COMUNICADO: Norgine y su socio Salix presentan los nuevos datos de los estudios en Fase 3 PLENVU® (NER1006)

- Norgine y su socio Salix presentan los nuevos datos de los estudios en Fase 3 PLENVU(R) (NER1006) en la Digestive Disease Week (DDW) 2018

Norgine B.V. y su socio Salix Pharmaceuticals, Ltd. ("Salix") anunciaron hoy que presentarán los nuevos datos de ensayos clínicos en Fase 3 para PLENVU(R) durante la celebración de la Digestive Disease Week (DDW) en Washington, D.C., que se lleva a cabo del 2 al 5 de junio de 2018.

PLENVU(R) es una preparación intestinal de glicol polietileno de bajo volumen (1L) indicada para adultos.

Los datos de PLENVU(R) presentados en DDW el 5 de junio de 2018 de 12:00 a 14:00 EST, incluyen:

- Epstein, Michael. Assessment of Patient Satisfaction With NER1006 and Trisulfate Bowel Preparations for Colonoscopy: A Phase 3, Randomized, Multicenter Trial (póster #Tu1102, Hall C, de 12:00pm a 2:00pm) - Epstein, Michael. Comparative Assessment of Bowel Cleansing of 1 L Polyethylene Glycol Plus Ascorbate NER1006 Compared With 2 L Polyethylene Glycol Plus Ascorbate: A Phase 3, Randomized, Multicenter Trial (póster #Tu1070, Hall C, de 12:00pm a 2:00pm) - Hassan, Cesare. Impact Of Cleansing Quality Using The Harefield Cleansing Scale And Polyp And Adenoma Detection Rates: A Post Hoc Analysis Of Three Phase 3 Randomized Trials (póster #Tu1074, Hall C, de 12:00pm a 2:00pm) - Epstein, Michael. Impact Of Time Interval Between The Second Dose Of A Split-Dose Regimen Of NER1006 Versus Trisulfate And Start Of Colonoscopy: Evaluation Of Colon Cleansing Rates (póster #Tu1101, Hall C, de 12:00pm a 2:00pm)

PLENVU(R) está aprobado en Europa y Estados Unidos. En Europa, PLENVU(R) está disponible por medio de Norgine y en Estados Unidos a través de su socio Salix Pharmaceuticals.

Norgine fabrica PLENVU(R) a nivel global.

