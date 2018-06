330 43

COMUNICADO: Declaración de Sanpower Group sobre la reestructuración de House of Fraser a través de un acuerdo voluntario de empresa

NANJING, China, 7 de junio de 2018 /PRNewswire/ -- Sanpower Group, grupo privado chino de empresas multinacionales, toma nota del anuncio realizado el jueves por House of Fraser con respecto a la propuesta de acuerdo voluntario de empresa (CVA, por sus siglas en inglés) para su reestructuración y reitera su apoyo a dicho proceso, difícil pero necesario.

Sanpower Group es el accionista que controla Nanjing Cenbest, dueña a su vez del 89 por ciento de House of Fraser. Cenbest está embarcada en la venta del 51 por ciento de las acciones a la empresa C.banner International, que cotiza en el mercado de Hong Kong. Esta transacción se completará tras ejecutar con éxito el acuerdo voluntario de empresa.

Cenbest mantendrá un interés minoritario importante, mientras que C.banner se convertirá en el accionista mayoritario de esta cadena de grandes almacenes.

Yuan Yafei, presidente de Sanpower Group, afirma: «Al igual que muchos otros minoristas, House of Fraser necesita adaptarse a un entorno radicalmente distinto. Creemos que tras la restructuración, la empresa tendrá un futuro prometedor y pensamos que C.banner es el socio estratégico perfecto para ayudarnos a acelerar el crecimiento de la firma juntos».

C.banner, fabricante de zapatos y minorista que cotiza en la bolsa Hong Kong, es un socio estratégico de Sanpower Group y es el propietario de Hamleys, el minorista más antiguo de Gran Bretaña. Con respecto a la transacción que se anunció el 2 de mayo, hay un reciente compromiso de 1.320 millones de HK$ en colocación de acciones de C.banner por parte de inversores como Wangfujing, uno de los mayores y más prestigiosos grandes almacenes de China.

El Sr. Yuan, fundador y presidente de Sanpower Group desde 1993, dirige la compañía. Cuenta con acciones de control en más de 100 empresas, con una plantilla mundial de 120.000 trabajadores, entre los que se cuentan 40.000 empleados que no son chinos.

ACERCA DE SANPOWER GROUPSanpower Group Co., Ltd. es un grupo empresarial multinacional cuyos negocio principales están en la tecnología y en industrias de servicios modernas. El grupo se beneficia de la sinergia entre varios sectores, como nuevos servicios sanitarios y comerciales.

Sanpower Group es dueña de varias empresas en bolsa, como Hiteker (600122.SH), Nanjing Cenbest (600682.SH), IDT International (0167.HK), Jinpeng Yuankang (mercado extrabursátil New Third Board 430606), Fujitsu Electronics (New Third Board 837438), junto con empresas que no cotizan muy importantes, tales como Hisap, Funtalk Telecommunications, Hirealty, Guangzhou Jinpeng, Tianxia Financial Service, China Newsweek, An Kang Tong, Natali (Israel), Dendreon (EE.UU.), House of Fraser (Reino Unido) y Brookstone (EE.UU.). El grupo posee acciones de control en más de 100 empresas, con una plantilla mundial de 120.000 trabajadores, entre los que hay 40.000 empleados que no son chinos.

Con un total de activos que supera los 130 millones de yuanes (RMB) y un volumen anual bruto de ventas en 2017 que ascendió a los 150 millones de RMB, el grupo ha estado en la lista de las 500 empresas más importantes de China durante los últimos 14 años (puesto 124). En 2017, ocupó el puesto 21 en la lista de las 500 empresas privadas chinas más importantes y el puesto 12 entre las 100 empresas de servicios privados de mayor envergadura en China, listas elaboradas por la Federación de industria y comercio para todo China (ACFIC, por sus siglas en inglés).

Sanpower Group celebra su 25 aniversario en 2018. La visión para el grupo de Yuan Yafei, su presidente, es la de «una plataforma integrada y globalizada de proveedores de servicios modernos, basada en previsiones y sustentada en big data».

Consultas de los medios:

Andy HuDirector de Global Communications, Sanpower (China)huyinan@sanpowergroup.com[mailto:huyinan@sanpowergroup.com] +86 25 83267003

Gordon CarverDirector asociado, Porter Novelli (Londres)Gordon.carver@porternovelli.co.uk[mailto:Gordon.carver@porternovelli.co.uk] +44 (0)7720 277 146

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias