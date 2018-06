330 43

COMUNICADO: CIVIS Media Prize 2018 - 12 programas premiados en Berlín

BERLIN, June 8, 2018 /PRNewswire/ --

Este premio de los medios para la integración, que es el más importante de Europa, se presentó el jueves por la noche en una ceremonia televisada de entrega de galardones que se celebró en el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Berlín. El CIVIS Media Prize europeo se otorgó a doce programas en las áreas de cine, televisión, radio e Internet. La Axel Springer Academy de Berlín recibió una mención especial por el podcast ALYOM. Un total de 847 programas de 21 Estados miembros de la UE y Suiza participaron en el concurso.

La ceremonia televisada de entrega de premios, que presentó Sandra Maischberger ante unos 400 invitados, se emitirá en ARD/Das Erste y en diversos programas europeos de televisión (véanse los horarios de las emisiones). Frank-Walter Steinmeier, presidente federal de Alemania, y Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, son los patrocinadores del CIVIS Media Prize 2018.

Invitados distinguidos en la ceremonia televisada de los premios CIVIS

El Federal Government Commissioner for Integration, la ministra de estado Annette Widmann-Mauz y el ministro de estado para Europa en el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores, Michael Roth, participaron en la ceremonia de entrega de premios, junto con el Director-General del WDR y Chairman del consejo de administración de CIVIS, Tom Buhrow, la Director-General de rbb Patricia Schlesinger, el Director-General de NDR Lutz Marmor, el Director-General de Deutsche Welle Peter Limbourg, el Director-General de Deutschlandradio Stefan Raue, el Director de SRG Bakel Walden, el Integration Commissioner de la Federación Alemana dde Fútbol, Cacau, el Media Director de la Federación Alemana de Fútbol, Ralf Köttker, Friederike Behrends (Zee.One), así como los periodistas Roger de Weck, Sonia Seymour Mikich (WDR), Anja Reschke (NDR), Brigitte Handlos (ORF), Michael Loeb (WDR mediagroup), Michael Radix (CIVIS Media Foundation) y otros.

Premios 2018 por categorías

Premio europeo CIVIS de televisión:

INFORMACION - Calais, les enfants de la jungle | de Thomas Dandois y Stéphane Marchetti (France Télévisions / France 5)

MAGAZINE - Kroatische Hitlergrüsse in Kärnten / Saludos croatas de Hitler en Carintia | de Cedomira Schlapper (ORF)

FICCION - Three August Days | de Madli Lääne (ERR / ETV / Kopli Kinokompanii)

Premio europeo CIVIS de radio - para programas en alemán:

PROGRAMAS CORTOS - Neue Flüchtlingsunterkunft, alte Ängste / Nueva acogida de refugiados, viejos temores | de Riccardo Mastrocola (hr-iNFO)

PROGRAMAS LARGOS - Jesidinnen als Opfer des IS / Yazidis como víctimas del EI | de Monika Oettli (SRF 2 Kultur) y Neun Stockwerke neues Deutschland / Nueve pisos de la nueva Alemania | de Reinhard Schneider (WDR 5 Dok 5 / ARD radio feature)

Premio especial CIVIS - "Fútbol e integración":

TV - Heimat Fussball - Refugee 11 / En casa con el fútbol - Refugee 11 | de Jean Boué (WDR / DOCDAYS Productions)

INTERNET - Refugee 11 | representante autorizada: Arne Busse (Agencia federal de educación civil / DOCDAYS Productions)

CIVIS Media Prize europeo a la juventud :

Elja - 376 A.D. | de Willi Kubica y Janosch Kosack (Filmakademie Baden-Württemberg)

Premio CIVIS de cine - para largometrajes europeos del cine alemán:

Jugend ohne Gott | de Alain Gsponer (film GmbH / Constantin Film)

CIVIS Media Prize de Internet:

VIDEO WEB - Funk - Jäger und Sammler: Neue Rechte Welle / Nueva ola de derechas | representante autorizada: Kyo Mali Jung (ZDF / UFA LAB)

SITIO WEB - Tama Gotcha! | representante autorizado: Martin Eggenschwyler (SRF)

Declaraciones del jurado: https://www.civismedia.eu/downloads/2018_civis_prize-winners.pdf

Horarios de emisiones e información adicional: https://www.civismedia.eu/downloads/2018_civis_sendetermine.pdf

Comunicados de prensa e imágenes: https://www.civismedia.eu/presse/bildmaterial

Facebook | Twitter: #CIVIS18

Contacto de prensa: CIVIS Media Foundation for Integration and Cultural Diversity in Europe Minoritenstrasse 7 | 50667 Köln | +49(0)221-277-587-0 http://www.civismedia.eu | info@civismedia.eu

