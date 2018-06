330 43

COMUNICADO: D-1 antes del First Ever International NASH Day: Anuncio del programa detallado y respaldo al Liver Forum (1)

Mañana es el primer evento de su clase en relación a la concienciación de la enfermedad, el First International NASH Day [https://www.international-nash-day.com ], que allana el camino para conseguir un cuidado mejor de cara a los millones de pacientes con NASH que habrá en el futuro. Este evento revolucionario busca aumentar la concienciación acerca del asesino silencioso denominado NASH gracias a una colaboración abierta e inclusiva realizada a nivel global.

- El NASH Education Program(TM) se enorgullece al anunciar hoy que el Forum for Collaborative Research ha respaldado el First International NASH Day y que ahora es parte de una coalición más grande de accionistas implicados en el aumento de la concienciación de la NASH - El NASH Education Program(TM) además ha desvelado hoy un programa detallado de este día tan especial para todos los pacientes, además de para la comunidad médica que se ocupa de ella - El lanzamiento simbólico del 1st International NASH Day se llevará a cabo en Washington DC (Estados Unidos), con ocasión de la Reunión de Congreso específica de la NASH en Hill con los miembros

Respaldo por medio del Liver Forum

El Forum for Collaborative Research se enorgullece al apoyar el First International NASH Day que se llevará a cabo mañana, 12 de junio de 2018. Este es un evento revolucionario organizado por medio del NASH Education Program(TM) y sus benefactores y apoyos en todo el mundo. Más de 20 organizaciones internacionales se han unido a la coalición, y 150 líderes de opinión en el campo han firmado unirse a la llamada a la acción mundial. Veronica Miller, PhD y directora ejecutiva del Forum for Collaborative Research, reflejó la importancia del 1st International NASH Day, explicando: "La carga en la salud y a nivel socio-económico de la NASH impactarán de forma grave en los sistemas de salud y productividad. La NASH es tediosa por naturaleza, y a mucha gente se la diagnostica demasiado tarde. Incluso antes de su fase de nivel hepático, la NASH impacta en la salud metabólica y cardiovascular. El aumento de concienciación en un paciente, comunidad y nivel médico son claves para cambiar la corriente de esta emergencia de salud pública".

Lanzamiento simbólico del 1st International NASH Day

La colaboración abierta e inclusiva detrás del First International NASH Day se ha materializado por medio de una llamada a la acción [https://www.the-nash-education-program.com/wp-content/uploads/2018/06/2018.06.05-PR-EN-Call-To-Action-FINAL.pdf ] enviada al mundo el 5 de junio de 2018 a través de 150 expertos en enfermedades hepáticas y metabólicas. Están representados la mayor parte de los continentes.

Hace un año en Europa que esta iniciativa revolucionaria tomó forma gracias al nuevo impetu otorgado por los accionistas especializados en la NASH, enfermedades hepáticas y metabólicas. Desde entonces, el corazón de esta puesta en marcha mundial sigue estando en Europa, con un papel pivote destacado en la supervisión y coordinación del evento.

Latinoamérica ha desempeñado un papel pivote en la promoción de la iniciativa a través de países esenciales con poblaciones expuestas particularmente al riesgo de la NASH, además de gestionarse para crear una dinámica fuerte en la región.

En Asia, Singapur y Hong-Kong se han dado algunos de los pasos primarios para ser parte de la dinámica que allana el camino para una implicación más fuerte en 2019.

Estados Unidos desde hace muchos años está expuesta a las amenazas representadas por la NASH, y para esta primera edición llevará a cabo el lanzamiento simbólico del International NASH Day:

Ceremonia oficial de corte de lazo a las 11:30am el lunes 11 de 2018

En el U.S. Capitol Hill, Washington DC

Por medio de: Pascaline Clerc (responsable de campaña de Estados Unidos y portavoz de Estados Unidos de The NASH Education Program(TM)), Donna Cryer (consejera delegada del Global Liver Institute), doctora Katherine Greene (asociada de investigación senior del Liver Forum), Ben Goodman (paciente del NAFLD e hijo de un paciente con NASH, además de ayudante del personal para un miembro de la U.S. House of Representatives), y profesor Stephen A. Harrison (doctor, PhD y director médico de Pinnacle Clinical Research, San Antonio, Texas; profesor visitante de hepatología del Radcliffe Department of Medicine, University of Oxford; y miembro del comité científico del NASH Education Program(TM)).

Se celebrará una Reunión de Congreso específica de la NASH en Hill con los miembros el mismo día, demostrando el reconocimiento de que la NASH es una amenaza real para millones de personas en Estados Unidos y más allá.

Programa online de WebTV

El programa estará disponible en https://www.international-nash-day.com

- A las 00:00 ET (UTC -05:00) del martes 12 de junio de 2018 - A las 06:00 CET (UTC +01:00) del martes 12 de junio de 2018

Se divide en 7 secciones independientes

- NASH (1/7): What is it? - Ponentes: Profesor Stephen Harrison, profesor Sven Francque

En el primer show de TV comprenderás - gracias a una reseña mundial - lo poco conocida que es NASH y porqué esta situación debe cambiar. Los expertos hepáticos mostrarán los detalles de la esteatohepatitis no alcohólica (NASH), sus mecanismos, consecuencias, síntomas y el estigma asociado a las enfermedades hepáticas. Estas se destacarán por medio de un testimonio de paciente al final del video.

- NASH (2/7): How common is it? - Ponentes: Profesora Mary Rinella, profesor Marco Arrese, profesor Joel Lavine

En este segundo show de TV, se comprenderá cómo se propaga la NASH, con unas cifras de prevalencia y presentación de las proyecciones futuras. Durante las entrevistas, los expertos hepáticos harán frente a la frecuencia de la NASH, predisposiciones genéticas, cómo los niños están sujetos a esta enfermedad prevenible y qué poblaciones son las que están afectadas de forma más común.

- NASH (3/7): Who is at risk? - Ponentes: Profesor Kenneth Cusi, profesor Jörn M. Schattenberg, profesora Elisabetta Bugianesi

En este tercer show de TV descubrirás que NASH es mucho más que una enfermedad hepática y que está relacionada con las enfermedades metabólicas - como la diabetes y obesidad - y relacionada de cerca con los estilos de vida modernos: dietas poco saludables y falta de ejercicio físico. El panel de ponentes diverso explicará porqué algunas personas presentan un riesgo superior que otras y lo que puede ayudar a el ejercicio, si es suficiente y mantenido. Finalmente, el video seguirá a las asociaciones de pacientes en su movilización de cara a la NASH.

- NASH (4/7): Getting Diagnosed - Ponentes: Profesor Salvador Augustin, profesor Vlad Ratziu, profesor Jean-François Dufour, profesor Quentin Anstee

