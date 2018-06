330 43

COMUNICADO: Esteatohepatitis no alcohólica, una asesina silenciosa (2)

Acerca del primer Día Internacional de la NASH

Redes sociales

- Official website [https://www.international-nash-day.com ] - Twitter [https://twitter.com/intNASHday ] - Facebook [https://www.facebook.com/intNASHday ] - Instagram [https://www.instagram.com/intnashday ] - Youtube [https://www.youtube.com/channel/UCj1eqAIJuP5K-zOaHR33gxg/videos) ] - LinkedIn [https://www.linkedin.com/company/nash-education-program ]

Ciudades implicadas:

- Boston, Massachusetts, EE.UU. - Durham, Carolina del Norte, EE.UU. - Miami, Florida, EE.UU. - NuevaYork, EE.UU. - Philadelphia, Pennsylvania, EE.UU. - Phoenix, EE.UU. - San Antonio, Texas, EE.UU. - San Diego, California, EE.UU. - Saint-Louis, Missouri, EE.UU. - Washington DC, EE.UU. - Ciudad de México, México - Santiago de Chile, Chile - Estambul, Turquía - Hong-Kong, China - Berlín, Alemania - Berna, Suiza - Bruselas, Bélgica - Londres, Reino Unido - Madrid, España - París, Francia - Roma, Italia - Estocolmo, Suecia - Angers, Francia - Antwerpen, Bélgica - Barcelona, España - Lausana, Suiza - Lille, Francia - Mainz, Alemania - Niza, Francia - Sevilla, España

Partidarios y benefactores globales

Un nuevo benefactor global se ha unido recientemente a la coalición:

Gema Parlange, vicepresidente y responsable mundial, consultoría de acceso, PAREXEL dijo: "Como expertos globales en la pavimentación del camino para el lanzamiento exitoso de nuevos medicamentos, estamos encantados de poder brindar nuestro apoyo a la iniciativa crítica del NASH Education Program, que busca proporcionar información comprensiva que ayude a pacientes y médicos a tomar las decisiones correctas de NASH."

- American Liver Foundation [https://www.liverfoundation.org ] (ALF) - Association of Asian Pacific Community Health Organizations (AAPCHO) [http://www.aapcho.org ] - Barc [http://www.barclab.com/ ] - British Liver Trust (BLT) [https://www.britishlivertrust.org.uk ] - Covance [https://www.covance.com ] - Cymabay Therapeutics [http://www.cymabay.com ] - Delpharm [http://www.delpharm.com/ ] - Diafir [http://www.diafir.com ] - Echosens [https://www.echosens.com/en ] - Enanta Pharmaceuticals [https://www.enanta.com/home/default.aspx ] - Fatty Liver Foundation (FLF) [https://www.fattyliverfoundation.org ] - Genfit [http://www.genfit.com ] - Global Liver Institute (GLI) [http://www.globalliver.org ] - Health Unlocked [https://healthunlocked.com ] - Inventiva Pharma [http://www.inventivapharma.com/ ] - IQVIA [https://www.iqvia.com ] - National Hispanic Council on Aging (NHCOA) [http://www.nhcoa.org ] - National Hispanic Medical Associations (NHMA) [https://www.nhmamd.org ] - Parexel [https://www.parexel.com ] - The Latin American Association for the Study of the Liver (ALEH) [http://alehlatam.org/en ] - The Spanish Association for the Study of the Liver (AEEH) [http://aeeh.es ] - CM-CIC [https://www.cmcicms.com/fr/index.html ]

Partidarios y benefactores locales

- HistoIndex (MAJ "I") [http://www.histoindex.com ]

Un primer benefactor local se ha unido recientemente a la coalición:

Dr Gideon Ho, consejero delegado de HistoIndex comentó: " Como el primer benefactor de Singapur en el 1er Día Internacional de NASH, esperamos formar una mayor conciencia de NASH como una enfermedad predominante aquí en Singapur. Además, HistoIndex se compromete a establecer una evaluación más precisa y consistente para el diagnóstico de NASH y el desarrollo de fármacos."

Acerca de la NASH

NASH, o esteatohepatitis no alcohólica, es una enfermedad metabólica caracterizada por la acumulación de grasa en el hígado, junto con la inflamación y la degeneración de las células hepáticas. La enfermedad se asocia con el riesgo a largo plazo de la progresión en la funcionalidad disminuida del hígado, conduciendo a cirrosis no alcohólica, a insuficiencia hepática y posiblemente incluso a cáncer de hígado. También se asocia con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares que representan la principal causa de mortalidad para los pacientes con NASH. El ascenso de NASH está relacionado con la diabetes tipo 2 y las epidemias de obesidad que están creciendo a nivel mundial.

Referencias: Williams 2011, Charlton 2011, Selvakumar 2017, Estes 2017, Younossi 2017, Kim 2013, Angulo 2015, Milliman Research Report 2017

Acerca de The NASH Education Program[TM]

El NASH Education Program sin ánimo de lucro define e impulsa iniciativas en colaboración con un comité científico independiente compuesto por cuatro líderes internacionales de opinión clave en los ecosistemas de enfermedades hepáticas y metabólicas en Estados Unidos y Europa. Para obtener más información, visite http://www.the-nash-education-program.com. Contacto The NASH Education Program[TM]

contact@nash-education-program.com Pascaline Clerc - responsable de campaña de EE.UU. | pascaline.c@nash-education-program.com Relaciones con la prensa Para la UE: Ulysse Communication | Bruno Arabian | barabian@ulysse-communication.com | +33-687884726 Para EE.UU.: SuSiglo Media | Maritza Puello | maritza.puello@gmail.com | +1-917-886-3495

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/658690/International_NASH_DAY_Logo.jpg https://mma.prnewswire.com/media/658691/NASH_Education_Program_Logo.jpg

