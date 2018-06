330 43

COMUNICADO: Supermicro destaca en el CEBIT 2018 servidores que ahorran recursos y costes, maximizan el rendimiento y reducen E-Waste

La arquitectura de ahorro de recursos optimiza la energía, la refrigeración, los recursos compartidos y los costes del ciclo de renovación para ahorrar millones en CTP y reducen el TCE (coste total para el medio ambiente, por sus siglas en inglés)

HANNOVER, Alemania, 12 de junio de 2018 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. , una importante empresa internacional de computación, almacenamiento, soluciones para redes y tecnología de computación verde a nivel corporativo, está destacando hoy sus soluciones de centros de datos y en la nube para el ahorro de recursos, con una muestra que incluye sistemas para aplicaciones IoT (Internet de las cosas), AI (Inteligencia artificial) y aprendizaje automático, y almacenamiento all-flash NVMe en el CEBIT 2018, que se celebra entre el 12 y el 15 de junio en el recinto ferial de Hannover, stand #A74, pabellón12.

A medida que el 5G incrementa la demanda en los mercados de sistemas de alto rendimiento y «baja latencia», Supermicro, el líder de innovación tecnológica en servidores NVMe de alto rendimiento y sistemas de almacenamiento, ofrece más de 100 NVMe basados en plataformas en su cartera de servidores X11 y almacenamiento. Además, conforme se acelera la demanda en el mercado de aprendizaje profundo, AI y aplicaciones analíticas para Bigdata, Supermicro ofrece la selección más amplia del sector de las nuevas plataformas de servidores GPU, incluyendo próximamente el novedoso sistema basado en HGX-2. Con 16 Tesla V100 GPU y más de 80.000 Cuda Cores, este sistema proporciona la potencia necesaria para manejar nuevos modelos masivos para cursos de formación más rápidos y AI avanzada, al tiempo que permite grandes ahorros de costes, espacio y energía en el centro de datos.

La agresiva innovación de Supermicro en tecnología informática ecológica y el desarrollo de servidores de bajo consumo y soluciones de almacenamiento tiene un impacto positivo a largo plazo sobre el medio ambiente. La tecnología de ahorro de recursos de la empresa permite ahorrar hasta un 60% de espacio, hasta un 50% de consumo de energía y produce menos residuos electrónicos durante los ciclos de renovación tecnológica, lo que impulsa la mejora del Coste Total para el Medio Ambiente (TCE, por sus siglas en inglés) y ahorra millones a los centros de datos en el Coste Total de Propiedad (CTP).

«A medida que la era del 5G sigue emergiendo, tanto la computación en la nube como la computación Edge demandan mayores niveles de rendimiento, latencia y capacidad para entregar con rapidez las cada vez mayores cantidades de datos», afirmó Charles Liang, presidente y CEO de Supermicro. «Desde las nubes públicas de gran tamaño hasta los entornos de computación Edge, Supermicro ofrece la mejor selección de servidores avanzados y sistemas de almacenamiento compatibles con la más rápida tecnología NVMe. Por ejemplo, nuestro sistema BigTwin(TM) es el sistema 2U 4-node de más alto rendimiento del sector, compatible con toda la gama de procesadores Intel® Xeon® Scalable, 24 DIMM por nodo, y opciones para compartimentos de discos all-flash NVMe o NVMe/SAS3 híbridos de sustitución en caliente».

Supermicro ha traído al CEBIT una amplia gama de sistemas, incluyendo:

Sistema All-Flash NVMe1029UZ-TN20R25M - servidor 1U de alta densidad diseñado para lograr la latencia más baja posible, al soportar 20 discos SSD NVMe de sustitución en caliente «directamente conectados». Este nuevo servidor X11 viene con dos redes 25G integradas y dispone de un diseño non-blocking, asignando 80 vías PCI-E a los 20 discos NVMe SSDs para liberar hasta 18 millones de IOPS de rendimiento de caudal.

Sistema de AI y aprendizaje automático7049GP-TRT - sistema de torre 4U convertible optimizado para soportar cuatro NVIDIA V100 32GB GPU, procesadores dobles Intel® Xeon® Scalable, y hasta tres tarjetas de extensión adicionales de alto rendimiento.

Sistemas IoT integrados5019D-FN8TP - con el último procesador de 8 núcleos Intel® Xeon® D-2146NT, este sistema 1U de 9.8" de profundidad con cuatro bahías GbE, doble 10GbE y doble SFP+ puede instalarse como aplicación de seguridad de red, SDN-WAN, aplicación vCPE, servidor NFV (virtualización) o para computación Edge.

E50--9AP - PC de caja compacta basado en el Intel® Atom® x5-E3940 SoC (System on Chip, por sus siglas en inglés) de 4 núcleos, este sistema dispone de un diseño sin ventilación a prueba de agua/polvo (con certificación IP51), y puede instalarse como pasarela IoT o aplicación comercial.

E100--9S -PC de caja SBC de 3.5" basado en el Intel® Core(TM) i7-7600U SoC, este sistema dispone de un diseño sin refrigeración y bien adaptado como pasarela IoT para Smart Factory/Building/Home (fábrica inteligente/edificio/hogar), quiosco, sistema de información interactivo o monitor medioambiental.

E300--9A-4CN8 - Mini-1U basado en el Intel® Atom® C3558 SoC de 4 núcleos, este sistema puede instalarse como servidor de virtualización, caja blanca CPE virtual o como aplicación básica de red.

Acerca de Super Micro Computer, Inc. Supermicro® , líder en innovación de tecnología de servidores de alto rendimiento y gran eficiencia, es uno de los principales proveedores de todo el mundo de sistemas avanzados para servidores, como Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, TI corporativa, Hadoop/Big Data, HPC y sistemas embebidos. Supermicro se ha comprometido a proteger el medio ambiente mediante su iniciativa «We Keep IT Green®» y ofrece a los consumidores las soluciones más respetuosas con el medioambiente y más energéticamente eficientes del mercado.

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/704478/Super_Micro_Computer_Inc_Servers_CEBIT.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/704478/Super_Micro_Computer_Inc_Servers_CEBIT.jpg]

