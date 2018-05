330 43

COMUNICADO: Supermicro da a conocer su SuperServer de 2 PetaFLOPS basado en la nueva NVIDIA HGX-2 para IA y HPC

- Supermicro da a conocer su SuperServer de 2 PetaFLOPS basado en la nueva NVIDIA HGX-2, la plataforma de servidor en la nube más potente del mundo para IA y HPC

Diseñado para la siguiente generación de IA, el nuevo sistema HGX-2 con 16 GPU Tesla V100 y NVSwitch aprovecha 80.000 núcleos CUDA para proporcionar un rendimiento sin rival para aprendizaje profundo y cargas de trabajo de computación

TAIPEI, Taiwán, 30 de mayo de 2018 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. , un líder mundial en soluciones de computación, almacenamiento y redes para empresas, así como de tecnología de computación verde, ha anunciado hoy es está entre las primeras empresas en adoptar la plataforma de servidor NVIDIA® HGX-2 para el desarrollo de los sistemas más potentes del mundo destinados a inteligencia Artificial (IA) y computación de alto rendimiento (HTC).

Supermicro dispone de un estand como patrocinador Platinum en la GPU Technology Conference (GTC) Taiwan 2018, que se celebra en el Taipei Marriott Hotel del 30 al 31 de mayo.

"Con el fin de ayudar a hacerle frente al rápido crecimiento del tamaño de los modelos de IA que a veces requieren semanas de entrenamiento, Supermicro está desarrollando servidores basados en la plataforma HGX-con los que proporcionar más del doble de rendimiento", dijo Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "El sistema HGX-2 permitirá un entrenamiento eficaz para modelos complejos. Este se conjuga con 16 GPU Tesla V100 32 GB SXM3 conectadas a través de NVLink y NVSwitch para funcionar como un acelerador unificado de 2 PetaFlops con medio terabyte de memoria agregada para proporcionar una potencia en términos de computación sin igual".

Desde aplicaciones de conversión de voz a vehículos autónomos, el célere avance de la inteligencia artificial ha transformado sectores por completo. Para poder hacer uso de dichas funcionalidades, el tamaño de los modelos de IA está creciendo a pasos agigantados. De la misma forma, las aplicaciones HPC también están creciendo en términos de complejidad a medida que desvelan descubrimientos científicos.

Los sistemas basados en HGX-2 proporcionarán un diseño de conjunto ideal para centros de datos acelerando la IA y HPC en la nube. Con una serie de optimizaciones detalladas, el servidor HGX-2 de Supermicro proporcionará el más elevado rendimiento de computación y memoria para los modelos de rápido entrenamiento.

"A medida que la complejidad y tamaño de los modelos de IA ganan envergadura, los investigadores y analistas de datos necesitan nuevos modelos de computación acelerada por GPU", afirmó Ian Buck, vicepresidente y director general de Computación Acelerada de NVIDIA. "La plataforma HGX-2 proporciona la potencia con la que hacer frente a estos nuevos modelos para un más rápido entrenamiento de IA avanzada, además de proporcionar recortes de costes, espacio y energía en centros de datos".

Para obtener toda la información sobre las líneas de sistemas para GPU NVIDIA de Supermicro, visite https://www.supermicro.com/products/nfo/gpu.cfm [https://www.supermicro.com/products/nfo/gpu.cfm].

Acerca de Super Micro Computer, Inc. Supermicro® , la empresa de innovación líder en tecnologías de servidor de alto rendimiento y elevada eficiencia es un proveedor de primer orden de servidores avanzados Server Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, TI empresarial, Hadoop/datos masivos, HPC y sistemas integrados en todo el mundo. Supermicro está comprometida con la protección del medio ambiente a través de su iniciativa "We Keep IT Green®" y provee a sus clientes las soluciones más eficientes en términos energéticos y respetuosas con el medio ambiente disponibles en el mercado.

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres o marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

