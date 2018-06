330 43

COMUNICADO: Los jóvenes participantes del programa Football for Friendship procedentes de 211 países y regiones llegan a Moscú

MOSCU, June 11, 2018

Ya han comenzado en Moscú los eventos finales de la sexta temporada del programa social Football for Friendship de Gazprom International Children. 1.500 niños y adultos llegaron a la capital de Rusia para participaren el proyecto mundial. Este año, Football for Friendship unió junto a 211 países y regiones del mundo. El programa cuenta con el apoyo de la FIFA, UEFA, la ONU, responsables de las federaciones de fútbol nacionales, además de representantes de las instituciones gubernamentales. Más de 300 periodistas de los principales medios internacionales llegarán a Moscú para cubrir los eventos finales del programa.

(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/703604/Gazprom_Football_for_Friendship.jpg )

Durante los próximos días, los Young Ambassadors de los principales valores universales del programa - amistad, igualdad, justicia, salud, paz, devoción, victoria, tradiciones y honor - estarán implicados en una agenda de formación de temas tópicos. De este modo, dentro del marco laboral del International Friendship Camp de tres días de duración, las formaciones y clases maestros prácticas con las estrellas mundiales del fútbol y los entrenadores profesionales estarán organizadas para los Young Players, Young Journalists y Young Trainers del programa. Dentro de la sección social de la agenda de formación, los niños estarán dirigidos por las figuras públicas, los representantes de los fondos para la protección de la naturaleza, los periodistas de los principales medios de Rusia y extranjeros, que compartirán su experiencia con los jóvenes talentos del centro de prensa del Football for Friendship International Children. Todos los jóvenes participantes asistirán a las clases de la Nine Values School, que la ONU estima es el único programa de formación, aparte de participar también en la lección olímpica y en el International Children`s Ecological Forum.

El 12 de junio, al finalizar los entrenamientos, las 32 International Teams of Friendship, cuyos nombres proceden de animales poco habituales y extinguidos, se reunirán en el campo en el marco laboral de los 2018 Football for Friendship World Championship. El International Football for Friendship Children's Forum que se va a celebrar en Moskvarium - un complejo único que es el mayor oceanario con techo de Europa, se convertirá en la culminación de los eventos finales del programa. Los Young Ambassadors de Football for Friendship asistirán al principal evento de fútbol del mundo de 2018 - el partido de apertura de la FIFA World Cup Russia.

http://www.gazprom-football.com

CONTACTO: +7-968-605-11-40, Russia_press@FootballforFriendship.com

