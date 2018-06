330 43

COMUNICADO: Joint Commission International lanza nuevo servicio de asesoría en seguridad del paciente y calidad

Nombran a Kathryn Leonhardt consultora principal de la formación sobre calidad y seguridad

OAK BROOK, Illinois, 12 de junio de 2018 /PRNewswire/ -- Joint Commission International [https://www.jointcommissioninternational.org/] (JCI) se complace en anunciar el nombramiento de Kathryn Leonhardt, MD, MPH, CPPS [https://www.jointcommissioninternational.org/directory/kathryn-k-leonhardt/] como consultora principal del programa de formación sobre calidad y seguridad recientemente expandido, un programa educativo personalizado para profesionales sanitarios, como médicos, enfermeros y directores de calidad. Su función en este nuevo cargo es ser el primer punto de contacto para los clientes actuales y potenciales en todas las regiones de JCI.

La Dra. Leonhardt ingresó a JCI en 2016 como médica consultora. En la actualidad su trabajo como jefa de prácticas incluye la personalización de programas educativos y de formación basándose en los datos de una organización y la implementación de programas de calidad que producen resultados satisfactorios y sostenibles para los pacientes y el personal. Tiene más de 25 años de experiencia en administración sanitaria, dirección e investigación en instituciones sanitarias, tanto públicas como privadas.

La Dra. Leonhardt es médica certificada en medicina preventiva y ha realizado investigaciones en prevención de infecciones, en seguridad de pacientes y medicamentos y en salud pública. Ha ocupado los cargos de vicepresidenta de Calidad Clínica, vicepresidenta de Experiencia del Paciente y responsable de Seguridad del Paciente en un amplio sistema sanitario integrado de Wisconsin. Allí fue responsable del desarrollo, la implementación y la evaluación de los programas de calidad y de seguridad de los pacientes.

Como experta en el desarrollo de estrategias para los procesos de atención centrada en el paciente, educación, orientación y medición de facultativos, está facultada para apoyar a las nuevas organizaciones y a los clientes de larga data en la búsqueda de la acreditación.

La Dra. Leonhardt dijo sentirse entusiasmada por aprovechar el éxito del programa anterior y se apoyará en su experiencia en formación educativa para ayudar a los clientes de JCI.

"La necesidad de formación global para los profesionales sanitarios continúa creciendo a medida que evoluciona la atención sanitaria", dijo la Dra. Leonhardt. "Las herramientas y metodologías avanzadas para realizar mejoras tienen un enorme impacto en la seguridad de los pacientes y la calidad de la atención sanitaria. Me siento muy afortunada de continuar trabajando con nuestras diversas partes interesadas a través de este currículo educativo único que se centra en resultados prácticos y eficaces".

La Dra. Marwa Zohdy, CJCP, vicepresidenta de Servicios Globales de Consultoría para JCI, afirmó que le complace que le hayan concedido este nuevo cargo a la Dra. Leonhardt.

"Con la experiencia de Kathy en mejoras, experiencia del paciente y educación, podemos ayudar a las organizaciones a mantenerse a la vanguardia de la calidad de la atención sanitaria y la seguridad del paciente", dijo la Dra. Zohdy.

Con casi 1000 organizaciones acreditadas en 68 países, la Dra. Leonhardt está deseosa de ayudar a estas comunidades en crecimiento con oportunidades de mejoras.

Acerca del Programa de formación sobre calidad y seguridad de Joint Commission InternationalEl Programa de formación sobre calidad y seguridad recientemente expandido de Joint Commission International's (JCI's) es un programa educativo personalizado para profesionales sanitarios, como médicos, enfermeros y directores de calidad. Imparten el programa expertos internacionales en calidad y acreditación, quienes utilizan una variedad de enfoques docentes, como presentaciones in situ, actividades en grupo y proyectos de mejoras de la calidad dentro de un hospital. Durante más de cinco años el programa ha formado a más de 800 participantes y ha obtenido resultados significativos. En 2018, JCI está actualizando el programa y extendiéndolo a todos los centros internacionales acreditados. Esto creará una aplicación más robusta para varios entornos.

Acerca de Joint Commission International Joint Commission International [http://www.jointcommissioninternational.org/] (JCI) se fundó en 1994 como división de Joint Commission Resources, Inc. (JCR), filial sin ánimo de lucro con control total de The Joint Commission. Por medio de la acreditación y certificación internacionales, asesoramiento, publicaciones y programas de formación, JCI difunde la misión de The Joint Commission a todo el mundo ayudando a mejorar la calidad del tratamiento al paciente. JCI trabaja con organizaciones sanitarias internacionales, agencias sanitarias públicas, ministerios de sanidad y otros órganos en más de 100 países. Si desea consultar más información, visite www.jointcommissioninternational.org [http://www.jointcommissioninternational.org/]

