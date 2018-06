330 43

COMUNICADO: Azeus Convene gana el SaaS Enterprise Solution of the Year en Europa

LONDRES, June 5, 2018 /PRNewswire/ --

El 19 de abril de 2018, Azeus Convene ganó el SaaS Enterprise Solution of the Year en los premios IT Europa.

Los premios European IT & Software Excellence Awards de IT Europa, que ya están en su décimo año, reconocen las mejores prácticas en las soluciones de los clientes y excelencia de servicio desde la comunidad de vendedor y distribuidor.

Azeus Convene [http://www.azeusconvene.co.uk ] es una plataforma y aplicación de reuniones digital utilizada en reuniones de nivel de junta de administración y senior. Proporciona una seguridad y diseño excelentes que se utilizan a nivel sencillo en forma de aplicación de teléfono inteligente del tipo día a día, y Convene ha demostrado ser popular con los clientes de nivel empresarial en las industrias en más de 70 países, abarcando desde Tesco PLC hasta NHS Blood and Transplant.

Nuestros clientes han logrado trabajar de forma integral a través de los dispositivos, antes, durante y después de las reuniones gracias a la compatibilidad de nuestro producto. Nuestra encriptación de documento y medidas de fallo y seguras están un paso por encima de nuestros proveedores, con opciones para hospedaje en nube o bajo premisa, ofreciendo tranquilidad a los clientes que tratan con información sensible.

Azeus Convene se enorgullece de su diseño centrado en lo humano, que hace que reunirse con la administración sea menos tedioso y que elimina el tiempo invertido en las tareas mundanas, como los paquetes de placas para impresión y reorganización.

"Como se puede imaginar, el premio SaaS Enterprise Solution of the Year es una de las categorías más populares, atrayendo a un gran número de participantes. Azeus Convene dispuso de varias entradas en diferentes categorías, estando claro la calidad y naturaleza de la base de clientes que ha triunfado, no solo en una instancia especial, sino a través del compromiso para cumplir con las necesidades del cliente, que es de lo que tratan los premios. Sus soluciones, aunque resuelven algunos requisitos básicos en las reuniones de organización, tienen que funcionar dentro de entorno exigente y de elevado nivel, y está claro que Azeus Convene ha trabajado en la implementación y éxito al hacer lo correcto" - afirmó John Garratt, responsable del panel de jueces de IT Europa.

Gracias a la utilización de Convene, todos nuestros clientes se han convertido en más sostenibles en referencia a los residuos de papel e impresión. Tesco ahora en la impresión 90.000 planchas de papel al año como medio solo a nivel de junta de administración. Convene además ha ayudado a las juntas de administración a funcionar sin papel y con iniciativas sostenibles desde la cima.

"Desde que empezamos a utilizar Convene, no hemos realizado virtualmente llamadas al Help Desk. Existe un respaldo positivo acerca de la sencillez de utilización de Convene y de su capacidad de sustituir por completo los paquetes impresos, siendo este uno de los principales impulsores para que comience la adquisición" - explicó Chris Spanias, arquitecto de soluciones de Tesco UK.

El equipo de Azeus Convene sigue luchando de cara a conseguir la excelencia al tiempo que hace que las reuniones digitales sean seguras y tengan un coste contenido. Ya se utiliza Convene en 70 países de todo el mundo en una amplia variedad de industrias y organizaciones.

Si desea más información visite: azeusconvene.co.uk [http://www.azeusconvene.co.uk ], Sharlene Tibi, +44(0)20-8004-5937

