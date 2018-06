330 43

COMUNICADO: Con la nueva aplicación Pallet, AMO Labs convierte las transacciones en criptomonedas en algo cotidiano

SINGAPUR, 4 de junio de 2018 /PRNewswire/ -- El 28 de mayo, AMO Labs lanzó la versión Android de Pallet, un criptomonedero móvil para multidivisas que cuenta con prestaciones de seguridad que normalmente solo se encuentran en monederos de alta gama.

Normalmente los usuarios de criptomonedas se tienen que buscar la vida para conseguir un monedero digital con el que puedan operar, y muchos recurren a generadores de claves disponibles online. Estos tienden a ser blancos fáciles para los hackers debido a los fallos en su diseño de seguridad. Para hacer que las transacciones en criptomonedas sean algo normal, la gestión y creación de los monederos han de ser más seguros para el usuario medio, y ha de ser rápido también. Pallet, el criptomonedero de AMO Labs, cubre esta brecha en la seguridad, de modo que una economía basada en criptomonedas pueda realmente despegar.

En teoría, la tecnología blockchain ofrece mejoras de seguridad, pero en implementación práctica, Pallet aborda directamente el eslabón más débil- depender de los usuarios para gestionar la seguridad del monedero. Con esto en mente, el equipo de AMO diseñó Pallet para funcionar dentro de un Entorno de Ejecución de Confianza (TEE por sus siglas en inglés), de modo que incluso si las claves se filtraran debido a un mal manejo, los hackers no podrían utilizarlas fuera del dispositivo físico de los usuarios. Para mantener un entorno de criptomoneda con este nivel de seguridad, Pallet no se ofrecerá como una extensión de navegador, o en dispositivos que no se hayan actualizado al menos a la versión 5.0 de Android lanzada en 2014.

Pallet aporta prestaciones de seguridad sólidas al usuario medio de criptomonedas, que a menudo solo están disponibles en monederos de alta gama. Sin embargo, los usuarios de monederos de hardware también se alegrarán al darse cuenta que la aplicación móvil Pallet podrá utilizarse conjuntamente con otros monederos de hardware a través de Bluetooth y NFC.

El CEO de AMO Labs, el Dr. SangGyoo Sim, ha comentado acerca del lanzamiento que, "El aumento vertiginoso de la popularidad de las criptomonedas no corresponde con las mejoras urgentes en seguridad que se necesitan en un ambiente de criptomonedas con el fin de facilitar las transacciones financieras. Por eso nos hemos centrado en una solución que puede ser adoptada por las masas para abordar el fallo."

Para máxima interoperabilidad, Pallet es compatible con las normas industriales para blockchain como BIP-44, BIP-39 y BIP-32. Así, los usuarios del monedero multidivisas podrán realizar transacciones de forma segura en una plataforma unificada mediante la importación de monederos externos, una gran noticia para aquellos usuarios que desean mover monederos desde otras plataformas, como el popular MyEtherWallet, que ha sido afectado por unas vulnerabilidades críticas recientemente descubiertas.

Pallet está disponible en el Google Play Store [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pentasecurity.pallet] y es compatible con una variedad de monedas, incluyendo a Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), y AMO, que también se usa en el mercado de datos automovilísticos de AMO Lab. Sin embargo, la compatibilidad con otros tokens ERC20 llegará en este trimestre, y ya hay planes para incluir otras monedas también. Después de esta fuerte entrada al mercado de los criptomonederos, AMO Labs lanzará una versión de Pallet para iOS en el tercer trimestre, y también lanzará una gama nueva de monederos de hardware con más prestaciones de seguridad sofisticados.

Acerca de AMO Labs

AMO Labs es el equipo detrás del proyecto de infraestructura blockchain de datos automovilísticos, AMO Market. Con sede en Singapur, AMO trabaja para desarrollar un ecosistema de blockchain para la industria automovilística. AMO prevé terminar la construcción del blockchain mainnet (la red principal de blockchain) en el tercer trimestre de 2019. Para más información sobre AMO, visite www.amo.foundation [https://amo.foundation/] o contacte a support@amo.foundation[mailto:support@amo.foundation] para consultas sobre asociaciones.

Acerca de Penta Security Systems Inc.

Fundada sobre su tecnología de cifrado de datos en 1997, Penta Security Systems [https://www.pentasecurity.com/] es uno de los principales proveedores de servicios y soluciones de seguridad para los datos, sitios web y IoT, o el internet de las cosas. Desde el lanzamiento del producto de seguridad de vehículos "AutoCrypt" en agosto de 2015, una solución de seguridad Smart Factory (fábrica inteligente) en febrero de 2017, y una solución de seguridad de Smart Metering (medición inteligente), Penta Security sigue prosperando dentro de la industria de seguridad IoT, allanando el camino para el desarrollo seguro del medioambiente IoT.

CONTACTO: Esther Jeohn, support@amo.foundation, +82-2-2125-6676

