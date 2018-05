330 43

COMUNICADO: El primer tour "FOLLOW UP SIBERIA!" establece las bases del intercambio cultural internacional

MOSCU, May 30, 2018 /PRNewswire/ --

El primer tour del proyecto internacional cultural "Follow Up Siberia!" organizado por la compañía Nornickel se llevó a cabo entre el 25 y el 28 de mayo de 2018 en las ciudades polares de Norilsk y Dudinka. Entre los miembros del equipo internacional estaban: Milos Petrovic de Serbia, George Khalaf del Líbano, Anne Lukkarila y Toni Marjanen de Finlandia, Vikram Kamboj de la India, Raymond Walsh de Canadá y Mahmoud Maher de Egipto.

El tour de 4 días estuvo integrado por un amplio programa cultural. El equipo del proyecto visitó la ceremonia de apertura de la Arctic Curling Cup 2018, participando en el Journalists & Bloggers' Curling Tournament, visitando los museos regionales de Norilsk y Taymyr, visitando la planta de cobre y de minería abierta de Nornickel, iniciándose en los locales de Taymyr, probando la cocina tradicional de Siberia, etc.

El equipo "Follow Up Siberia!" se puso en contacto con los ciudadanos locales, famosos jugadores de curling e incluso con el responsable de Dudinka. Los participantes experimentaron la hospitalidad de Siberia al tiempo que conocieron la cultura e historia de la región. Los miembros del equipo mostraron a su audiencia y más allá que Siberia tenía mucho más que ofrecer que simplemente recursos naturales y espacios totalmente abiertos. De esta forma, establecieron las bases para atraer la atención de la comunidad mundial hacia Siberia antes de la celebración a gran escala de la 29th Winter Universiade Krasnoyarsk 2019.



Nornickel es el socio general de 29th Winter Universiade Krasnoyarsk 2019, socio de la International University Sports Federation (FISU), Comité Olímpico de Rusia y Equipo Olímpico de Rusia, Selección Nacional de Fútbol de Rusia y Unión de Fútbol de Rusia, Asociación de Fútbol de Rusia y del proyecto todo ruso "Futsal at School - The Arctic Region", Night Hockey League y World Legends Hockey League, Federación de Curling de Rusia y torneo internacional "Arctic Curling Cup" en Dudinka. Además, Nornickel es propietaria del equipo profesional de baloncesto CSKA y del club de fútbol sala "Norilsk Nickel".

El proyecto "Follow Up Siberia!" se centra en torno al concurso online internacional que comenzó un año antes del inicio de 29th Winter Universiade Krasnoyarsk 2019, y durará hasta que finalice, desde abril de 2018 hasta marzo de 2019. Cualquier persona puede pasar a formar parte al grabar un video y/o hacer hasta tres fotos que cubran el tema "Part of Siberia in My City", por ejemplo, algo relacionado con Siberia pero situado en su comunidad local; colgándolas en sus cuentas de los medios sociales con el hashtag #FollowUpSiberia. Si desea más información visite la página web oficial del proyecto sita en followupsiberia.com [http://followupsiberia.com ].

