330 43

COMUNICADO: Esteatohepatitis no alcohólica, una asesina silenciosa (1)

WASHINGTON, PARIS y LONDRES, June 5, 2018 /PRNewswire/ --

-- La esteatohepatitis no alcohólica (NASH), una asesina silenciosa: 150 expertos mundiales firman una petición global para promover la concienciación sobre esta peligrosa enfermedad hepática

Más de 150 expertos globales en enfermedades hepáticas y metabólicas piden hoy que se tomen medidas frente a la enfermedad hepática crónica esteatohepatitis no alcohólica (NASH) , una enfermedad asintomática y "silenciosa" que está emergiendo como crisis de salud pública y que se estima que se convertirá en la causa número uno para el transplante hepático en EE.UU. para 2020. El NASH Education Program[TM] -establecido para cubrir las necesidades informativas relativas a esta enfermedad hepática crónica tan poco conocida- publica esta carta en nombre de los expertos con motivo del primer Día Internacional de la NASH [https://www.international-nash-day.com ], que tendrá lugar el 12 de junio de 2018 en más de 25 ciudades de todo el mundo, online, a través de un programa televisivo web en seis idiomas, en las redes sociales globales.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/658690/International_NASH_DAY_Logo.jpg )

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/658691/NASH_Education_Program_Logo.jpg )

La carta dice así:

"Hoy, como coalición internacional de expertos en enfermedades hepaticas y metabólicas, damos voz a nuestra intención de llamar la atención sobre la ausencia actual de concienciación general sobre una asesina silenciosa llamada NASH (esteatohepatitis no alcohólica), que es una forma grave de la enfermedad de hígado graso no alcohólica (NAFLD) que ya afecta a un cuarto de la población global. El fin es asegurarnos de que la NASH aparece claramente en el radar de los medios masivos, se convierte en tema de debate habitual y se reconoce por las autoridades sanitarias públicas como uno de los principales problemas en abordarse en los próximos años y décadas. Consideramos esto como parte de nuestra responsabilidad social".

Acerca de la enfermedad y la necesidad no cubierta:

- NASH es una enfermedad hepática generalizada, grave y "silenciosa" que puede conducir a cirrosis o cáncer, y que afecta a millones de personas en todo del mundo, incluyendo niños - En un estudio demostrado por biopsia, se mostró que el 12% de los adultos estadounidenses tienen NASH, con un aumento del 63% esperado para 2030; los índices de NAFLD son alarmantes con 31% en Sudamérica, 32% en Oriente Medio, 23% en Europa y un preocupante 10% ya en niños - Con prevalencia en aumento y muy relacionada con estilos de vida modernos vinculados a epidemias de pre-diabetes, diabetes tipo 2 y obesidad, la NASH podría convertirse en la principal causa de trasplante hepático en Estados Unidos para 2020 - La NASH es una amenaza latente de salud pública, no sólo por el alto coste de un trasplante de hígado (aprox. 800.000 dólares por paciente en Estados Unidos) y complicacione asociadas, sino también porque la NASH está estrechamente asociado con trastornos hepáticos como eventos cardiovasculares que son la principal causa de muerte en pacientes de NASH - La NASH sigue siendo predominantemente desconocida en el público porque es una enfermedad silenciosa, no muestra ningún síntoma, lo que significa que no se diagnostica en la mayoría de los pacientes con NASH. La NASH es también infradiagnosticada porque es difícil de detectar debido a la falta de solución de una forma sencilla, precisa y rentable de diagnóstico - Los pacientes con NASH deben luchar a través de estigmas y errores asociados a la enfermedad. También carecen de acceso a la información fácil de digerir para explicar su condición a familiares, amigos y colegas que a menudo tienen problemas para comprender su naturaleza y consecuencias - Aparte de algunos expertos internacionales, la comunidad médica -incluyendo diabetólogos, endocrinólogos, especialistas en obesidad, cardiólogos, obstetricias y ginecólogos, médicos generales y enfermeras- sigue siendo en gran parte poco informado, con pocas oportunidades para aprender acerca de la enfermedad y escasos recursos educativos pertinentes - Aunque no existe todavía ningún tratamiento aprobado disponible hoy, varios programas de desarrollo avanzados están en marcha, proporcionando esperanza a millones de médicos y pacientes en todo el mundo (sólo el 10% de los pacientes son realmente capaces de combatir con éxito la enfermedad a través de cambios de estilo de vida desafiantes)

Por todas estas razones, hemos decidido unirnos al primer Día Internacional de NASH organizado el 12 de junio de 2018 y difundir la concienciación sobre la NASH a través de este día de acción.

Millones de hígados -y vidas- están en juego. Millones de personas pueden -y deben- hacer algo antes de que sea demasiado tarde.

Difunda la palabra en las redes sociales con #NASHday #MacLiver [https://twitter.com/hashtag/MacLiver?src=hash ] #NAFLD [https://twitter.com/hashtag/NAFLD?src=hash ] #FattyLiver [https://twitter.com/hashtag/FattyLiver?src=hash ] #LiverDisease [https://twitter.com/hashtag/LiverDisease?src=hash ] #LiverHealth [https://twitter.com/hashtag/LiverHealth?src=hash ] #DiseaseAwareness.

En nombre de nuestros pacientes,

Gracias".

Brian Christie, periodista de la televisión, anfitrión de la charla, anterior presentador de la CNN, y paciente de NASH: "Me alegro de que muchos expertos estén recibiendo su voz hoy. La NASH me tomó por sorpresa y quiero hacer todo lo posible para que la gente esté mejor informada y preparada. Lo que sientes cuando descubres que tienes una enfermedad de etapa tardía es terrible. No sólo de repente entiendes que tienes una grave condición amenazante de la vida, de forma totalmente inesperada, sino también que no hay un solo tratamiento disponible para tratarla. !Y sin embargo, me considero entre los afortunados! En primer lugar, porque mi médico es uno de los más prominentes hepatólogos del mundo, y luego, porque nunca he sido acusado de abuso de alcohol o de sufrir de otros conceptos erróneos asociados a menudo con las enfermedades hepáticas crónicas. Es por eso que estoy tan contento de ver lo que el NASH Education Program ha logrado en sólo un año... La creación del primer Día Internacional NASH es todo un logro. Y es indudablemente muy relevante construir una coalición de promotores clave para difundir la conciencia, involucrando a grupos de defensa de pacientes y organizaciones sin ánimo de lucro, así como a los mejores expertos en el mundo de hepatología y enfermedades metabólicas. Todo esto ayuda a atender las necesidades no cubiertas de los pacientes".

Firmado,

(CONTINUA)

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias