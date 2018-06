330 43

COMUNICADO: D-1 antes del First Ever International NASH Day: Anuncio del programa detallado y respaldo al Liver Forum (2)

En el cuarto show de TV descubrirás lo complicado que es diagnosticar la NASH - sobre todo debido a que la NASH es una enfermedad silenciosa (sin síntomas) complicada de diagnosticar - y como los procedimientos actuales pueden ser un cuello de botella en el viaje de un paciente. Los expertos hepáticos explicarán las actuales técnicas invasivas y no invasivas de diagnosis utilizadas cuando se sospecha de padecer NASH, además de las últimas investigaciones en nuevas herramientas de diagnosis y lo que el futuro presenta en términos de diagnosis.

- NASH (5/7): Disease evolution and consequences - Ponentes: Profesora Veronica Miller, profesor Vlad Ratziu

En este quinto show de TV, aprenderás acerca de las consecuencias de la esteatohepatitis no alcohólica en el hígado, y también en el resto del cuerpo ya que está asociado a diferentes enfermedades. Un periodista de deportes compartirá su testimonio como paciente con NASH que ha superado un transplante de hígado y riñón como última ocasión para sobrevivir, y el director ejecutivo de The Liver Forum explicará cómo trabajan los expertos para investigar las mejores soluciones clínicas de tratamiento para pacientes. Al final, sabrás más acerca de las consecuencias sobre la salud, economía, estigmas, lecciones aprendidas y necesidad extrema de concienciación.

- NASH (6/7): Patient care and clinical management - Ponentes: Profesor Laurent Castera, profesor Bertrand Cariou y colegas, Tom Nealon

En el sexto video, descubrirás lo complicado que es tratar a un paciente, sobre todo cómo podemos dar respuesta a esta pregunta candente: "¿ Cómo podemos cuidar de pacientes en ausencia de tratamiento?" -En la actualidad, por encima del cambio de estilo de vida (pérdida de peso y ejercicio), la investigación en marcha acerca de las soluciones terapéuticas allanan el camino para un mejor cuidado al paciente. Además, descubrirás cómo los médicos trabajan mano a mano para cubrir todos los aspectos de esta enfermedad que presenta múltiples caras. Finalmente, tendrás la ocasión de escuchar las perspectivas del consejero delegado de la American Liver Foundation en torno a la NASH.

- NASH (7/7): What perspectives? - Ponentes: Profesor Arun Sanyal, Donna Cryer, profesor Philip Newsome

En el séptimo y último video, aprenderás más acerca de los próximos retos clave en el campo de la NASH, además de la necesidad vital de concienciación y política pública. Los expertos darán las previsiones acerca de la NASH, la investigación e marcha y encenderán una luz en relación a las soluciones de tratamiento futuras. Tendrás visiones sobre la carga económica de la NASH y la necesidad de que todos los accionistas estén implicados en la concienciación de la NASH. Para terminar estas siete secuencias, se centrará especialmente en cómo el arte urbano puede ayudar a aumentar la concienciación de la joven población urbana expuesta particularmente al riesgo de la NASH - además de lo que se puede esperar para el futuro.

Programa de actividades en el sitio en más de 25 ciudades de todo el mundo

Todos los detalles acera de las actividades oficiales están disponibles en la página web oficial del evento:

https://www.international-nash-day.com/take-action/join-an-activity

- Ruedas de prensa de pacientes y médicos

Barcelona (España) - Bruselas (Bélgica) - Durham (Estados Unidos) - Estambul (Turquía) - Lille (Francia) - Londres (Reino Unido) - Mainz (Alemania) - México (México) - Miami (Estados Unidos) - Nueva York (Estados Unidos) - Niza (Francia) - París (Francia) - Filadelfia (Estados Unidos) - Saint-Louis (Estados Unidos) - Santiago de Chile (Chile) - San Antonio (Estados Unidos) - San Diego (Estados Unidos) - Sevilla (España) - Washington DC (Estados Unidos)

- Concienciación en la calle y otros eventos

Berlín (Alemania) - Boston (Estados Unidos) - Bruselas (Bélgica) - Hong-Kong (China superior) - Estambul (Turquía) - Lausana (Suiza) - Lille (Francia) - Londres (Reino Unido) - Madrid (España) - Mainz (Alemania) - México (México) - Miami (Estados Unidos) - Nueva York (Estados Unidos) - Niza (Francia) - París (Francia) - Phoenix (Estados Unidos) - Roma (Italia) - San Antonio (Estados Unidos) - San Diego (Estados Unidos) - Singapur - Estocolmo (Suecia) - Washington DC (Estados Unidos)

- Control gratuito de pacientes

Antwerp (Bélgica) - Bruselas (Bélgica) - Maastricht (Países Bajos) - México (México) - San Antonio (Estados Unidos)

Hay que indicar que pese a que la mayor parte de las actividades se llevan a cabo el 12 de junio, se han organizado varios eventos unos días antes de la celebración del 1st International NASH Day. La campaña continuará después del 12 de junio.

Agradecimientos especiales

Los principales líderes de opinión de varios países de todo el mundo están implicados en la preparación de varias conferencias locales, en colaboración con el NASH Education Program(TM). Deseamos agradecer específicamente a:

- Los cuatro miembros del comité científico del NASH Education Program: Profesor Harrison, profesor Francque, profesor Cusi y profesor Cariou. - Organizadores de eventos especiales: Doctor Manal Abdelmalek, doctor William Alazawi, profesor Francesco Angelico, doctor Rodolphe Anty, profesor Marco Arrese, doctor Salvador Augustin, doctor Stefan Bourgeois, doctor Fernando Bril, doctor Rotonya Carr, profesor Kenneth Cusi, profesor Laurent Castera, doctor Yock Young Dan, profesor Sven Francque, doctor Adrian Gadano, profesor Stephen Harrison, doctora Anita Kholi, profesora Laura Ladron de Guevara, profesor Nicolas Lanthier, profesor Rohit Loomba, doctora Penelopi Manousou, profesor Nahum Mendez-Sanchez, profesora Veronica Miller, profesor Manuel Romero-Gomez, doctor Jörn Schattenberg, doctor Brent Tetri, doctor Emmanouil Tsochatzis, doctora Julia Wattacheril, doctor Allan Wolkoff y doctor Yusuf Yilmaz

Actividades en las redes sociales

Como recordatorio los hashtags oficiales son #NASHday #MacLiver

- Página web oficial [https://www.international-nash-day.com ] - Twitter [https://twitter.com/intNASHday ] - Facebook [https://www.facebook.com/intNASHday ] - Instagram [https://www.instagram.com/intnashday ] - Youtube [https://www.youtube.com/channel/UCj1eqAIJuP5K-zOaHR33gxg/videos) ] - LinkedIn [https://www.linkedin.com/company/nash-education-program ]

Apoyos globales y benefactores

- American Liver Foundation [https://www.liverfoundation.org ] (ALF) - Association of Asian Pacific Community Health Organizations (AAPCHO) [http://www.aapcho.org/%20 ] - Barc [http://www.barclab.com ] - British Liver Trust (BLT) [https://www.britishlivertrust.org.uk ] - Covance [https://www.covance.com ] - Cymabay Therapeutics [http://www.cymabay.com ] - Delpharm [http://www.delpharm.com/en ] - Diafir [http://www.diafir.com ] - Echosens [https://www.echosens.com/en ] - Enanta Pharmaceuticals [https://www.enanta.com/home/default.aspx ] - Fatty Liver Foundation (FLF) [https://www.fattyliverfoundation.org ] - Genfit [http://www.genfit.com ] - Global Liver Institute (GLI) [http://www.globalliver.org ] - Health Unlocked [https://healthunlocked.com ] - Inventiva Pharma [http://inventivapharma.com ] - IQVIA [https://www.iqvia.com ] - Liver Forum - Forum for Collaborative Research [http://www.hivforum.org/projects/liver-forum ] - National Hispanic Council on Aging (NHCOA) [http://www.nhcoa.org ] - National Hispanic Medical Associations (NHMA) [https://www.nhmamd.org ] - Parexel [https://www.parexel.com ] - The Latin American Association for the Study of the Liver (ALEH) [http://alehlatam.org/en ] - The Spanish Association for the Study of the Liver (AEEH) [http://aeeh.es ]

Apoyos locales y benefactores

- Histoindex [http://www.histoindex.com ] (Singapur)

Acerca de NASH

