COMUNICADO: El Comité de Turismo de Hangzhou organiza un evento festivo en Nueva York para darles las gracias a sus seguidores

Hangzhou ofrece un cordial agradecimiento a sus seguidores con una celebración especial llamada "Hi Five"

HANGZHOU, China, 7 de junio de 2018 /PRNewswire/ -- El Comité de Turismo de Hangzhou va a celebrar un festival cultural para agradecer a sus seguidores su apoyo en Nueva York en conmemoración del 5° aniversario del compromiso de Hangzhou de promover sus ricos recursos turísticos.

https://mma.prnewswire.com/media/702638/Hangzhou_NYT_Advertorial.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/702638/Hangzhou_NYT_Advertorial.jpg ]

El festival, conocido como "Hi 5 Hangzhou Fan Gala" (Gala Hi 5 para los seguidores de Hangzhou), se celebrará en el salón Vanderbilt de la Terminal Grand Central de la ciudad de Nueva York a las 2 de la tarde (hora del Este de los EE. UU.) el 16 de junio de 2018. La gala, que sirve de colofón a una serie de actividades de celebración organizadas por el Comité, se compone de dos sesiones: una exposición cultural abierta al público general de 2 a 4:30 de la tarde (hora del Este de los EE. UU.) y una actuación privada solo con invitación de 5:30 a 7:30 de la tarde (hora del Este de los EE. UU.).

El destacado pianista chino Lang Lang, uno de los seguidores más prolíficos de Hangzhou en Facebook que también es famoso por ser el Embajador del Gran Canal de Hangzhou, ha sido invitado para que ofrezca un concierto de piano con música tradicional de la ciudad durante la sesión privada. "Estoy emocionado de participar en la gala y actuar para los habitantes de la ciudad de Nueva York", dijo Lang Lang, un representante de los miles de seguidores de Hangzhou. Además, añadió: "Siempre me he sentido atraído e inspirado por los impresionantes paisajes de Hangzhou, por lo que tener la oportunidad de compartir mi amor por esta pintoresca ciudad a través de mi música es un auténtico honor".

El evento contará con cuatro zonas con visualizaciones interactivas en el salón Vanderbilt, que contribuirán a crear un ambiente chino tanto tradicional como más vanguardista. Incorporará también elementos del rico legado de Hangzhou, como el té, la seda y los abanicos, así como el uso de herramientas de realidad virtual para esbozar la ciudad de Hangzhou usando la imaginación. Asimismo, habrá actuaciones musicales y de baile de estilo occidental para amenizar la fiesta.

Hangzhou, hogar de innumerables tesoros culturales chinos y sede del grupo Alibaba y varias otras empresas tecnológicas, ha fusionado magistralmente las experiencias de la China tradicional y moderna a través de las principales plataformas de redes sociales, que incluyen a Facebook (facebook.com/Hangzhou.China), Twitter (twitter.com/hangzhou_china) e Instagram (instagram.com/hangzhou_china), durante este periodo de cinco años.

Inscríbase en línea en el sitio web oficial https://www.hi5hangzhou.com [https://www.hi5hangzhou.com/] para acceder a 300 entradas gratuitas limitadas. Los asistentes a la gala tendrán la oportunidad de ganar dos viajes de ida y vuelta a Hangzhou con una estancia de 4 noches en un hotel.

Los programas han sido patrocinados en parte por Wensli Group Co., Ltd, Travelport, Sofitel Hangzhou Westlake y el Four Seasons Hotel Hangzhou at West Lake.

CONTACTO: CONTACTO: Stella Chen, (+852) 3952 1191,stellachen@guruonline.com.hk

Sitio Web: https://photos.prnasia.com/prnvar/20180605/2151814-1/https://photos.prnasia.com/prnh/20180605/2151814-1/

