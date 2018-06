330 43

COMUNICADO: El maestro italiano Andrea Pirlo selecciona un equipo para la 2018 FIFA World Cup(TM)

- El maestro italiano Andrea Pirlo se asocia con súper-estrellas del fútbol para seleccionar un equipo para la 2018 FIFA World Cup(TM) - McDelivery de Uber Eats integra el apoyo de los futbolistas internacionales, incluyendo a Cafu, Marcel Desailly, Jared Borgetti y Harry Kewell, para ayudar a Andrea Pirlo a encontrar un equipo como apoyo a la 2018 FIFA World Cup(TM). - El maestro italiano y ganador de la 2006 FIFA World Cup(TM), Andrea Pirlo, se muestra enfadado en una entrevista de video para lanzar la búsqueda #TeamForPirlo. - Andrea Pirlo pasará en casa su primera FIFA World Cup(TM) como aficionado desde el año 2002 con McDelivery de Uber Eats.

Después de que Italia no consiguiera clasificarse para la 2018 FIFA World Cup Russia (TM) por primera vez en más de 60 años, el maestro italiano y ganador de la 2006 FIFA World Cup(TM), Andrea Pirlo, se ha asociado con McDelivery de Uber Eats para descubrir una nación alternativa de apoyo durante este verano.

McDelivery de Uber Eats ha integrado en una lista a ocho iconos del fútbol de todo el mundo para ayudar a encontrar al #TeamForPirlo, al tiempo que Andrea Pirlo se prepara para disfrutar del torneo desde la banda por primera vez en 16 años.

La alineación llena de estrellas incluye a los ganadores de la FIFA World Cup(TM) Cafu (Brasil) y Marcel Desailly (Francia), junto a las leyendas internacionales Luis Hernández y Jared Borgetti (México), Harry Kewell (Australia), Rui Patricio (Portugal), Mashahiro Fukuda (Japón) y Alexandre Guimarães (Costa Rica).

Los jugadores llevan pujando por el apoyo de Pirlo antes de la celebración de los juegos del grupo de la 2018 FIFA World Cup(TM), que se pondrá en marcha en Rusia a finales de esta semana.

La búsqueda del #TeamForPirlo tuvo el peor de los inicios cuando Andrea se enfadó al ser preguntado por un desafortunado entrevistador si estaba ansioso por jugar en la 2018 FIFA World Cup(TM). Vea el video aquí [https://www.youtube.com/watch?v=ost84Arj_gY&feature=youtu.be ] .

Andrea Pirlo said: "Por primera vez desde que tengo recuerdos, no estaba impaciente por que llegase la FIFA World Cup de este año. Pensé 'Sin Italia, no hay fiesta', pero a pesar de ello hay un verano lleno de fútbol del que poder disfrutar como aficionado en casa gracias a McDonald's McDelivery de Uber Eats".

"Sin Italia formando parte del torneo, necesito un nuevo equipo al que apoyar, y estoy impaciente por reunirme con algunos de los futbolistas más respetados de la historia para que me ayuden a tomar una decisión".

Las leyendas del fútbol instan a Pirlo a apoyar a su país

El ganador de la FIFA World Cup de 194 y 2002 y brasileño más elegido de la historia, Cafu, afirmó: "Andrea y yo somos antiguos compañeros de equipo, y sabe que los chicos de la samba son el equipo más habilidoso del mundo. Brasil es la única selección que siempre se ha clasificado para cada una de las FIFA World Cup en toda la historia. Después de su amada Italia, sabe que es la única elección. Se trata de una decisión sencilla de tomar para Andrea".

El ganador de la 1998 FIFA World Cup, Marcel Desailly, destacó: "Hace 20 años que la generación de oro de Francia ganó por última vez la FIFA World Cup, y este año creo que nuestro nuevo equipo de talento volverá a levantar de nuevo el trofeo. Pirlo, si quieres volver a respaldar a los ganadores, tu selección a seguir es Francia".

Harry Kewell, votado por los seguidores como el mejor futbolista que jamás ha dado Australia, explicó: "Andrea debe tener la oportunidad de hacer algo diferente este año y apoyar a uno de los no favoritos, y no hay mejor no favorito que los australianos. Me he imaginado pasando la fase de grupos este año, y a partir de ahí puede pasar de todo. Unete a los mejores seguidores el mundo y respalda a la selección de Australia".

El veterano mexicano Jared Borgetti comentó: "El gol que marqué contra Italia en la 2002 FIFA World Cup fue votado como uno de los mejores jamás marcados, y sólo por ese motivo deberías apoyar a México". El antiguo compañero y veterano mexicano Luis Hernández explicó: "Algunos de los momentos más famosos de la FIFA World Cup se han llevado a cabo en México - desde 'la mano de Dios' hasta nuestro gol en la final de la 1986 World Cup. Practica la ola mexicana y apoya así a nuestra selección".

El actual portero portugués, Rui Patricio, simplemente comentó: "Somos los campeones de Europa, y contamos con el mejor portero del mundo. Aparte de mí, todo el mundo sabe que Portugal cuenta con el mejor futbolista del mundo. Apoya a Portugal y sigue así a la selección ganadora".

Masahiro Fukuda, que fue 45 veces internacional con la selección de Japón, destacó: "Se trata de nuestra sexta FIFA World Cup consecutiva, y hemos terminado los primeros dentro de nuestro grupo de clasificación. Tenemos una oportunidad de progresar en el torneo, y con nuestra suerte y apoyo, creo que vamos a lograr grandes cosas".

Finalmente, el internacional retirado de Costa Rica, Alexandre Guimarães, indicó: "Costa Rica jugó contra Italia en la 2014 FIFA World Cup y les ganó. Un jugador del calibre de Pirlo nunca podrá olvidar una pérdida tan inimaginable, sobre todo en la FIFA World Cup. Este año seguro que también causaremos molestias a otros equipos, así que síguenos, Andrea".

McDelivery y Uber Eats se asocian para realizar entregas durante cada partido

Con más de 3.200 millones de personas que se espera sigan los partidos de la FIFA World Cup(TM) en sus hogares durante este año, McDonald's, patrocinador oficial de la FIFA World Cup(TM), se ha asociado con Uber Eats para ofrecer McDelivery en 26 países por primera vez durante la celebración de la FIFA World Cup.

Los seguidores de la 2018 FIFA World Cup pueden descargar la aplicación Uber Eats (App Store [https://itunes.apple.com ] o Google Play [https://play.google.com ]) para conseguir sus comidas favoritas de McDonald's directamente a las puertas de su casa en menos de 30minutos en cada uno de los partidos de la 2018 FIFA World Cup.

