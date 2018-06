330 43

COMUNICADO: La solución Team On Mission elegida por el Ministerio del Interior de Francia

PARIS, June 7, 2018 /PRNewswire/ --

StreamWIDE ha anunciado hoy que ha sido seleccionada para suministrar la solución de la compañía para misiones críticas Team On Mission al Ministerio del Interior de Francia, como parte de la oferta de aprovisionamiento estatal de equipamiento y servicios, PCSTORM - Lot 4 "Applications and Security". La completa solución permitirá al ministerio establecer comunicaciones de radio de banda ancha y desplegar redes tácticas mediante una plataforma convergente de servicios de alta velocidad, eficientes operacionalmente y resistentes para todas las unidades de intervención (equipos SWAT).

La plataforma Team On Mission de StreamWIDE ofrece una solución Mission Critical Push-to-Talk (MCPTT) de nueva generación sobre 4G LTE, con voz, vídeo, datos y seguimiento en tiempo real. Ha cumplido todos los criterios requeridos por el ministerio, demostrando ser la plataforma más avanzada y operacionalmente eficiente para usuarios y operadores del sistema.

Team On Mission permite las operaciones en modo táctico y de red, y la compatibilidad está asegurada por el más alto cumplimiento con los requisitos de licitación más estrictos. Entre ellos, se puso un claro énfasis en el cumplimiento de 3GPP y en la interoperabilidad.

StreamWIDE ya cuenta con una solución operacional y completa con un historial. Team On Mission se implementará inmediatamente para apoyar la demanda de comunicación de unidad cruzada durante intervenciones críticas. Las unidades podrán coordinar con precisión todas sus acciones y evaluar situaciones críticas en todas las fases operacionales (preparación, observación, decisión, transmisión, comprensión y ejecución), y permitir la comunicación unificada en todas las unidades de seguridad públicas. La plataforma ofrece una interfaz sencilla para el usuario y una experiencia de usuario integrada con total seguridad y encriptación.

Acerca del Ministerio del Interior Francés El Ministerio del Interior está en el corazón de la administración francesa: asegura, por todo el territorio, el mantenimiento y cohesión de las instituciones nacionales. Su organización, sus recursos humanos y materiales constituyen la herramienta privilegiada del Estado para garantizar para los ciudadanos el ejercicio de los derechos, obligaciones y libertades reafirmadas por la Constitución de la Quinta República. Sus cinco misiones esenciales se sitúan en torno a dos grandes áreas: la administración del territorio y la seguridad de las personas y la propiedad. Para esta segunda área, las comunicaciones siguen en el centro del cumplimiento de seguridad para los equipos. Su trabajo requiere un alto nivel de disponibilidad y una creciente necesidad de funcionalidad web.

Acerca de StreamWIDE StreamWIDE es un proveedor de tecnología de software de comunicación líder para operadores de telecomunicaciones, gobiernos y empresas, con alcance global. Con sede en París, con seis filiales globalmente, la compañía ha ofrecido soluciones de software de comunicación a clientes de todo el mundo durante más de 15 años. Especializados en integración de redes y comunicaciones críticas, servimos al sector de la seguridad pública, operadores y empresas en más de 70 países con nuestra propia cartera de tecnología de software protegida por patente. Team On Mission es la solución de próxima generación que aborda los retos del entorno de seguridad pública (MCPTT, datos MC, vídeo MC y servicios de localizaciones). Permite una suave transición desde PMR a banda ancha. Team on the Run, disponible como SaaS, es una solución total de comunicación de procesos empresariales para empresas con conectividad de red global. StreamWIDE es una compañía pública que cotiza en la bolsa de valores de Euronext Growth de París (ALSTW).

Contactos: Valérie Bernier +33-6-67-68-23-14 vbernier@streamwide.com info@streamwide.com info@teamonmission.com

