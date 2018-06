330 43

COMUNICADO: Hisense acompaña a los aficionados en la ruta a Rusia con su gira "See the Incredible Tour"

QINGDAO, China, 5 de junio de 2018 /PRNewswire/ -- Hisense, patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2018(TM) y televisión oficial del torneo, ha anunciado hoy que ha tomado la carretera y que traerá el contenido de su gira "See the Incredible Tour" a los aficionados del futbol en toda Europa. Siendo el orgulloso patrocinador, Hisense ofrecerá oportunidades únicas a los aficionados de todo el mundo para ver e interactuar en línea, con "increíble" contenido en forma de videos e historias de la Copa Mundial de la FIFA, a lo largo del torneo.

https://mma.prnewswire.com/media/701297/Hisense_See_the_Incredible_Tour.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/701297/Hisense_See_the_Incredible_Tour.jpg]

Comenzado en España el 14 de Junio y viajando a través de Francia, Inglaterra y Alemania hasta Rusia, Hisense y Lloyd Griffith, comediante y apasionado guardameta, utilizarán a las redes sociales, incluidos programas Facebook Live, Instagram, Twitter y YouTube para presentar a los "increíbles" países, personas y momentos de la Copa Mundial de la FIFA.

En compañía de leyendas de la Copa Mundial tales como Luís Figo, Robert Pirès, Michael Owen, Benedikt Höwedes y Marcel Desailly, así como influencers y freestylers de las redes sociales locales, Hisense construirá un movimiento social y un flujo continuo de videos humorísticos e "increíbles" que seguirá toda la emoción de la Copa Mundial de la FIFA, amplificada a través de los canales de todos los involucrados. También alentarán a los aficionados de todo el mundo a compartir sus "increíbles" momentos personales apoyando a su país, utilizando el hashtag #sharetheincredible. Los aficionados que utilicen el hashtag y etiqueten a @HisenseSports tendrán la oportunidad de ganar una "increíble" televisión Hisense 4K HDR ULED, recuerdos de la Copa Mundial de la FIFA 2018(TM), o entradas para la final de la Copa Mundial de la FIFA.

El autobús de gira Hisense, que está completamente equipado y a imagen de la marca, viajará a través de Europa durante las fases de grupos, a Rusia en las fases eliminatorias y finalmente a la final de la Copa Mundial de la FIFA, acompañado por invitados especiales que promoverán "increíbles" actividades a lo largo de su ruta, desde el terreno al mundo a través de las redes sociales.

Empresa líder en el mundo en aparatos electrónicos y electrodomésticos de consumo con sede en Qingdao, China, Hisense es la primera marca china de productos electrónicos en patrocinar el torneo. A través de esta asociación, Hisense usará sus actividades de marketing mundiales, incluida la gira "See the Incredible Tour", para involucrarse con los aficionados y acercarlos a la acción a través de sus televisiones 4K HDR ULED, durante la gira.

Lloyd Griffith dijo: "Estoy encantado de formar parte de la gira 'See the Incredible Tour'. Siendo un gran aficionado del futbol, atender la Copa Mundial probablemente será el mayor momento de mi vida, junto con Grimsby Town contra Forest Green. Me emociona conocer a otros aficionados y escuchar las increíbles historias y momentos de la Copa Mundial de la FIFA que tienen. Estoy seguro de que vamos a tener algunos megalols a lo largo del camino también. No he calificado para el equipo de Inglaterra, pero estoy loco de contento de estar en el autobús a Rusia con Hisense. ¡Será mejor que comience a revisar mi español, francés y alemán... y Ruso!"

El patrocinio de Hisense para la 2018 FIFA World Cup(TM) es una importante asociación de eventos de marketing para deportes. Mientras que Hisense amplía la notoriedad de la marca, el marketing de deportes sigue jugando un rol fundamental para mejorar a la marca de Hisense al nivel mundial.

Para más información acerca de la campana "See the Incredible" de Hisense, visite seetheincredible.com.

Acerca de Hisense

Fundada en 1969, Hisense es una de las mayores compañías de aparatos electrónicos y electrodomésticos de consumo con 18 sucursales en el extranjero. Hisense ofrece una innovadora gama de productos tecnológicos que están fabricados y distribuidos a través del mundo, incluyendo televisiones inteligentes, smartphones, frigoríficos, congeladores y climatizaciones, entre otros productos.

