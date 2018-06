330 43

COMUNICADO: Joint Commission International incorpora una nueva experta a las regiones líderes en calidad de atención sanitaria

Lynda Mikalauskas es nombrada asesora principal para Oriente Medio y Africa

OAK BROOK, Illinois, 12 de junio de 2018 /PRNewswire-/ -- Joint Commission International [https://www.jointcommissioninternational.org/] (JCI) se enorgullece de anunciar el nombramiento de Lynda "Miki" Mikalauskas, una enfermera registrada que cuenta con un máster en Administración de Empresas, una licenciatura en Enfermería y la certificación CPHQ [https://www.jointcommissioninternational.org/directory/lynda-e-mikalauskas/], como nueva asesora principal de JCI en las regiones de Oriente Próximo y Africa. La asesora, que habla inglés, francés y turco, actuará como un valioso miembro de la Oficina Regional de Oriente Medio, liderada por su director general, el Dr. Ashraf Ismail, que posee un máster en Salud Pública y la certificación CPHQ.

Lynda Mikalauskas se incorporó a JCI en 2006 como asesora y desempeñó el cargo de directora adjunta de la Oficina Europea de JCI durante un periodo de tiempo. Presume de más de 25 años de experiencia dentro de los sectores de la atención sanitaria, la gestión internacional y el liderazgo ejecutivo. Previamente, Lynda Mikalauskas ocupó el puesto de directora de Enfermería en el Hospital Americano de Estambul (Turquía). También fue la directora clínica/consejera de Enfermería del Johns Hopkins Medicine International de Abu Dabi (Emiratos Arabes Unidos) y la directora sénior de Licencias y Acreditaciones para el Al Noor Hospitals Group de Abu Dabi.

Lynda Mikalauskas ha dirigido a organizaciones sanitarias durante su primera acreditación JCI y subsiguientes reacreditaciones. Cuenta con experiencia en la dirección de equipos de apoyo organizativos, de fines sanitarios afines y clínicos para solucionar problemas dilatados en el tiempo e identificar nuevos protocolos. Además, su trayectoria como enfermera y administradora le ayuda a guiar a las organizaciones a través de evaluaciones básicas, lo que genera una cultura de seguridad organizativa, y simulacros de encuestas.

"Estoy emocionada de regresar a las regiones de Oriente Medio y Africa", afirmó Lynda Mikalauskas. "Como antigua profesional sanitaria de la zona y representante de JCI, puedo compartir mi experiencia personal para ayudar a las organizaciones a que alcancen sus objetivos. Me apasiona ofrecer a las organizaciones un mayor nivel de seguridad de los pacientes, eficiencia y resultados positivos de los pacientes mientras dichas entidades se esfuerzan por minimizar riesgos y evitar daños".

El Dr. Ismail dijo que está entusiasmado de dar la bienvenida al equipo a Lynda Mikalauskas.

"Miki es una realmente valiosa adición al equipo que comprende la dinámica de la región", comentó el Dr. Ismail. "Ha trabajado directamente con grupos de atención al paciente y puede recomendar los mejores recursos de JCI para ayudar a las organizaciones a optimizar sus resultados clínicos y financieros".

Con 365 organizaciones acreditadas en 16 países de Oriente Medio y Africa, el compromiso de Lynda Mikalauskas en lo referente a la mejora del rendimiento y la seguridad de los pacientes proporcionará oportunidades de progreso a esta comunidad en crecimiento.

Oportunidades educativasComo parte de la educación y formación continuadas ofertadas por JCI, la región acogerá seminarios web mensuales en torno a cómo mejorar la seguridad y los resultados de los pacientes. Las organizaciones también podrán asistir a eventos en Oriente Medio, que incluyen una serie de sesiones prácticas de JCI que tendrán lugar en Dubái.

Sesiones Prácticas Internacionales sobre Acreditación y Mejora de Calidad de Dubái: del 11 al 15 de noviembre de 2018Para obtener más información e inscribirse, visite www.jointcommissioninternational.org/dubai-international-practicum2018/ [http://www.jointcommissioninternational.org/dubai-international-practicum2018/].

Acerca de Joint Commission International Joint Commission International [http://www.jointcommissioninternational.org/] (JCI) se fundó en 1994 como división de Joint Commission Resources, Inc. (JCR), filial sin ánimo de lucro con control total de The Joint Commission. Por medio de la acreditación y certificación internacionales, asesoramiento, publicaciones y programas de formación, JCI difunde la misión de The Joint Commission por todo el mundo ayudando a mejorar la calidad del tratamiento al paciente. JCI trabaja con organizaciones sanitarias internacionales, agencias sanitarias públicas, ministerios de sanidad y otros órganos en más de 100 países. Visite www.jointcommissioninternational.org [http://www.jointcommissioninternational.org/] para obtener más información.

