COMUNICADO: Ziften entra en Países Bajos con la solución de seguridad de puntos de conexión de Microsoft Azure y se asocia a InSpark

AMSTELVEEN, Países Bajos, 29 de mayo de 2018 /PRNewswire/ -- Ziften, un proveedor líder de visibilidad y control continuos en dispositivos cliente, servidores y máquinas virtuales (VM) en la nube, ha anunciado hoy su entrada en el mercado de seguridad cibernética de los Países Bajos en asociación con su socio de transformación digital InSpark, un proveedor de tecnología de servicio integral que ofrece asistencia con la estrategia de gestión continua y servicios de soporte para la plataforma de seguridad Ziften Zenith. InSpark se convierte en el último socio del programa Activate Partner de Ziften y se une a través de su programa Fast Start [https://ziften.com/partners/fast-start-program/] a los socios del canal de protección avanzada contra amenazas (ATP) de Microsoft Windows Defender.

https://mma.prnewswire.com/media/696643/ziften_logo_color_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/696643/ziften_logo_color_Logo.jpg ]

Esta es la continuación de la ya anunciada colaboración estratégica de Ziften con Microsoft y la integración de su plataforma de respuesta y detección de puntos de conexión (EDR) Zenith® con la ATP de Windows Defender [https://ziften.com/microsoft-and-ziften/]. La solución integrada ofrece a los clientes comunes un "panel único" basado en la nube para detectar, visualizar, investigar y dar respuesta a ataques cibernéticos avanzados e infracciones de seguridad en puntos de conexión de Windows, macOS y Linux, entre los que se incluyen sistemas basados en la nube, físicos y virtuales.

"Ziften está totalmente centrado en ofrecer valor a los clientes a través de socios de canal", declaró Greg McCreight, vicepresidente sénior de Canales Internacionales de Ziften. "Gracias a nuestro programa Fast Start, ofrecemos una asociación práctica a los actuales socios de canal de Microsoft, lo que les permite resolver rápidamente los desafíos de seguridad del cliente posteriores a la infracción. InSpark es uno de los primeros socios de seguridad conjuntos de Ziften y Microsoft en la región EMEA, lo que nos brinda la gran oportunidad de trabajar juntos para transformar el mercado de seguridad de puntos de conexión en los Países Bajos. Al trabajar con InSpark, uno de los principales socios de transformación digital de Microsoft y un experto en seguridad, esperamos lograr un rápido éxito en el mercado".

"Como socio de Microsoft con mayor número de premios Most Valuable Professional (MVP) a nivel europeo, reconocimos de inmediato la importancia de asociarnos con Ziften para ampliar la ATP de Microsoft Windows Defender con su plataforma de seguridad Zenith", afirmó Ronny de Jong, consultor principal de Modern Workplace en InSpark. "Se trata de un ajuste de seguridad cibernética perfecto para nuestros clientes, que pueden beneficiarse de la perfecta integración entre Zenith y la ATP de Windows Defender para obtener visibilidad y protección de extremo a extremo en sus sistemas Windows y no Windows. Esperamos tener un éxito inmediato al ofrecer esta solución de seguridad única a nuestros clientes y proporcionarles los servicios necesarios de ciclo de vida completo para la solución de seguridad de Ziften".

Juntos, Ziften, InSpark y Microsoft ayudan a las organizaciones a agilizar la detección de ataques y vulnerabilidades de día cero, a descubrir el alcance completo de una infracción de seguridad, a responder rápidamente para contener ataques y evitar que se repitan, y a aumentar la productividad general de las operaciones de seguridad. Este enfoque integrado y con tecnología en la nube es compatible con la mayoría de entornos empresariales complejos, con múltiples puntos de conexión y múltiples nubes, lo que ofrece a los clientes comerciales y gubernamentales las siguientes funcionalidades:

-- Ampliar la ATP de Windows Defender a sistemas macOS y Linux: los clientes pueden ampliar fácilmente la detección, investigación y respuesta posteriores a la infracción de cualquier activo, en cualquier parte: dispositivos cliente, servidores y máquinas virtuales en la nube. Obtienen un "panel único" integrado, compatible con sistemas Windows, macOS y Linux. -- Entornos Windows y Linux seguros y con múltiples nubes: las organizaciones pueden hacer frente a los problemas de monitorización y seguridad en la nube mediante la visibilidad y control de todos los sistemas operativos virtuales implementados a través de cualquier proveedor de servicios en la nube. -- Realizar análisis forenses retrospectivos de los seis últimos meses: los clientes pueden buscar de manera instantánea en una completa línea temporal de los seis meses anteriores, con información unificada de los eventos de seguridad de los sistemas Windows, macOS y Linux, tanto de forma física como virtual.

Acerca de Ziften:

Ziften ofrece visibilidad y control continuos de cualquier activo, en cualquier lugar: dispositivos cliente, servidores y máquinas virtuales (VM) en la nube. Nuestra plataforma unificada de sistemas y operaciones de seguridad (SysSecOps) capacita a los equipos de operaciones de seguridad y TI para reparar rápidamente problemas relacionados con puntos de conexión que afectan al usuario, reducir su actitud general ante riesgos, acelerar la respuesta a amenazas de seguridad y aumentar la productividad de las operaciones. La arquitectura segura de Ziften ofrece una monitorización de puntos de conexión continua y en directo, así como una recopilación de datos históricos para grandes y medianas empresas, gobiernos y proveedores de servicios de seguridad administrada (MSSP). https://ziften.com [https://ziften.com/]

Acerca de InSpark:

InSpark agiliza cualquier organización mediante la transformación digital. Gracias a la tecnología de Microsoft, la inspiración y la estrategia correcta para la toma de decisiones inteligente. Gracias al mejor equipo y las mejores soluciones que existen. Innovación que garantiza resultados duraderos. Somos un Gold Partner (socio de oro) de Microsoft y hemos obtenido el premio Hybrid Cloud Partner of the Year 2017, como socio en la nube híbrida; el Digital Transformer of the Year, como transformador digital del año; y varios FD Gazelle. Para obtener más información, visite: www.inspark.nl [http://www.inspark.nl/].

Contacto de Medios de Ziften:

Responsable de Relaciones Públicas de Zonic Group

Gregory Crossgcross@zonicgroup.com[mailto:gcross@zonicgroup.com]

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/696643/ziften_logo_color_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/696643/ziften_logo_color_Logo.jpg]

Sitio Web: http://www.ziften.com/

