COMUNICADO: Oppenheimer crea una oficina en Fráncfort

La nueva oficina permite a la empresa ampliar su negocio global de Banca de Inversión en Tecnología y su presencia europea

LONDRES, 4 de junio de 2018 /PRNewswire/ -- Oppenheimer Europe Ltd. [https://www.opco.com/oppenheimer-europe/index.aspx] ("Oppenheimer"), una filial de Oppenheimer Holdings Inc. , tiene el placer de anunciar la apertura de su oficina en Fráncfort del Meno y el nombramiento de Jens Munk como director general del equipo global de Banca de Inversión en Tecnología y responsable de la región DACH (Alemania, Austria y Suiza). Munk tendrá su base de operaciones en Fráncfort y Londres y trabajará bajo las ordenes de Max Lami, CEO y responsable de Banca de Inversión en la región EMEA (Europa, Oriente Medio y Africa).

Con más de 25 años de experiencia en asesoría en finanzas corporativas, capital privado y tecnología, Munk se incorpora después de trabajar en Kennet Partners, una empresa de capital privado con sede en Londres y Silicon Valley, donde lideró salidas para Tricentis (adquirida por Insight Ventures), Dovetail (comprada por Fiserv) y Acrolinx (comprada por Genui). Antes de Kennet, Munk era un banquero de inversión en tecnología con Corporate Finance Partners y Torch Partners, donde asesoraba sobre fusiones y adquisiciones (M&A) y reestructuraciones, desinversiones y mandatos de financiamiento de deuda y acciones. Munk ha construido una sólida reputación de resultados satisfactorios al haber representado y negociado con importantes actores globales como Google, Fiserv, State Street Bank e Insight Ventures.

Robin Graham, Director General y Director de Banca de Inversión en Tecnología ha comentado: "La incorporación de Jens al grupo fortalecerá aún más las capacidades de la Banca de Inversión Global en Tecnología de Oppenheimer. Su negocio de banca de inversión en tecnología está consolidado a nivel mundial, ya que está respaldado por una especializada investigación de acciones, que cubre a más de 200 empresas tecnológicas cotizadas en bolsa en Estados Unidos. La decisión de invertir para crear un equipo experimentado en Fráncfort, atender a sus clientes europeos continentales y seguir ampliando su presencia en el Reino Unido, Oppenheimer podrá atender a sus clientes estadounidenses y europeos mejor con esta oficina altamente especializada y dedicada a la Banca de Inversión en Tecnología."

Lami ha afirmado que: "Fráncfort es estratégicamente importante para nuestro negocio de Banca de Inversión Global, y Jens trae con si el liderazgo apropiado y apto para ampliar tanto nuestro negocio de tecnología como otras industrias. Jens ha estado en la vanguardia de las principales tendencias que han esculpido el panorama tecnológico, primero como emprendedor y operador construyendo negocios de tecnología, y luego trabajando con los propietarios de las tecnológicas y sus equipos directivos como asesor e inversor durante las últimas dos décadas. Tiene un conocimiento profundo del mercado europeo y entrega su extensa experiencia a nuestros clientes."

((1)) Acerca de Oppenheimer EuropeOppenheimer Europe Ltd. es una filial de Oppenheimer Holdings Inc. , Inc. Con más de 90 oficinas en todo el mundo, Oppenheimer es un banco de inversión global que ofrece servicios integrales y que se centra en sectores en expansión y en las principales empresas del mercado medio. El equipo integrado de Oppenheimer Europe, compuesto por especialistas del sector y de producto, asesora a instituciones, oficinas de gestión de patrimonios familiares y empresas de Reino Unido, Europa y Oriente Medio en torno a acciones, productos de renta fija y finanzas corporativas. Para obtener más información sobre Oppenheimer, visite www.opco.com. [http://www.opco.com/]

CONTACTO: Alexandra Gambale, agambale@peppercomm.com, 212-931-6170

