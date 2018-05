330 43

COMUNICADO: Lanzamiento oficial: Abierto el plazo de solicitud para presentarse a los GFSI Global Markets Awards

Si usted es una PYME, es el momento de mostrar su compromiso con ofrecer alimentos seguros a los consumidores de todo el mundo

La Global Food Safety Initiative (GFSI) se complace anunciar el lanzamiento de sus Global Markets Awards 2019. Para esta tercera edición, los premios reconocerán a las compañías de todo el mundo que han utilizado el Global Markets Programme de la GFSI de manera ejemplar en su trayecto hacia un sistema de gestión de la seguridad alimentaria de clase mundial.

Los ganadores del premio viajarán a la Conferencia de la GFSI [http://www.tcgffoodsafety.com ] en Niza, Francia, del 25 al 28 de febrero de 2019, donde podrán establecer nuevos contactos y serán reconocidas por su excelencia a lo largo de la semana de conferencias.

El trayecto hacia el concepto de "alimentos seguros para los consumidores de todo el mundo"

Los Global Markets Awards son una oportunidad única de destacar los esfuerzos de los operadores del negocio de la alimentación para escalar sus capacidades y producir alimentos seguros, en línea con la visión de la GFSI de "alimentos seguros para los consumidores de todo el mundo".

El Global Markets Programme [http://www.mygfsi.com/market-access/global-markets-programme.html ], de camino a la certificación, fue creado hace siete años proporcionando un punto de entrada no acreditado para compañías con un programa paso a paso diseñado para construir capacidad dentro de las operaciones de producción y fabricación, estableciendo cómo las compañías con sistema de gestión de seguridad menos sofisticados pueden cumplir el reto de la seguridad alimentaria, mientras reducen simultáneamente los peligros de las cadenas de suministro alimentario globales y mejoran el acceso al mercado mediante la certificación para uno de los propietarios de programas de certificación reconocidos por la GFSI.

Reconociendo a las compañías de alimentos y bebidas en todo el mundo

Las compañías, granjas o fábricas de alimentos pueden presentarse demostrando su trayecto hacia la seguridad alimentaria e ilustrando su uso del Global Markets Programme para crear un entorno que permite unos alimentos más seguros.

Los premios pretenden reflejar la diversidad geográfica de la implementación del Global Markets Programme, con categorías para Africa, Asia, Latinoamérica y el resto del mundo, así como un premio honorario para Francia, como país anfitrión de la Conferencia GFSI 2019.

Un comité de selección formado por importantes expertos en seguridad alimentaria y académicos

Se formó un comité de selección para la edición 2018 de los Premios [http://www.mygfsi.com/news-resources/news/press-releases/1365-gfsi-recognises-excellence-in-food-safety-with-its-global-market-awards-2018.html ] , formado por expertos de diversos historiales, con representantes del sector público y privado y pertenecientes a cuatro continentes (Nigeria, Kenia, México, Ucrania, EE. UU. y Japón). El comité de selección está presidido por Mike Taylor, anterior comisionado adjunto a la US Food and Drug Administration.

El comité de selección pondrá especial atención a la cultura de la seguridad alimentaria y acceso al mercado.

GFSI se complace asociarse con greenfence, que está patrocinando generosamente estos importantes premios por tercer año consecutivo.

"Greenfence se enorgullece de haber formado parte de la ceremonia de premios en la conferencia de 2018 en Tokio, en la que cuatro compañías fueron reconocidas por su aplicación del GFSI Global Markets Programme. Estas compañías ejemplares, todas de distintas regiones del mundo, mostraron cómo las pequeñas empresas pueden ofrecer alimentos seguros, reducir el riesgo en la cadena de suministro y convertirse en socios comerciales de confianza. La segunda edición de los premios ya recibió muchas solicitudes excelentes y confiamos en que la edición de 2019 atraiga solicitudes aún más excepcionales. Estamos encantados de seguir patrocinando este prestigioso premio, que está totalmente alineado con el objetivo de greenfence de ofrecer a la industria alimentaria una manera fiable y efectiva de identificar y autenticar a proveedores de productos y servicios", dijo Mitch Chait, consejero delegado y fundador de greenfence.

El plazo de solicitud se cierra el 26 de septiembre de 2018 a las 6.00 pm (18.00 h) hora de Europa Central. Para más información y hacer la solicitud, visite http://awards.mygfsi.com

Acerca de la Global Food Safety Initiative

La Global Food Safety Initiative (GFSI) reúne a los principales actores de la industria alimentaria para impulsar de forma colaborativa la mejora continua de los sistemas de gestión de seguridad alimentaria de todo el mundo. Con una visión de alimentos saludables para los consumidores de todo el mundo, los líderes de la industria alimentaria crearon la GFSI en 2000 para buscar soluciones colaborativas para las preocupaciones colectivas, principalmente para reducir los riesgos de seguridad alimentaria, duplicación de auditorías y costes mientras crean confianza a través de la cadena de suministro. La comunidad GFSI trabaja en una base de voluntariado y está formada por los expertos de seguridad alimentaria líderes en el mundo de compañías de venta minorista, fabricación y servicios de alimentación, así como organizaciones internacionales, gobiernos, academia y proveedores de servicios a la industria de la alimentación global. La GFSI está impulsada por The Consumer Goods Forum [http://www.theconsumergoodsforum.com ] (CGF), una red de la industria global que trabaja para apoyar la iniciativa Better Lives Through Better Business. http://www.mygfsi.com

