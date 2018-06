330 43

COMUNICADO: Joint Commission International nombra a una nueva líder en el epicentro de las iniciativas sanitarias de calidad

Francine Westergaard, asesora principal, está al frente de la región europea

OAK BROOK, Illinois, 12 de junio de 2018 /PRNewswire/ -- Joint Commission International [https://www.jointcommissioninternational.org/] (JCI) se enorgullece de anunciar el nombramiento de Francine Westergaard, enfermera diplomada con un máster en Estudios de Enfermería y otro máster en Administración de Empresas [https://www.jointcommissioninternational.org/directory/francine-westergaard/], como asesora principal de JCI en la región europea. Ella actuará como primer punto de contacto para los clientes actuales y potenciales que busquen servicios de asesoramiento y asistencia técnica en esta región, la cual está experimentando una rápida expansión.

Francine Westergaard se incorporó a JCI en 2007 y, más recientemente, ha desempeñado el cargo de asesora principal para la región de Oriente Medio. Su experiencia incluye evaluaciones operativas utilizando los estándares de JCI como referencia para iniciativas de atención y seguridad de los pacientes de alta calidad. Su trayectoria internacional previa se compone de funciones de asesoramiento y formación para los principales hospitales, sistemas de asistencia sanitaria y ministerios de sanidad del continente americano, región de Asia-Pacífico, Europa, Africa y Oriente Próximo. Ella cuenta con más de 30 años de experiencia en el ámbito de la enfermería como profesional, formadora, administradora e investigadora, incluidos puestos directivos tanto en entornos de cuidado hospitalario como ambulatorio. Posee un máster en Estudios de Enfermería y otro máster en Administración de Empresas.

Francine Westergaard es experta en evaluaciones operativas, diseño de proyectos y formación, así como en gestión e implementación, lo que guía su labor en la región europea a medida que tanto nuevas organizaciones como clientes ya afianzados buscan obtener acreditaciones.

"Comprendo las dinámicas reinantes en las complejas organizaciones sanitarias y traigo conmigo soluciones procedentes de entornos tanto intra como extrahospitalarios", afirmó Francine Westergaard. "Todos compartimos las mismas preocupaciones y retos clínicos. A nivel global, nuestro objetivo consiste en mejorar los resultados de los pacientes y la calidad de la atención sanitaria".

La Dra. Marwa Zohdy, vicepresidenta de Servicios de Asesoría Internacional de JCI y poseedora de la certificación CJCP, dijo que está emocionada de poder dar la bienvenida a Francine Westergaard al equipo europeo.

"Ella nos ofrece sus inmensos conocimientos dentro del ámbito de la seguridad de los pacientes y la calidad, así como una red internacional de proveedores a los que ha orientado durante sus esfuerzos de mejora a gran escala", comentó la Dra. Zohdy. "Su trayectoria y su experiencia práctica en estudios de enfermería ayudarán a las organizaciones a mantener unas prácticas de seguridad y de paciente internacionales".

Con cerca de 200 organizaciones acreditadas en 21 países de toda Europa, el compromiso de Francine Westergaard en lo referente a formación proporcionará oportunidades de progreso a esta comunidad en crecimiento.

Oportunidades educativasFrancine Westergaard ha estrenado una serie de seminarios web mensuales dirigidos a profesionales de la atención sanitaria en torno a estándares para la mejora de la calidad, consejos para una planificación exitosa de la preparación para la acreditación y para obtener la acreditación de JCI. Ella también se encuentra entre los expertos que participarán en un evento educativo centrado en la mejora de la calidad y la seguridad del tratamiento a los pacientes, que tendrá lugar en Praga en septiembre de 2018.

Seminarios web mensuales: 20 de junio, 18 de julio, 15 de agosto, 26 de septiembre, 3 de octubre y 21 de noviembre de 2018Para obtener más información y registrarse, visite http://info.jcrinc.com/2018-JCI-Pathway-Webinar-Registration.html [http://info.jcrinc.com/2018-JCI-Pathway-Webinar-Registration.html].

Fundamentos para la Acreditación de Praga: del 5 al 7 de septiembre de 2018Para obtener más información e inscribirse, visite www.jointcommissioninternational.org/prague-foundations-of-accreditation-sept-2018/ [http://www.jointcommissioninternational.org/prague-foundations-of-accreditation-sept-2018/]

Acerca de Joint Commission International Joint Commission International [http://www.jointcommissioninternational.org/] (JCI) se fundó en 1994 como división de Joint Commission Resources, Inc. (JCR), filial sin ánimo de lucro con control total de The Joint Commission. Por medio de la acreditación y certificación internacionales, asesoramiento, publicaciones y programas de formación, JCI difunde la misión de The Joint Commission a todo el mundo ayudando a mejorar la calidad del tratamiento al paciente. JCI trabaja con organizaciones sanitarias internacionales, agencias sanitarias públicas, ministerios de sanidad y otros órganos en más de 100 países. Visite www.jointcommissioninternational.org [http://www.jointcommissioninternational.org/] para obtener más información.

