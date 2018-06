330 43

COMUNICADO: Críticas al estado autoritario del grupo de derechos humanos afectado en Naciones Unidas

GÖTTINGEN, Alemania y BOLZANO, Italia, May 31, 2018 /PRNewswire/ --

-- Sociedad por los Pueblos Amenazados: Críticas a la creciente influencia del estado autoritario/estatus consultivo del grupo de derechos humanos afectado en Naciones Unidas

La Sociedad por los Pueblos Amenazados ha advertido sobre las consecuencias de restringir la libertad de organizaciones no gubernamentales independientes en Naciones Unidas (ONU). "La influencia de estados autoritarios en la organización mundial sigue creciendo. Las organizaciones no gubernamentales no deben ser silenciadas porque llaman la atención sobre graves violaciones a los derechos humanos", dijo el director de Sociedad por los Pueblos Amenazados, Ulrich Delius. China había intentado previamente retirar el estatus de ONG de la organización de derechos humanos por una violación alegada de la normativa de la ONU. Tras las protestas por los estados democráticos, China finalmente retiró su aplicación ayer en un encuentro del comité de ONG de la ONU en Nueva York.

"Nos hemos comprometido a apoyar a las minorías y nacionalidades perseguidas en la ONU durante 25 años. Si voces como la nuestra dejan de oírse, la ONU perderá su credibilidad", dijo el presidente de Sociedad por los Pueblos Amenazados Internacional, Wolfgang Mayr dede Tirol del Sur.

China había considerado la acreditación del viejo miembro de la Sociedad por los Pueblos Amenazados Uighur, Dolkun Isa, en una conferencia de la ONU en abril como violación de la normativa de la ONU y llamó al activista de los derechos humanos de Múnich "terrorista". Esta visión fue rebatida en el Comité de ONG. "Dolkun Isa es un ciudadano alemán y una de las voces más importantes de los Uighurs que se enfrentan a graves violaciones de los derechos humanos. Dichas voces no deben ser silenciadas", dijo Delius.

La Sociedad por los Pueblos Amenazados pidió un debate internacional sobre la creciente influencia de los estados autoritarios en la ONU. "Las ONG necesitan más apoyo de los estados democráticos para que continúe siendo posible abordar las violaciones de los derechos humanos abiertamente en la ONU", explicó Mayr. "Cada vez más estados están intimidando a las ONG y negándose a aceptar cualquier crítica", alertó Delius.

Contacto: Ulrich Delius +49(0)160-95671403, Wolfgang Mayr +39-0471-974422

