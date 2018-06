330 43

COMUNICADO: Iluminando a las estrellas de Hollywood: IMDb explora el legado de la pantalla plateada del encendedor Zippo

- Iluminando a las estrellas de Hollywood: IMDb explora el legado de la pantalla plateada del encendedor Zippo a través de la lente del veterano de la industria, RussellBobbitt

En un nuevo vídeo publicado exclusivamente con IMDb, el estimado Maestro de los accesorios de Hollywood Russell Bobbitt [https://www.imdb.com/name/nm0090309 ] levanta la cortina sobre la magia de hacer películas, iluminación del proceso creativo de la producción cinematográfica y documentación del legado de celuloide de Zippo.

Durante más de 30 años, el Maestro de los accesorios Russell Bobbitt de Marvel Entertainment ha trabajado fuera del foco junto a incondicionales de la industria. Con una cartera de más de 50 películas, incluyendo éxitos de taquilla como The Good Shepherd y Planet of the Apes, Russell es responsable de la adquisición, diseño y fabricación de los objetos que terminan en las manos de los actores más conocidos de Hollywood.

En el vídeo Walk of Flame, Bobbitt lleva a los seguidores de la película detrás de las cámaras a una casa de accesorios LA líder con más de 1.000.000 de accesorios en el inventario. Al recorrer el espacio, Russell explora los dispositivos de narración crítica que impulsan la trama y reflexiona sobre cómo el humilde mechero de Zippo se convirtió en un accesorio confiable con más de 2.000 apariciones de película a su nombre, https://www.imdb.com/list/ls053181649/videoplayer/vi3651975961 .

Hablando sobre su papel, Bobbitt comentó: "Un accesorio es una manera de crear profundidad y desarrollar el personaje. Nada es casual - cada objeto colocado en el escenario debe mejorar la comprensión del público sobre la historia. Mi papel requiere un buen ojo para el detalle - todo lo que toca un actor en una película ha sido escrupulosamente planeado.

"Cuando los personajes necesitan un accesorio de confianza, uno de mis pilares es el encendedor Zippo a prueba de viento - a pesar de su tamaño, puede tener gran impacto y resuena inmediatamente con una audiencia".

Bobbitt ha ayudado a la icónica marca americana a encender la taquilla, con el encendedor a prueba de viento en Charlie's Angels (2000) y Hocus Pocus (1993). Tanto en un giro de trama llena de suspense, una chispa para provocar una explosión, una luz para iluminar un camino traicionero, o como medio de escape de una situación difícil, a menudo se puede escuchar el inconfundible 'clic del Zippo' en algunas de las películas más conocidas de Bobbitt.

El vídeo es parte de la campaña Walk of Flame más ampliada que da al encendedor de confianza su primera oportunidad de ser el centro de atención. Para conmemorar el papel de Zippo en las películas, la marca ha lanzado una gama de encendedores de homenaje a la película, inspirados por algunos de los diseños más conocidos que han caracterizado a la pantalla de plata.

