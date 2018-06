330 43

COMUNICADO: Hublot presenta Digital Boutique para mejorar el servicio al cliente de lujo

NUEVA YORK, June 7, 2018 /PRNewswire/ --

Hublot es consciente de que el activo clave de la relación con el cliente se basa en la confianza, disponibilidad y flexibilidad, y por ello ha imaginado innovadoramente una boutique digital "virtual" que complementa perfectamente el papel y presencia de sus boutiques físicas.

LA CEREMONIA DE VENTAS DE ACUERDO CON HUBLOT

A partir de una solución tecnológica desarrollada por la marca, los asesores de ventas de Hublot pueden, en tiempo real, mediante un terminal interactivo, ofrecer a los clientes un servicio que es idéntico al existente en las boutiques físicas. Un universo digital que ofrece una experiencia virtual, que no es alternativa sino complementaria a la de sus puntos de venta. Una forma original de responder a un mundo moderno que necesita poder obtener información y respuestas en tiempo real.

Si el cliente no tiene necesariamente una boutique Hublot cercana, o no tiene tiempo para visitarla, Hublot ofrece la misma experiencia remotamente, igual que si abriese la puerta de una boutique. Un servicio dedicado a la relación con el cliente, que acompañará al descubrimiento de los relojes Hublot. Hublot mantendrá la conexión más fuerte de que dispone con sus clientes, preservando el acto de compra y la entrega del reloj in situ .

En términos prácticos, todo empieza con el sitio web de Hublot, en el que cada cliente puede pedir estar conectado con la Hublot Digital Boutique. El cliente elige la boutique más cercana. En este punto, el cliente está conectado en tiempo real con un gestor en la boutique elegida o programa una cita en una fecha posterior. A través de FaceTime o Skype, el cliente se pone en contacto con uno de los asesores de ventas y luego comienza a disfrutar la experiencia de Hublot. Desde cualquier parte, el cliente puede descubrir en tiempo real, directamente en su pantalla, el producto deseado presentado en vivo. Es una interacción real que elimina las restricciones de tiempo o lugar gracias a las tecnologías virtuales. A continuación, el cliente es invitado a visitar el punto de venta para continuar la experiencia de Hublot. Esto permite al cliente tomarse todo el tiempo necesario para comprar el reloj deseado. Esto mejora realmente la conexión única y humana que vincula a cada cliente con Hublot.

Hublot está haciendo del mundo virtual un aliado complementario y esencial para una experiencia del cliente basado en boutique. El arte de avanzar con los tiempos y vivir el aquí y ahora.

CONTACTO: Contacto: Annabelle Galley, directora de RR PP internacional,a.galley@hublot.ch, +41(0)22-990-90-00

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias