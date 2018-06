330 43

COMUNICADO: Asociación entre Warburg Pincus y Javier Marín Romano para adquirir Self Bank de Société Générale

LONDRES y NUEVA YORK, 5 de junio de 2018 /PRNewswire/ -- Warburg Pincus, una empresa de capital privado internacional líder centrada en la inversión de crecimiento, y Javier Marín Romano, veterano en la banca española con 25 años de experiencia en el sector, se han asociado para adquirir Self Trade Bank S.A.U. ("Self Bank"), de la filial Boursorama de Société Générale. Las condiciones de la transacción no se han hecho públicas.

Self Bank es un proveedor líder de servicios de gestión de capital en línea con una amplia cartera de productos bancarios y de gestión de capital, tales como cuentas de ahorro, cuentas de nóminas, participaciones, CFD y más de 2000 fondos de inversión.

"Con una extensa oferta de productos y servicios, liderazgo digital y un servicio de atención al cliente galardonado, Self Bank presenta una atractiva plataforma para el crecimiento futuro dentro del mercado de la gestión de capital español", dijo Dan Zilberman, director europeo de Warburg Pincus. "Estamos encantados de trabajar con Javier, cuya inmensa experiencia en los sectores bancario y de gestión de capital españoles será de un valor incalculable a medida que establecemos nuestra posición en este espacio y atraemos a destacados clientes y asesores financieros españoles".

"Durante más de 15 años, Self Bank ha capacitado a sus clientes al proporcionarles unas soluciones innovadoras y valiosas que les permiten controlar su futuro financiero", dijo el Sr. Marín. "Estoy impaciente por trabajar estrechamente con el equipo de Warburg Pincus y la directiva de Self Bank para sacar partido de los sólidos cimientos de Self Bank y, juntos, reposicionar a la empresa de cara a su próxima fase de crecimiento".

El cierre de la transacción está previsto para finales de 2018, pendiente de la correspondiente aprobación normativa.

Acerca de Warburg Pincus

Warburg Pincus LLC es una empresa de capital privado internacional líder centrada en la inversión de crecimiento que gestiona más de 44.000 millones de dólares estadounidenses de capital privado. La cartera activa de la empresa, formada por más de 160 compañías, está altamente diversificada por fase, sector y geografía. Warburg Pincus es un socio con amplia experiencia para aquellos equipos de gestión que desean establecer empresas duraderas con un valor sostenible.

Warburg Pincus ha invertido más de 11.000 millones de dólares estadounidenses dentro del espectro completo del ámbito de los servicios financieros, lo que incluye seguros, gestión de activos, finanzas especializadas, procesamiento de pagos y transacciones, y 18 entidades bancarias reguladas.

Fundada en 1966, Warburg Pincus ha recaudado 17 fondos privados que han invertido un total superior a los 67.000 millones de dólares estadounidenses en más de 820 empresas de más de 40 países. La empresa tiene su sede central en Nueva York y dispone de oficinas en Amsterdam, Pekín, Hong Kong, Houston, Londres, Luxemburgo, Bombay, Mauricio, San Francisco, São Paulo, Shanghái y Singapur. Para obtener más información, visite www.warburgpincus.com [http://www.warburgpincus.com/].

Biografía de Javier Marín Romano

Javier Marín Romano posee casi 25 años de experiencia en servicios bancarios y financieros españoles tras haber desempeñado varios cargos en el Banco Santander desde 1991, incluidos los puestos de director y consejero delegado de 2013 a 2015. Previamente, fue director de la división de Banca Privada Internacional, Gestión de Activos y Seguros. El Sr. Marín es licenciado en Derecho y Administración de Empresas.

Contacto

Warburg Pincus Mary Armstrong +1 212 878-9207

Sitio Web: http://www.warburgpincus.com/

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias