COMUNICADO: Roger Hodgson, cantante y compositor de Supertramp, comienza su gira mundial Breakfast In America en junio de 2018

- Roger Hodgson, cantante y compositor de los mayores éxitos de Supertramp, comienza su gira mundial Breakfast In America en junio de 2018

LOS ANGELES, 1 de junio de 2018 /PRNewswire/ -- Roger Hodgson, famoso por escribir, componer y poner voz a los mayores éxitos clásicos de Supertramp, se va a embarcar en una gira mundial que comenzará el 12 de junio en Austria. Con las entradas agotándose rápidamente, es increíble ver cómo las canciones atemporales y actuaciones impresionantes de Roger Hodgson hacen que sus seguidores repitan la experiencia año tras año.

El atractivo imperecedero de las composiciones del Sr. Hodgson, con canciones como "Give a Little Bit [https://www.youtube.com/watch?v=HmOJgRA8YMI]", "The Logical Song [https://www.youtube.com/watch?v=MDiuQCz46dw]", "Dreamer [https://www.youtube.com/watch?v=Ju_JxXC0WO8]", "Take the Long Way Home [https://www.youtube.com/watch?v=qmWC5dGVvH4]", "Breakfast in America [https://www.youtube.com/watch?v=tODaH_fGtMY]", "It's Raining Again [https://www.youtube.com/watch?v=1IC-6diAL8M]", "School [https://www.youtube.com/watch?v=9gkbsOywVxU]", "Hide in Your Shell [https://www.youtube.com/watch?v=n3Rzug1OWPU]", "Fool's Overture [https://www.youtube.com/watch?v=nBefDWSMNaQ]", "Had a Dream [https://www.youtube.com/watch?v=puAeFwRFh3Q]" e "In Jeopardy [https://www.youtube.com/watch?v=aTVkSYSo4b0]", continúa emocionando y siendo celebrado generación tras generación, lo que ha resultado en otra gira más con las entradas totalmente agotadas.

Roger Hodgson cofundó el legendario grupo hace ya casi cinco décadas. Las ventas de sus álbumes ya superan los 60 millones, y su tremendamente exitoso disco Breakfast in America celebrará su 40 aniversario el año que viene. El Sr. Hodgson, que suele encontrarse de gira con entradas agotadas en todo el mundo, continúa siendo reconocido tanto por la crítica como por sus seguidores por su música y actuaciones, pero también por su filantropía.

Hay pocos vocalistas que puedan ser reconocidos instantáneamente en las primeras notas de una canción, pero no cabe duda de que Roger Hodgson pertenece a ese exclusivo grupo. Como cantante/compositor de Supertramp, su voz es tan inconfundible como el distintivo sonido de teclado de sus primeros éxitos. The Times- Londres, crítica del concierto en el Royal Albert Hall

Maravilloso. Esa es la palabra que no deja de venirte a la cabeza cuando ves actuar a Roger Hodgson. Tanto por la complejidad melódica de sus canciones, las armonías que teje con su banda, las letras que te transportan o su habilidad para, aún hoy, dominar las notas más altas de su increíble repertorio vocal, "maravilloso" fue la palabra que no podía dejar de repetirme durante su actuación. "Impresionante" también podría aplicarse. "Quiero más", con toda seguridad. Ten Hansen para Mesa Classic Rock Music Examiner

