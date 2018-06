330 43

COMUNICADO: Justify volará para en la histórica carrera Triple Corona con Wheels Up como patrocinador exclusivo

Wheels Up se incorpora a la gran carrera de Justify en 2018 Belmont Stakes

NUEVA YORK, 7 de junio de 2018 /PRNewswire/ --Wheels Up [https://www.wheelsup.com/], una revolucionaria compañía de aviación privada basada en miembros, ha anunciado hoy el patrocinio exclusivo del invicto caballo de carreras purasangre Justify para competir este sábado, 9 de junio, en la carrera 2018 Belmont Stakes y convertirse en el segundo ganador de la Triple Corona en 40 años.

Como parte del patrocinio, Wheels Up será el único logotipo de marca que se verá en Justify y su jockey, Mike Smith. Este logo estará plasmado en la manta del caballo, además de en los pantalones, la camiseta de cuello alto y en las botas del señor Smith.

"La incorporación de Justify y el jockey Mike Smith a nuestra lista creciente de embajadores de marca de Wheels Up es un momento increíble para nosotros. Se encuentran en la mejor compañía con otros miembros embajadores como Rickie Fowler y Serena Williams, J.J. Watt, Kirk Herbstreit, Russell Wilson y Tom Brady", afirmó Kenny Dichter, fundador y consejero delegado de Wheels Up. "Al pasar a ser un miembro de la familia de Wheels Up suceden cosas increíbles; todo el mundo lo comprobó hace tres años cuando Wheels Up patrocinó a American Pharoah y este ganó la Triple Corona en Belmont. Es un honor representar a otro potencial ganador de la Triple Corona este año. Los ganadores vuelan con Wheels Up y deseamos a Justify todo lo mejor".

Justify, que está entrenado por el legendario entrenador de caballos de carreras estadounidense Bob Baffert, quien también entrenó a American Pharoah, el ganador de la Triple Corona de 2015, comenzó este año ganando tres veces en Santa Anita, incluido el Santa Anita Derby, para después cosechar victorias en el 2018 Kentucky Derby y el Preakness Stakes.

"De camino a Belmont, nuestro equipo está entusiasmado por asociarse con Wheels Up, la compañía de aviación privada de más rápido crecimiento en los Estados Unidos", afirmó Elliott Walden, presidente y consejero delegado de WinStar Farm, y que es copropietario de Justify junto con China Horse Club, Head of Plains Partners, y Starlight Racing. "Wheels Up está totalmente centrada en garantizar que sus miembros lleguen a sus destinos de la forma más segura y eficiente posible. El equipo de Justify comparte los mismos objetivos y visión de Wheels Up, en particular porque tenemos la intención de estar entre los ganadores este sábado".

El acuerdo lo gestionó Leverage Agency, con sede en la ciudad de Nueva York, la agencia exclusiva de ventas y marketing de Justify, que también gestionó el patrocinio de American Pharoah en 2015.

"Wheels Up es una marca innovadora que está cambiando el panorama de la aviación privada", afirmó Ben Sturner, consejero delegado de Leverage. "No se nos ocurre una marca mejor que Wheels Up para asociarse con un caballo como Justify".

Acerca de Wheels Up: Wheels Up es una innovadora compañía aviación privada basada en miembros que reduce de forma notable los costes iniciales para volar de manera privada, además de proporcionar flexibilidad, servicios y seguridad sin parangón. Wheels Up, creada y dirigida por el famoso empresario Kenny Dichter, ofrece a particulares, familias y miembros de empresas acceso garantizado los 365 días del año a su flota privada de aviones King Air 350i y Citation Excel/XLS para 8 pasajeros. Con la avanzada aplicación móvil de Wheels Up para dispositivos iOS y Android, los miembros pueden reservar vuelos sin problemas, gestionar sus cuentas, participar en oportunidades de viajes compartidos y seleccionar "Hot Flights", una amplia selección de viajes de vuelos sin pasajeros que se publica en la aplicación y se actualiza en tiempo real. Los miembros también tienen acceso a Wheels Down, una plataforma de estilo de vida que cuenta con eventos exclusivos, experiencias únicas, un servicio completo de conserjería de lujo y más de 35.000 dólares en beneficios para socios. Wheels Up no opera aviones; las compañías aéreas con licencia FAA (Administración Federal de Aviación) y registro DOT que participan en el programa ejercen un control operativo completo sobre todos los vuelos ofrecidos u organizados a través de Wheels Up. Todos los aviones que son propiedad o están alquilados por Wheels Up se alquilan a la compañía aérea operadora, quien los opera de forma exclusiva. Para obtener más información, visite wheelsup.com.

Acerca de WinStar Farm, LLC:WinStar Farm, Fundada en 2000 por su propietario Kenny Troutt, comprende un área de 1092 hectáreas y es el hogar de una impresionante lista de sementales de alto rendimiento. Los caballos de WinStar han ganado algunas de las mayores carreras de caballos del mundo, incluidas la Kentucky Derby (2010), la Breeders' Cup Classic (2011) y la Belmont Stakes (2017). WinStar, clasificada regularmente entre los 10 mejores criadores norteamericanos, ha estado entre los cinco primeros todos los años desde 2012 y ha logrado el premio Eclipse Award en 2016 como el criador más destacado de Norteamérica.

Acerca de Leverage Agency:Leverage Agency es una compañía que ofrece servicios completos de deportes, entretenimiento y marketing de medios. Su competente personal aporta una dilata experiencia en la creación de asociaciones de marketing de 360° a través del empaquetado de marca, las ventas de patrocinio, la creación y distribución de contenidos, las relaciones públicas, el marketing experimental, y las analíticas de evaluación de activos y retornos de inversión. Leverage, con sede en la ciudad de Nueva York y oficinas en Los Angeles y Miami, ofrece estrategias impulsadas por conocimiento y desarrolla programas a medida para que los clientes capten a sus consumidores objetivo a través de campañas de marketing efectivas. Para obtener más información, visite www.leverageagency.com [http://www.leverageagency.com/].

