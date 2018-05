330 43

COMUNICADO: Boston Scientific presenta HeartLogic(TM)* para el diagnóstico de insuficiencia cardiaca en Europa (2)

Acerca de Boston ScientificBoston Scientific transforma vidas a través de soluciones médicas innovadoras que mejoran la salud de pacientes de todo el mundo. Como líder global de tecnología médica desde hace más de 35 años, promovemos la ciencia para la vida proporcionando una amplia cartera de soluciones de alto rendimiento que abarcan necesidades no atendidas de los pacientes y reducimos el coste de la asistencia sanitaria. Para más información, visita www.bostonscientific.eu [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2144349-1&h=4066562968&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2144349-1%26h%3D3254889417%26u%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.bostonscientific.com%2Fen-EU%2Fhome.html%26a%3Dwww.bostonscientific.eu&a=www.bostonscientific.eu] y conéctate a Twitter [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2144349-1&h=470825573&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBSC_EU_Heart&a=Twitter+]y Facebook [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2144349-1&h=3689620078&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2144349-1%26h%3D3047784638%26u%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbostonscientific%26a%3DFacebook&a=Facebook].

*HeartLogic(TM) para diagnóstico de insuficiencia cardiaca es una herramienta de diagnóstico homologada para detectar el empeoramiento gradual de insuficiencia cardiaca (IC) durante días o semanas usando múltiples medidas fisiológicas.

