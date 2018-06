330 43

COMUNICADO: La Feria de Cantón tiene como prioridad la lucha contra la pobreza

El programa ofrece acceso a las regiones más desfavorecidas y destaca sus productos

GUANGZHOU, China, 6 de junio de 2018 /PRNewswire/ -- La 123ª Feria de Importación y Exportación de China (Feria de Cantón) ha dado pasos importantes para luchar contra la pobreza, al ofrecer acceso gratuito a los expositores de países menos desarrollados y destacar sus productos en un área de exhibición especializada. Esta sección de la Feria incluyó más de 200 estands y atrajo a 179 empresas de 21 delegaciones comerciales.

El programa contra la pobreza de la Feria de Cantón, ahora en su segundo año, ofrece políticas preferentes a los expositores de zonas menos desarrolladas, tales como la cancelación del alquiler del estand y la exoneración de los requisitos de volumen mínimo de exportación. Esta sección de la Feria ha alcanzado los 250 millones de yuanes (39 millones de dólares) en las dos últimas sesiones. Las encuestas in situ indicaron que casi el 60 por ciento de los expositores de regiones menos desarrolladas se quedaron satisfechos con los resultados obtenidos y el 96 por ciento expresó su interés por volver a la Feria de Cantón en el futuro.

"Estamos muy orgullosos de los éxitos que han conseguido las empresas que han podido acceder al gran mercado de la Feria de Cantón gracias a nuestro programa de reducción de la pobreza", afirmó Maggie Pu, subdirectora general de la Oficina de Asuntos Extranjeros de la Feria de Cantón. "Las facilidades de acceso y el área de exposición especializada han ayudado a cientos de empresas de países menos desarrollados a conseguir una mayor comprensión de los requisitos del mercado internacional, a conseguir nuevos compradores y socios y a presentar sus productos destacados al mundo. Seguiremos potenciando el comercio internacional en regiones menos desarrolladas a la vez que facilitamos el acceso de los compradores de todo el mundo a sus productos de calidad".

Algunos de los productos destacados que se mostraron en la zona especial de la Feria de Cantón incluyen:

-- Comida orgánica de Sinkiang, el Tíbet, Hunan y Shanxi. Los productos especializados de estas regiones, como ropa, textiles y bolsas, han hecho avances en el comercio internacional. -- Los productos de espino amarillo de Sinkiang fueron uno de los platos fuertes en la Feria de esta primavera. Xinjiang Hui Hua Seabuckthorn Biotechnologies Inc. fabrica productos orgánicos a partir del espino amarillo, que cumplen los estándares de la certificación orgánica en algunos países de Europa y Norteamérica. Las cápsulas de aceite del fruto del espino amarillo ayudan a mejorar el sistema inmunitario y alivian la tos. -- Ma Cheng Shang Fu Ecological Agriculture Technology Co., Ltd. de Hubei, de donde es originaria la Camellia oleifera, ha establecido la base industrial líder en el mundo para esta planta y promociona este aceite especial completamente natural originario de China en todo el mundo. -- Gansu Imperial Scientific Development Ltd llevó rosas y productos derivados de las rosas de la provincia de Gansu, en el noroeste de China, donde la población local lleva más de 200 años cultivándolas.

Acerca de la Feria de Cantón

La Feria de Importación y Exportación de China, también conocida como la "Feria de Cantón", se celebra dos veces al año en Guangzhou, cada primavera y otoño. Creada en 1957, la Feria es una exposición integral con la mayor trayectoria, el más alto nivel, la mayor escala y la mayor cantidad de productos, así como la más amplia distribución de compradores globales y el más alto volumen de movimiento comercial de China.

