330 43

COMUNICADO: IAC Group nombra a Natale Rea Presidente y Director General provisional

LUXEMBURGO, 4 de junio de 2018 /PRNewswire/ -- International Automotive Components Group ("IAC"), líder mundial en automoción y movilidad en soluciones para interiores con nuevos materiales, hoy ha anunciado que Natale "Nat" Rea ha sido nombrado Presidente y Director General provisional (CEO), con carácter inmediato. Robert S. "Steve" Miller, se retira de IAC después de tres años como Presidente y Director General.

Rea cuenta con más de 40 años de experiencia en el sector de proveedores de automoción. Antes de ejercer como presidente de su firma de inversiones, Rea Holdings Inc. de 2012 a 2018, ejerció como presidente de la División de automoción de Martinrea International, Inc, uno de los productores más grandes del mundo de bloques de motor de aluminio fundido ligero, carcasas de transmisión y componentes estructurales. Martinrea se constituyó en 2002 cuando Rea International Inc. se fusionó con otro proveedor.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Nat a IAC," afirmó el Presidente de IAC Group, Stephen J. Toy, director ejecutivo sénior y copresidente de WL Ross & Co. "Nat es un gran conocedor del sector y junto con su experiencia operativa y su trayectoria ampliamente probada para impulsar el crecimiento lo convierten en una incorporación ideal al equipo directivo ejecutivo de IAC. Agradecemos a Steve Miller su importante contribución a IAC en los últimos tres años, principalmente caracterizado por el desarrollo de un plan estratégico a largo plazo, la creación de nuestra empresa conjunta, Auria Solutions Ltd. con Shanghai Shenda Co. Ltd., así como la recapitalización exitosa de la compañía y le deseamos todo el éxito en sus futuros proyectos".

ACERCA DE IAC Con sede en Luxemburgo, International Automotive Components (IAC) Group es un proveedor global de componentes y sistemas automovilísticos, que incluyen paneles de instrumentos, sistemas de consolas, paneles de puertas, acabados y sistemas de techos para fabricantes de coches de todo el mundo. Las ventas de la compañía en 2017 ascendieron a 4.400 millones de dólares. IAC Group cuenta con más de 50 plantas de fabricación en 16 países. La compañía tiene más de 60 plantas en 19 países, con 18 centros de diseño, técnicos y comerciales y emplea a más de 22.000 personas en todo el mundo. Para más información, visite www.iacgroup.com [http://www.iacgroup.com/].

CONTACTO: CONTACTO: Julie Noyes, +1 (248) 455-4111, Jnoyes@iacgroup.com

Sitio Web: http://www.iacgroup.com/

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias