Predicción científica de KickForm: Brasil se proclamará campeona del mundo - Alemania, España y Francia serán sus máximo

Científicos de Münster (Alemania), conocidos por predecir los resultados de las principales ligas europeas, han centrado su atención en la inminente Copa del Mundo de fútbol que se disputará en Rusia y publicado sus conclusiones en su página web KickForm.com [http://www.KickForm.com ].

Según la simulación de KickForm, Brasil es una de las máximas favoritas para ganar el título de la Copa del Mundo con una probabilidad de victoria del 31 %.

El equipo de científicos que rodea al genial profesor Heuer de la Universidad de Münster (libro: "Der perfekte Tipp") ha utilizado todos sus recursos para ofrecer algunas predicciones bien fundamentadas sobre el resultado de la Copa Mundial. Durante la temporada futbolística, KickForm ofrece muy buenas predicciones para las principales ligas europeas; los consejos de apuesta suelen lograr tasas de acierto muy superiores al 70 %. Para la Copa del Mundo, los científicos tuvieron que adaptar sus sofisticadas herramientas estadísticas a los nuevos datos de las selecciones nacionales. En una simulación compleja, los números se analizaron 100 000 veces y los resultados se acaban de publicar en http://www.kickform.com. Se pronosticaron las probabilidades de victoria, empate o derrota de los 64 partidos, desde la fase de grupos a la final. Además, se calcularon las probabilidades que tiene cada selección de ganar el título de "Campeones del mundo 2018" y de llegar a las rondas finales.

En el caso de Brasil, todo lo que no sea alcanzar los octavos de final sería una sorpresa enorme. La "Seleção" tiene una probabilidad del 94 % de pasar la fase de grupos. La probabilidad de llegar a las semifinales es también alta, un 74 %. Se espera que los cuartos de final sean: Francia vs. Uruguay (ganador: Francia), Brasil vs. Inglaterra (ganador: Brasil), Alemania vs. Bélgica (ganador: Alemania) y España vs. Argentina (ganador: Argentina).

La final, según las predicciones de los científicos, enfrentará a Brasil contra Alemania, y Neymar levantará la copa tras los 90 minutos.

La simulación completa de la Copa del Mundo 2018, con todos los partidos, está disponible en https://www.kickform.com

