrollen y distribuyan de conformidad con las normativas más elevadas en la orientación bioética en rápida evolución".

El Organo Asesor en Bioética de Merck ha definido una posición [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2159615-2&h=3180344930&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2159615-2%26h%3D639685596%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.merckgroup.com%2Fcontent%2Fdam%2Fweb%2Fcorporate%2Fnon-images%2Fcompany%2Fresponsibility%2Fen%2Fregulations-and-guidelines%2Fgenome-editing-principle_EN.pdf%26a%3Dposition&a=posici%C3%B3n] educativa clara que tiene en cuenta los problemas científicos y sociales para informar sobre los enfoques terapéuticos promisorios para su uso en investigaciones y aplicaciones.

Como método popular de edición de genes, las CRISPR funcionan como una tijera genética que se puede usar para eliminar o sustituir un gen existente, activar o desactivar un gen o insertar un nuevo gen con una precisión sin precedentes. La publicación aprovecha la experiencia del área de Ciencias Biosanitarias de la empresa en el desarrollo y la venta de la tecnología CRISPR de edición del genoma durante los últimos 13 años.

El área de Ciencias Biosanitarias de Merck ha obtenido patentes en Australia, Canadá, China, Europa, Israel, Singapur y Corea del Sur para la tecnología fundamental de las CRISPR. Sus patentes de CRISPR están destinadas a la integración cromosómica, o para el corte de la secuencia de células eucarióticas y la inserción de una secuencia sintética de ADN exógeno con la que producir un cambio genómico deseado. De este modo, el científico puede sustituir una mutación causante de dolencias por una secuencia beneficiosa o funcional, lo cual resulta importante para la creación de modelos de enfermedades y de nuevas soluciones para genoterapias

Merck ha contribuido con importantes avances en el campo de la edición del genoma, y fue la primera en ofrecer, a escala internacional, biomoléculas personalizadas para este fin (intrones TargeTron(TM) del grupo II guiados por ARN y nucleasas con dedos de cinc CompoZr(TM)), lo cual impulsó la adopción de estas técnicas en el seno de la comunidad investigadora mundial. Merck fue también la primera en fabricar bibliotecas de CRISPR en matrices que engloban la totalidad del genoma humano y han contribuido a acelerar el descubrimiento de una cura para determinadas enfermedades al permitir a los científicos considerar otros interrogantes acerca de las causas primarias de dichas dolencias.

Puede encontrar un presentación anticipada en línea en el The American Journal of Bioethics, la publicación sobre bioética de edición del genoma disponible en: http://www.bioethics.net/2018/05/ethical-considerations-in-the-manufacture-sale-and-distribution-of-genome-editing-technologies/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2159615-2&h=808240748&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2159615-2%26h%3D1972848704%26u%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.bioethics.net%2F2018%2F05%2Fethical-considerations-in-the-manufacture-sale-and-distribution-of-genome-editing-technologies%2F%26a%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.bioethics.net%2F2018%2F05%2Fethical-considerations-in-the-manufacture-sale-and-distribution-of-genome-editing-technologies%2F&a=http%3A%2F%2Fwww.bioethics.net%2F2018%2F05%2Fethical-considerations-in-the-manufacture-sale-and-distribution-of-genome-editing-technologies%2F]

